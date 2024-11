Honda Việt Nam tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 khu vực miền Trung

Chung tay cùng Chính phủ hiện thực hóa mục tiêu "Không có tử vong do tai nạn giao thông đường bộ" vào năm 2045, cũng như mục tiêu toàn cầu "giảm một nửa số ca tử vong do va chạm giao thông vào năm 2030" và "Không có tử vong do va chạm giao thông liên quan đến xe máy và ôtô Honda vào năm 2050" của Honda, HVN quyết định trao tặng hơn 1,7 triệu mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 trên toàn quốc, kết hợp đào tạo an toàn giao thông (ATGT) cho học sinh và phụ huynh trong năm học 2024-2025.

Chương trình nhân văn và ý nghĩa này xuất phát từ nhận thức về vai trò quan trọng của việc đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn trong việc bảo vệ người tham gia giao thông. Đặc biệt, với học sinh lớp 1 - lứa tuổi hình thành nhận thức và tư duy, việc tạo cho các em thói quen luôn đội mũ đạt chuẩn khi ngồi sau xe máy là rất cần thiết.

Quyết định trao tặng hơn 1,7 triệu mũ bảo hiểm đạt chuẩn trong năm học 2024-2025 của HVN nhằm hướng tới: Hình thành thói quen đội mũ bảo hiểm của người sử dụng xe máy tại Việt Nam, từ đó nâng tỷ lệ đội mũ bảo hiểm đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lên 100%; nâng cao nhận thức về ATGT cho học sinh, phụ huynh thông qua các hoạt động đào tạo và truyền thông; phối hợp Chính phủ đẩy mạnh công tác tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến sản xuất, buôn bán, sử dụng mũ bảo hiểm không đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tại các tỉnh/thành phố, đặc biệt là các tỉnh/thành phố lớn như Hà Nội.

Đào tạo kiến thức an toàn giao thông cho các em học sinh

Hoạt động ý nghĩa và thiết thực này là bước tiếp nối của chương trình "Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1" do HVN, Ủy ban ATGT QG, Bộ GD&ĐT triển khai trên toàn quốc từ năm 2018. Cùng với quyết định trao tặng hơn 1,7 triệu mũ bảo hiểm cho các em học sinh lớp 1 trên toàn quốc trong năm học 2024-2025, tổng số mũ HVN trao tặng sẽ lên gần 10,3 triệu mũ.

Các em học sinh trường Tiểu học Tiểu La hào hứng tham gia chương trình.

Nằm trong chuỗi hoạt động của chương trình, sáng 4/11, HVN đã phối hợp Ủy ban ATGT QG, Bộ GD&ĐT tổ chức phát động trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1, đồng thời đào tạo kiến thức ATGT cho học sinh và phụ huynh khu vực miền Trung tại trường Tiểu học Tiểu La (TP Đà Nẵng). Buổi lễ có sự tham dự của ông Lê Kim Thành - Phó chủ tịch Chuyên trách Ủy ban ATGT QG và ông Shinsuke Horiuchi - Phó tổng giám đốc HVN.

Đào tạo kiến thức an toàn giao thông cho các bậc phụ huynh.

Học sinh trường Tiểu học Tiểu La rất vinh dự được đại diện đón nhận những chiếc mũ bảo hiểm đạt chuẩn từ lãnh đạo HVN, Ủy ban ATGT QG, Bộ GD&ĐT và các đại biểu. Bên cạnh đó, các hoạt động đào tạo ATGT giàu tính nhân văn, thiết thực, giúp nâng cao ý thức tham gia giao thông an toàn và kỹ năng dự đoán, phòng tránh rủi ro đã được triển khai tới 1.200 học sinh cùng 350 phụ huynh.

Phụ huynh thực hành lái xe an toàn trên sa hình.

Chương trình phát động trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 khu vực miền Trung tại điểm trường Tiểu học Tiểu La diễn ra thành công, góp phần thực hiện mục tiêu đào tạo kiến thức ATGT cho hơn 1,7 triệu học sinh và 300.000 phụ huynh của HVN trong năm học 2024-2025.