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Honda Việt Nam có cảnh báo mới nhất về phụ tùng xe máy

Khả Văn
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Sự xuất hiện của các loại phụ tùng xe máy giả mạo nhãn hiệu không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người sử dụng. Vừa qua, lực lượng chức năng đã phát hiện và buộc tiêu hủy hàng loạt sản phẩm giả mạo thương hiệu Honda, gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng kinh doanh hàng kém chất lượng.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý hàng giả và các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, lực lượng Quản lý thị trường đang đẩy mạnh công tác kiểm tra trên cả nước. Mới đây nhất, tại tỉnh Đồng Tháp, cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra đột xuất và phát hiện 4 hộ kinh doanh có hành vi tàng trữ, buôn bán phụ tùng xe máy giả mạo nhãn hiệu Honda.

Qua quá trình làm việc, lực lượng chức năng đã lập biên bản và tạm giữ 105 sản phẩm vi phạm, bao gồm các linh kiện quan trọng như yên xe, nắp chụp bugi, đồng hồ đo tốc độ và tay thắng. Toàn bộ số hàng hóa này sau khi được giám định và xác định rõ là hàng giả mạo đã bị cơ quan có thẩm quyền ra quyết định xử phạt hành chính, đồng thời áp dụng biện pháp buộc tiêu hủy hoàn toàn theo đúng quy định của pháp luật.

Ảnh: Honda Việt Nam

Trước tình trạng hàng giả được làm nhái ngày càng tinh vi và bày bán tràn lan, Honda Việt Nam đã lên tiếng khuyến cáo người tiêu dùng cần đặc biệt nâng cao cảnh giác. Để đảm bảo vận hành ổn định và an toàn tuyệt đối khi tham gia giao thông, khách hàng nên ưu tiên thực hiện việc bảo dưỡng, thay thế phụ tùng tại hệ thống Cửa hàng Bán xe và Dịch vụ do Honda Ủy nhiệm (HEAD). Việc lựa chọn phụ tùng chính hãng, đồng thời kiểm tra kỹ lưỡng tem mác, mã vạch và bao bì sản phẩm trước khi lắp đặt là thao tác cần thiết để bảo vệ tài sản và tính mạng của chính mình.

Quá trình xử lý hàng giả và các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, bước đầu đã có những kết quả nhất định. Trong 6 tháng đầu năm 2026, các cơ quan chức năng trên toàn quốc đã bắt giữ và xử lý thành công 67.685 vụ vi phạm, ghi nhận mức tăng 36,1% so với cùng kỳ năm 2025. Đặc biệt, tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước từ các biện pháp xử phạt đạt mức 9.647 tỷ đồng, tăng vọt 49%. Những con số này không chỉ mang tính răn đe mạnh mẽ đối với các đối tượng vi phạm mà còn góp phần xây dựng một môi trường thương mại lành mạnh, an toàn và củng cố vững chắc niềm tin của người dân.

Tất cả lái xe trên toàn quốc chú ý đề xuất quy định mới nhất từ Bộ Công an
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bộ công an

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