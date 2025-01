Honda VN đào tạo ATGT cho 1,7 triệu học sinh và 300 nghìn phụ huynh

Chung tay cùng Chính phủ hiện thực hóa Mục tiêu "Không có tử vong do tai nạn giao thông đường bộ" vào năm 2045, cũng như mục tiêu toàn cầu của Honda "Giảm một nửa số ca tử vong do va chạm giao thông vào năm 2030" và "Không có tử vong do va chạm giao thông liên quan đến Xe máy và Ô tô Honda" vào năm 2050, Công ty Honda Việt Nam (HVN) quyết định trao tặng mũ bảo hiểm cho các em học sinh lớp Một trên toàn quốc trong năm học 2024 – 2025.

Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một trên toàn quốc năm

Chương trình ý nghĩa này cũng xuất phát từ nhận thức về vai trò quan trọng của việc đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn trong việc bảo vệ người tham gia giao thông. Đặc biệt, với các em học sinh lớp Một – lứa tuổi quan trọng hình thành nhận thức tư duy thì việc tạo cho các em thói quen luôn đội mũ đạt chuẩn khi ngồi sau xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, xe đạp điện là vô cùng cần thiết.

Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một trên toàn quốc năm học 2024 – 2025

Quyết định trao tặng hơn 1,7 triệu mũ bảo hiểm đạt chuẩn trong năm học 2024 – 2025 của HVN nhằm hướng tới mục tiêu:

1. Hình thành thói quen đội mũ bảo hiểm của người sử dụng xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, xe đạp điện tại Việt Nam, hướng tới nâng tỷ lệ đội mũ bảo hiểm đạt Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia lên tới 100%;

2. Nâng cao nhận thức về ATGT cho học sinh và phụ huynh thông qua các hoạt động đào tạo và truyền thông;

3. Phối hợp với Chính phủ đẩy mạnh công tác tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến việc sản xuất, buôn bán và sử dụng mũ bảo hiểm không đạt quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia tại các tỉnh/thành phố, đặc biệt là ở các tỉnh/thành phố lớn như Hà Nội.

Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một trên toàn quốc năm học 2024 – 2025

Theo đó, kể từ khi phát động chương trình vào tháng 9/2024, các bên đã tích cực phối hợp triển khai hơn 1 nghìn sự kiện hoàn thành việc trao tặng hơn 1,7 triệu mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho các em học sinh lớp Một thuộc hơn 14 nghìn điểm trường trên toàn quốc, đồng thời kết hợp đào tạo kiến thức an toàn giao thông cho 1,7 triệu học sinh và 300 nghìn phụ huynh.

Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một trên toàn quốc năm học 2024 – 2025

HVN tin rằng việc Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một kết hợp đào tạo an toàn giao thông cho học sinh và phụ huynh sẽ góp phần tích cực nâng cao kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho các em học sinh và phụ huynh trên toàn quốc, hướng tới xã hội giao thông an toàn và văn minh tại Việt Nam.