Honda tung bản Super Cub 50 cuối cùng trước khi bỏ mẫu: Thiết kế siêu hoài cổ, giới hạn 2.000 chiếc

Super Cub 50 đang trên đường trở thành "huyền thoại" khi Honda quyết định loại bỏ xe mấy phân khối nhỏ do quy định về khí thải nghiêm ngặt hơn cà sự xuất hiện của các mẫu xe điện cạnh tranh.



Đây chắc chắn là quyết định mang đến sự nuối tiếc rất lớn và để "an ủi" các tín đồ của Super Cub, hãng quyết định giới thiệu 2 phiên bản cực kỳ đặc biệt.

Đáng chú ý nhất chắc chắn phải là phiên bản "Final Edition" tràn ngập cảm giác hoài niệm với ngoại thất màu trắng và xanh Bonnie gợi nhớ đến những chiếc Super Cub ngày xưa. Thiết kế này đi kèm một số điểm nhấn màu bạc và chrome.

Xe còn được trang bị yên 2 tông màu cũng như biểu tượng đặc biệt ở phía trước với dòng chữ "Honda 50 Final Edition". Huy hiệu kiểu cũ lấy cảm hứng từ chiếc Super Cub C50 nguyên bản ra mắt vào năm 1966. Hoàn thiện thêm cho thiết kế hoài cỏ là cụm đồng hồ cổ điển, giá đỡ phía sau và chìa khoá đặc biệt.

Giá trước thuế của mẫu xe này là 270.000 yen (1.765 USD), giới hạn 2.000 chiếc. Hãng sẽ mở đặt hàng cho mẫu xe này từ ngày 8/11, mỗi trước đều sử dụng động cơ 49cc, công suất 3,6 mã lực, mô men xoắn 3,8 Nm.

Trong khi phiên bản Final Edition hấp dẫn các nhà sưu tầm, Honda còn cho ra mắt một phiên bản Hello Kitty Edition thậm chí còn hiếm hơn. Phiên bản này được sản xuất giới hạn 300 chiếc, mỗi chiếc giá 300.000 yen (1.961 USD) trước thuế.

Chiếc xe này nhằm kỷ niệm 50 năm thương hiệu Hello Kitty ra mắt với ốp hông lấy cảm hứng từ Hello Kitty cũng như huy hiệu đặc biệt. Ngoài ra, xe cũng có cụm đồng hồ nhiều màu sắc, chìa khoá đặc biệt và yên xe độc đáo có hình các nhân vật Hello Kitty.

Ngoài bản 50cc, phiên bản Hello Kitty còn có thêm biến thể Super Cub 110, trang bị động cơ 109cc, công suất 7,9 mã lực, mô men xoắn 8,8 Nm.

Trong khi Honda Super Cub 50 sẽ bị khai tử, Honda xác nhận Super Cub 110 sẽ tồn tại lâu dài. Phiên bản này sẽ kế thừa "di sản" của dòng Super Cub, đảm bảo một trong những mẫu xe máy phổ biến nhất thế giới sẽ không bị chìm vào lịch sử.