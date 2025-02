Honda Việt Nam sắp bán xe côn tay mới: Cực hầm hố, mạnh gần gấp 3 lần SH160i, dân phượt sẽ thích mê

Một đơn vị phân phối xe Honda ủy quyền mới đây đã công bố nhận đặt cọc cho một mẫu xe máy hoàn toàn mới, dự kiến được ra mắt trong thời gian gần tới. Cụ thể hơn, đơn vị chuyên phân phối xe phân khối lớn thuộc thương hiệu Honda đã nhận đặt cọc cho mẫu Honda CL500.

Khác với các mẫu xe máy phổ thông bán tại các cửa hàng bán xe và dịch vụ ủy quyền (HEAD), các mẫu xe máy phân khối lớn của Honda được bán tại các cửa hàng DreamWing riêng biệt. Honda CL500 được dự đoán sẽ thay thế mẫu Rebel 500 khi được bán ra tại Việt Nam.

Honda CL500 2025.

Honda CL500 là mẫu xe phân khối lớn, sử dụng động cơ xilanh đôi có dung tích 471cc, cho công suất 34,3 kW (45,9 mã lực) tại 8.500 vòng/phút, và mô men xoắn 43,4 Nm tại 6.000 vòng/phút.

Mức công suất này nhỉnh hơn so với động cơ tương tự trên Rebel 500 (33,5 kW / 44,92 mã lực / 43,3Nm). Nếu so sánh với các mẫu xe phổ thông, công suất của CL500 rất mạnh, gấp gần 3 lần so với mẫu SH160i (12,4 kW / 16,63 mã lực / 14,8 Nm).

Honda CL500 sử dụng động cơ 471cc.

Honda CL500 nặng 191kg, có chiều cao yên 790mm. Theo thông tin tham khảo từ thị trường nước ngoài, xe có mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 3,7L/100km. Mức tiêu thụ của CL500 tốt hơn một chút so với mẫu Rebel 500 đang bán tại Việt Nam - 3,85L/100km/

Một số thông số cơ bản khác đáng nêu ra là Honda CL500 sử dụng phanh đĩa đơn ở cả bánh trước và sau. Trong khi đĩa bánh trước có đường kính 310mm, đĩa sau có đường kính 240mm. Phanh của xe đều được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS.

Ngoài ra, Honda CL500 cũng được trang bị côn tay 6 cấp tương tự Rebel 500; bộ ly hợp của xe là loại chống trượt, hạn chế tình trạng khóa bánh khi dồn số giảm tốc.

Nhìn chung, Honda CL500 giống như mẫu Rebel 500 nhưng được cải tiến để thành dáng Scrambler.

Điều khác biệt lớn nhất giữa Honda CL500 so với Rebel 500 chính là kiểu dáng. Trong khi Rebel 500 có thiết kế của dòng Cruiser với đặc trưng yên thấp, tay lái cao, Honda CL500 lại thuộc dòng Scrambler.

Scrambler là dòng xe mang tính hoài cổ, được thiết kế để có thể di chuyển thuận tiện cả trong phố lẫn những lúc vượt địa hình. Đặc trưng của dòng Scrambler là ống xả đặt cao (thường được gọi là bô vắt) để cải thiện chiều cao gầm.

Ống xả của Honda CL500 đặt cao đúng đặc trưng dòng Scrambler.

Cũng do đặc trưng của Scrambler là có thể vượt địa hình, Honda đã lắp thêm ống cao su ruột gà chống bụi bẩn ở giảm xóc trước.

Một đặc trưng khác của dòng Scrambler là người lái có tư thế ngồi thẳng, cốt để làm tăng sự thoải mái khi di chuyển trên đường dài. Ngoài dòng Adventure, dòng Scrambler cũng là dòng xe được nhiều người hay đi phượt lựa chọn.

Tại một số thị trường nước ngoài, Honda cũng bán song song mẫu CL500 cùng với mẫu CL300 (mẫu xe có kiểu dáng tương tự nhưng sử dụng động cơ khoảng 300cc). Tại Việt Nam, Honda cũng từng bán cả mẫu Rebel 300 nhưng nay đã ngừng kinh doanh.

Mức giá chi tiết và thời gian ra mắt cụ thể Honda CL500 chưa được công bố.

Đơn vị nhận cọc Honda CL500 chưa công bố mức giá chi tiết của mẫu xe này, đồng thời cũng không đề cập cụ thể đến thời gian ra mắt chính thức, chỉ cho biết rằng sẽ rơi vào khoảng cuối tháng 3 đến đầu tháng 4.

Một số nguồn thông tin không chính thức cho biết rằng Honda CL500 sẽ có mức giá ngang với mẫu Rebel 500. Trên trang chủ, Honda Rebel 500 có mức giá đề xuất là 181,3 triệu đồng; mức giá tại đại lý có thể khác.

Vì Honda CL500 có dung tích động cơ lên tới 471cc nên theo quy định mới được áp dụng từ 1/1/2025, người sử dụng sẽ cần có bằng lái xe hạng A - loại bằng lái cho phép điều khiển xe mô tô có dung tích động cơ trên 125cc. Tuy nhiên, những người đã có bằng A2 - loại bằng được cấp để điều khiển xe có dung tích động cơ trên 175cc theo quy định cũ - vẫn có thể tiếp tục được sử dụng bình thường.