Honda vừa xuất xưởng xe máy điện đầu tiên ở Việt Nam: Giá dưới 30 triệu, cam kết mua lại trong 3 năm

Trong ngày 27/3, Honda Việt Nam làm lễ xuất xưởng cho mẫu xe máy điện sản xuất trong nước đầu tiên mang tên ICON e: tại Nhà máy Honda Vĩnh Phúc.

Sự kiện xuất xưởng mẫu xe gắn máy điện sản xuất trong nước đầu tiên này đã ghi dấu cột mốc quan trọng trong hành trình điện khí hóa của hãng xe Nhật Bản.



ICON e: được ra mắt lần đầu tiên tại sự kiện Triển lãm Ô tô & Xe máy Việt Nam 2024, cùng với CUV e: nhập khẩu Thái Lan. ICON e: sản xuất tại Việt Nam hướng đến đối tượng chính là học sinh trung học, đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người tiêu dùng nhờ thiết kế trẻ trung, hiện đại cùng nhiều tính năng an toàn vượt trội.

Trái tim của ICON e: là pin Lithium-ion chống cháy nổ, đạt chuẩn chống nước IP67, mang lại sự an tâm tuyệt đối cho người sử dụng. Pin có thiết kế dễ dàng tháo rời, cho phép người dùng linh hoạt sạc trực tiếp trên xe hoặc tách riêng để sạc.

An toàn luôn là ưu tiên hàng đầu của Honda, và điều này được thể hiện rõ nét trên ICON e:. Hệ thống phanh kết hợp CBS tiên tiến giúp rút ngắn quãng đường phanh, tăng cường độ an toàn trong mọi tình huống. Hệ thống đèn LED cao cấp không chỉ mang lại vẻ ngoài hiện đại mà còn tăng cường khả năng chiếu sáng, đảm bảo an toàn khi di chuyển trong điều kiện ánh sáng yếu.

Không chỉ an toàn, ICON e: còn mang đến sự tiện lợi tối đa cho người dùng trẻ năng động. Xe được trang bị cốp rộng rãi với dung tích 26 lít, đủ sức chứa nhiều vật dụng cá nhân. Hai hộc trước tiện lợi và cổng sạc USB loại A giúp người dùng dễ dàng sạc các thiết bị điện tử khi di chuyển.

ICON e: không chỉ là một sản phẩm tiên tiến, mà còn là minh chứng cho bước tiến vượt bậc trong công nghệ sản xuất của HVN. Toàn bộ quy trình sản xuất, từ khâu đầu vào đến lắp ráp hoàn thiện, đều được kiểm soát nghiêm ngặt để đảm bảo từng chi tiết đạt độ chính xác và đồng nhất cao nhất.

HVN đã đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ hiện đại để tối ưu hóa quy trình sản xuất. Hệ thống robot hàn, sơn hiện đại cùng robot vận chuyển phụ tùng (AMR) giúp rút ngắn thời gian sản xuất, giảm thiểu lỗi thủ công và nâng cao hiệu quả. Công nghệ Nut Runner đảm bảo các mối nối được siết chặt chuẩn xác, trong khi hệ thống camera và màn hình kiểm tra hiện đại giúp phát hiện lỗi nhanh chóng, đảm bảo chất lượng sản phẩm cao nhất trước khi xuất xưởng.

Pin – bộ phận quan trọng nhất của xe điện – được bảo quản trong kho chuyên biệt để duy trì độ bền và hiệu suất tối ưu. Mỗi chiếc xe hoàn thiện đều phải trải qua quy trình kiểm định khắt khe theo tiêu chuẩn của Honda và Luật Việt Nam, bao gồm cả chạy thử trên đường chuyên dụng, nhằm đảm bảo sản phẩm đạt độ an toàn và vận hành hoàn hảo khi đến tay khách hàng.

Sự ra đời của ICON e: đánh dấu bước tiến quan trọng, thể hiện nỗ lực của HVN trong việc hướng tới một tương lai xanh và bền vững.

Mẫu xe mới dự kiến chính thức ra mắt thị trường vào tháng 4 năm 2025. Mức giá chưa kèm pin được hãng công bố là dưới 29 triệu đồng. Đặc biệt, Honda cũng đưa ra cam kết mua lại xe cũ trong vòng 3 năm khách hàng sử dụng, miễn là xe đáp ứng một số tiêu chí nhất định.