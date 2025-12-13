Honda Vision 2026 ra mắt Việt Nam: Giá từ hơn 31,3 triệu đồng, thay đổi một thứ sẽ không làm mất lòng chủ xe cũ

Honda Việt Nam vừa chính thức giới thiệu phiên bản Vision 2026 tại thị trường trong nước. Mẫu xe tay ga phổ thông này tiếp tục được phân phối với bốn phiên bản gồm Tiêu chuẩn, Cao cấp, Đặc biệt và Thể thao. Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm 8% thuế VAT, dao động từ 31,31 triệu đồng đến 36,61 triệu đồng.

Honda Vision 2026 tập trung vào thay đổi cách phối màu và tem. Ảnh: Honda

Phiên bản Giá đã gồm 8% VAT Giá đã gồm 10% VAT Tiêu chuẩn 31.310.182 đồng 31.890.000 đồng Cao cấp 32.979.273 đồng 33.590.000 đồng Đặc biệt 34.353.818 đồng 34.990.000 đồng Thể thao 36.612.000 đồng 37.290.000 đồng

Ở phiên bản 2026, Vision không có thay đổi về nền tảng kỹ thuật hay trang bị. Điểm điều chỉnh tập trung vào màu sắc và chi tiết phối màu trên từng phiên bản. Phiên bản Thể thao được bổ sung phối màu Bạc Đen mới, kết hợp tay dắt sau màu đen và bộ tem được tinh chỉnh đồng bộ với màu xe. Phiên bản Cao cấp tiếp tục sử dụng phối màu Đỏ Xám. Phiên bản Đặc biệt duy trì màu Nâu Xám, trong khi phiên bản Tiêu chuẩn vẫn có tùy chọn Trắng Đen. Với những thay đổi "nhỏ" này, chủ xe Vision bản cũ sẽ không cảm thấy nuối tiếc.

Các màu mới của Honda Vision khá đa dạng. Ảnh: Honda

Về thiết kế, Vision 2026 giữ nguyên kiểu dáng nhỏ gọn đặc trưng với các đường nét lấy cảm hứng từ dòng SH. Xe tiếp tục được trang bị cụm đồng hồ kết hợp giữa dạng truyền thống và màn hình LCD, logo 3D trên thân xe và vành đúc thiết kế đặc trưng. Phiên bản Thể thao sử dụng bánh trước kích thước 16 inch. Trên các phiên bản Thể thao, Đặc biệt và Cao cấp, xe được trang bị đèn LED định vị trang trí. Chế độ đèn luôn sáng tiếp tục được duy trì nhằm tăng khả năng nhận diện khi di chuyển.

Các tiện ích khác trên Vision 2026 bao gồm hệ thống khóa thông minh Smart Key, cốp đựng đồ dung tích lớn và hộc đựng đồ phía trước có nắp đậy, tích hợp cổng sạc USB Type C. Những trang bị này được giữ nguyên trên các phiên bản của Vision 2026.

Các trang bị tiện nghi trên Vision mới giữ nguyên. Ảnh: Honda

Về vận hành, Vision 2026 vẫn sử dụng động cơ eSP dung tích 110 cc, 4 kỳ, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí. Động cơ này tích hợp hệ thống phun xăng điện tử PGM FI, bộ đề ACG và hệ thống ngắt động cơ tạm thời khi dừng xe. Vision 2026 tiếp tục sử dụng khung dập hàn laser thông minh eSAF do Honda phát triển.

Thị trường xe hai bánh tại Việt Nam đang chứng kiến sự dịch chuyển rõ rệt sang xe điện, khiến các mẫu xe tay ga động cơ đốt trong phổ thông chịu áp lực cạnh tranh lớn hơn. Với Vision 2026, Honda chọn cách làm mới nhẹ về màu sắc và tem xe thay vì thay đổi nền tảng sản phẩm. Cách tiếp cận này giúp Vision duy trì sức hút với nhóm khách hàng quen thuộc, đồng thời giữ được sự hiện diện ổn định trong giai đoạn người dùng có thêm nhiều lựa chọn phương tiện mới.