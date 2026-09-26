Honda tung cặp bài trùng ADV350 và NSS350 bản giới hạn khiến giới chơi xe Việt đứng ngồi không yên

Xuất hiện tại Triển lãm Trùng Khánh 2026 với số lượng giới hạn chỉ 1.000 chiếc mỗi bản, bộ đôi Honda ADV350 và NSS350 lập tức gây sốt nhờ đồ họa văn hóa độc bản, màn hình TFT 7 inch, sưởi tay lái cùng khối động cơ eSP+ 330cc mạnh mẽ và hệ thống an toàn HSTC đỉnh cao.

Triển lãm Mô tô Trùng Khánh 2026 tại Trung Quốc một lần nữa trở thành tâm điểm của giới mộ điệu xe máy khi Honda bất ngờ tung ra phiên bản giới hạn đặc biệt cho hai mẫu xe tay ga phân khối lớn tầm trung ăn khách nhất của mình: NSS350 và ADV350.

Không đơn thuần là việc thay đổi diện mạo bên ngoài, việc hãng xe Nhật Bản khoác lên dòng xe này phong cách đồ họa mang đậm hơi thở mỹ thuật truyền thống phương Đông, kết hợp bộ vành đúc tạo màu tương phản đã biến mỗi chiếc xe thành một tác phẩm nghệ thuật di động.

Với số lượng xuất xưởng chỉ vỏn vẹn 1.000 chiếc cho mỗi phiên bản, sự kiện này lập tức kích hoạt làn sóng quan tâm mạnh mẽ từ cộng đồng chơi xe quốc tế lẫn người tiêu dùng tại khu vực Đông Nam Á.

Về mặt định vị, Honda tiếp tục tách biệt rõ nét phong cách sống của hai nhóm khách hàng. Mẫu xe NSS350 đại diện cho sự sang trọng, thanh lịch nơi đô thị với đường nét khí động học mượt mà và kính chắn gió điều chỉnh điện biên độ 133mm.

Trái lại, mẫu xe tay ga ADV mang tên ADV350 lại thừa hưởng trọn vẹn gen việt dã bụi bặm từ đàn anh Honda X-ADV. Chiếc xe sở hữu vẻ ngoài cơ bắp, ghi-đông trần cứng cáp, khoảng sáng gầm xe nâng lên mức 155mm, cùng kính chắn gió thể thao điều chỉnh 4 nấc linh hoạt với biên độ 180mm, sẵn sàng đương đầu với những cơn gió tạt khi vận hành ở dải tốc độ cao.

Cả hai mẫu xe đều được Honda hào phóng trang bị những giải pháp phần cứng và công nghệ điện tử tân tiến nhất phân khúc. Điểm nâng cấp đáng giá nhất nằm ở bảng đồng hồ màn hình màu TFT kích thước lớn lên tới 7 inch, thay thế hoàn toàn dạng màn hình điện tử chia đôi thế hệ cũ.

Màn hình này mang lại giao diện trực quan, hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh qua nền tảng Honda RoadSync, cho phép người lái điều hướng bản đồ, nhận cuộc gọi và điều khiển âm nhạc hoàn toàn rảnh tay thông qua cụm công tắc điều hướng trên tay lái.

Thấu hiểu sâu sắc nhu cầu thực dụng của những hành trình dài, Honda bổ sung thêm hệ thống cảm biến giám sát áp suất lốp hiển thị trực tiếp lên đồng hồ. Trang bị này giúp triệt tiêu nỗi lo non hơi bất ngờ trên cao tốc. Bộ sưởi ấm tay lái với 5 mức điều chỉnh nhiệt độ cũng được trang bị sẵn, biến những chuyến đi trong mùa đông lạnh giá trở nên ấm áp và dễ chịu hơn rất nhiều.

Phía dưới yên xe, khoang chứa đồ có thể tích khổng lồ lên tới 48 lít, dư sức chứa gọn gàng hai chiếc mũ bảo hiểm trùm đầu fullface cùng vô số vật dụng cá nhân, đi kèm hộc chứa đồ phụ phía trước tích hợp cổng sạc nhanh USB Type-C hiện đại.

Cung cấp sức mạnh cho bộ đôi này là khối động cơ eSP+ 4 van, dung tích thực 330cc làm mát bằng dung dịch, sản sinh công suất tối đa 29,38 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 31,8 Nm tại 5.500 vòng/phút. Cỗ máy này nổi tiếng bởi độ bền bỉ, khả năng triệt tiêu rung chấn tối ưu và mức tiêu hao nhiên liệu cực kỳ kinh tế, chỉ dừng ở mức 27,6 km/lít theo chu trình thử nghiệm WMTC.

Khả năng kiểm soát an toàn được củng cố toàn diện nhờ cặp phuộc trước hành trình ngược thể thao đường kính lớn. Riêng mẫu ADV350 được ưu ái thêm cặp giảm xóc sau dạng lò xo đôi tích hợp bình dầu phụ trợ lực, giúp xe dập tắt dao động nhanh chóng khi băng qua các đoạn đường gồ ghề.

Cả hai xe đều sử dụng phanh đĩa thủy lực trước sau đi kèm hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kênh độc lập, kết hợp công nghệ kiểm soát lực kéo HSTC ngăn chặn hiện tượng trượt bánh sau khi người lái vặn ga gấp trên bề mặt đường trơn trượt.

Tại thị trường Trung Quốc, Honda NSS350 bản giới hạn có mức giá niêm yết 40.980 nhân dân tệ, trong khi ADV350 bản giới hạn chốt giá 42.480 nhân dân tệ. Căn cứ theo tỷ giá quy đổi tiền tệ hiện tại, mức giá của hai mẫu xe này quy đổi trực tiếp lần lượt rơi vào khoảng 158,6 triệu đồng và 164,4 triệu đồng.

Đây được đánh giá là mức giá vô cùng hấp dẫn cho một mẫu xe tay ga phân khối lớn sở hữu hàm lượng công nghệ dày đặc cùng số lượng xuất xưởng hạn chế.

Nếu đặt giả thuyết các đơn vị nhập khẩu tư nhân đưa bộ đôi bản giới hạn này về thị trường Việt Nam, bài toán kinh doanh sẽ lập tức xuất hiện những diễn biến vô cùng kịch tính.

Tâm lý của người tiêu dùng trong nước từ lâu đã rất chuộng các dòng xe tay ga nhập khẩu cao cấp, đặc biệt là những phiên bản sản xuất giới hạn mang tính sưu tầm cao. Chiếc xe không chỉ là phương tiện di chuyển hàng ngày mà còn là thước đo khẳng định vị thế và gu thẩm mỹ cá nhân của chủ sở hữu.

Tuy nhiên, rào cản lớn nhất khi cập bến Việt Nam chắc chắn nằm ở giá thành sau thuế. Sau khi phải gánh thêm thuế nhập khẩu nguyên chiếc, thuế tiêu thụ đặc biệt dành cho xe máy trên 125cc, thuế giá trị gia tăng cùng chi phí logistics và lợi nhuận đại lý, mức giá bán lẻ của ADV350 và NSS350 giới hạn khi đến tay người tiêu dùng Việt Nam nhiều khả năng sẽ bị đội lên ngưỡng trên 200 triệu đồng.

Ở mức giá này, ADV350 và NSS350 sẽ phải đối diện với thách thức cạnh tranh trực diện từ dòng xe Honda SH 350i đang được Honda Việt Nam lắp ráp và phân phối chính hãng với giá bán chỉ khoảng 150 triệu đồng hay chính mẫu Honda ADV 350 bản phổ thông. Và cũng không cần nói nhiều, chúng ta vẫn có thể biết được rằng SH 350i sở hữu lợi thế áp đảo tuyệt đối về mạng lưới bảo hành chính hãng phủ khắp cả nước, nguồn linh kiện phụ tùng dồi dào và giá thành dễ tiếp cận hơn gần một nửa.

Bên cạnh đó, do chỉ được sản xuất đúng 1.000 chiếc trên toàn cầu, việc tìm kiếm linh kiện dàn áo hoặc các chi tiết đồ họa thay thế trong trường hợp xảy ra va chạm hay trầy xước tại Việt Nam sẽ là một thử thách không hề nhỏ đối với người sở hữu.

Mặc dù vậy, với những tay chơi xe có tiềm lực tài chính vững vàng, yêu thích sự độc lạ và đam mê phong cách phiêu lưu khác biệt, bộ đôi NSS350 và ADV350 bản giới hạn 2026 vẫn sẽ là một món trang sức đắt giá và đầy cá tính trong bộ sưu tập xe của mình.