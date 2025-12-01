Honda Việt Nam chính thức lên tiếng về thông tin xây trường đua với quy mô hơn 600ha tại Tây Ninh

Honda Việt Nam vừa phát đi thông báo chính thức trên fanpage về thông tin lan truyền gần đây, cho rằng Honda Mobility Land - đơn vị vận hành các đường đua mô tô thể thao cùng khu vui chơi, nghỉ dưỡng - đang có kế hoạch đầu tư một tổ hợp đường đua quốc tế rộng khoảng 600 hecta tại tỉnh Tây Ninh.

Theo đó, doanh nghiệp đã trực tiếp xác thực với Honda Mobility Land và kết luận rằng nội dung đang lan truyền là không đúng sự thật. Phía Honda Mobility Land khẳng định không có bất kỳ kế hoạch nào liên quan đến dự án trường đua quy mô lớn tại Việt Nam, bao gồm cả tại tỉnh Tây Ninh.

Honda Việt Nam cho biết việc công bố thông tin nhằm đảm bảo khách hàng và công chúng không bị ảnh hưởng bởi những tin đồn không chính xác. Doanh nghiệp đồng thời gửi lời cảm ơn tới sự quan tâm và đồng hành của khách hàng trong thời gian qua.

Động thái phản hồi kịp thời được xem là cần thiết trong bối cảnh thông tin giả mạo xuất hiện ngày càng nhiều trên các nền tảng trực tuyến, có thể gây hiểu lầm cho người tiêu dùng và ảnh hưởng đến hình ảnh thương hiệu.

Theo đó, gần đây MXH đang có thông tin không chính xác vể việc Honda Mobilityland, đơn vị thành viên của Tập đoàn Honda, đã trình bày đề án Trường đua Quốc tế Tây Ninh với quy mô hơn 600 ha, hướng tới phát triển một tổ hợp thể thao – giải trí – du lịch có khả năng tổ chức các sự kiện quanh năm như đua ô tô, mô tô, drift, e-sports, lễ hội âm nhạc và triển lãm công nghệ. Các bài đăng còn mô tả dự án được kỳ vọng giúp Tây Ninh trở thành điểm đến thể thao – giải trí mới của khu vực theo mô hình Suzuka và Motegi tại Nhật Bản, thậm chí mở ra cơ hội đưa các giải đua quốc tế như MotoGP hay F1 về Việt Nam. Một số thông tin lan truyền cũng dẫn lại hoạt động của Honda Mobilityland tại hai trường đua Suzuka Circuit và Mobility Resort Motegi tại Nhật Bản để củng cố cho tin đồn.

Trước đó vào tháng 8/2025, Honda Việt Nam cũng từng phải lên tiếng đính chính sau khi trên mạng xã hội xuất hiện tin đồn cho rằng Honda Toàn cầu sẽ xây dựng nhà máy sản xuất xe chạy bằng khí Hydro tại tỉnh Trà Vinh để cạnh tranh với các thương hiệu xe điện đang có mặt trên thị trường. Khi đó, Honda Việt Nam khẳng định thông tin này hoàn toàn sai sự thật, đồng thời nhấn mạnh Honda Toàn cầu không hề có bất kỳ kế hoạch nào liên quan đến dự án nhà máy xe Hydro tại Việt Nam.



