Honda tập huấn cho gần 200 cán bộ quản lý và giáo viên tại các cơ sở giáo dục mầm non

Với mục tiêu chung tay cùng Chính phủ hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 "Không có tử vong do tai nạn giao thông" cũng như mục tiêu toàn cầu của Honda "Giảm một nửa số ca tử vong do va chạm giao thông vào năm 2030" và "Không có tử vong do va chạm giao thông liên quan đến Xe máy và Ô tô Honda" vào năm 2050, HVN luôn chú trọng xây dựng văn hóa an toàn giao thông cho thế hệ trẻ, đặc biệt là lứa tuổi mầm non.

Nằm trong khuôn khổ Chương trình phối hợp "Giáo dục an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên" giai đoạn 2023 – 2026 giữa Ủy ban ATGT Quốc gia, Bộ GD&ĐT và Công ty Honda Việt Nam, chương trình tập huấn được tổ chức nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng và phương pháp giảng dạy nội dung An toàn giao thông (ATGT) cho gần 200 cán bộ quản lý và giáo viên tại các cơ sở giáo dục mầm non trên toàn quốc - những người đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc hướng dẫn các bạn nhỏ làm quen, tiếp cận với kiến thức ATGT. Từ đó, chương trình góp phần nâng cao nhận thức về ATGT của trẻ em lứa tuổi từ 3 – 5.

Bà Hoàng Thị Dinh - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục mầm non - Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại chương trình

Kể từ khi được bắt đầu thí điểm tại 5 tỉnh/thành phố (Phú Thọ, Hải Phòng, Nghệ An, Lâm Đồng, Cần Thơ) vào năm học 2020 – 2021, chương trình đã không ngừng được mở rộng và hoàn thiện triển khai trên phạm vi toàn quốc vào năm học 2023 – 2024. Trong năm học 2024 – 2025, HVN cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực mạnh mẽ hơn nữa hợp tác với Bộ GD&ĐT triển khai giáo dục ATGT trong cấp học Giáo dục Mầm Non.

Ông Shinsuke Horiuchi - Phó Tổng giám đốc Công ty Honda Việt Nam phát biểu tại chương trình

Tại chương trình tập huấn năm nay, các cán bộ quản lý và giáo viên của các cơ sở giáo dục mầm non đã có cơ hội học tập, thảo luận và trao đổi kinh nghiệm, phương pháp giảng dạy sinh động, hấp dẫn và phù hợp với lứa tuổi mầm non. Đặc biệt, chương trình còn chú trọng tăng cường ý thức và trách nhiệm, kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn cùng ứng xử văn hóa cho các cán bộ quản lý, giáo viên tại các cơ sở giáo dục mầm non; nâng cao năng lực về cách tích hợp nội dung ATGT vào các hoạt động giáo dục cho trẻ từ 3 – 5 tuổi; đồng thời, trau dồi năng lực quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục ATGT tại nhà trường, đẩy mạnh sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho trẻ em mầm non khi đến trường.

Đại tá, PGS.TS Lê Huy Trí - Phó Viện trưởng, Viện Khoa học Cảnh sát, Học viên Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an chia sẻ hướng dẫn, cập nhật luật và quy định về ATGT tại chương trình

Bên cạnh đó, các Hướng dẫn viên của HVN tiếp tục đồng hành và trực tiếp hướng dẫn cho các thầy cô về "Kỹ năng cảm nhận mối nguy khi tham gia giao thông một cách an toàn" và "Kỹ năng phán đoán và phòng tránh rủi ro khi tham gia giao thông", từ đó giúp nâng cao hơn nữa hiệu quả cũng như chất lượng dạy và học ATGT.

Hướng dẫn viên Honda Việt Nam hướng dẫn kỹ năng phán đoán và phòng tránh rủi ro & cảm nhận mối nguy khi tham gia giao thông

Bằng kiến thức mới được tập huấn cùng kinh nghiệm sẵn có, các thầy/cô giáo sẽ tổ chức các giờ học trên lớp cùng các hoạt động ngoại khóa sôi nổi, bổ ích cho các em. Dự kiến, trong năm học này sẽ có khoảng 3,6 triệu em nhỏ thuộc hơn 15 ngàn trường mầm non trên toàn quốc được học và thực hành nội dung đào tạo về ATGT của "Tôi yêu Việt Nam", nâng tổng số lượt học sinh được tham gia chương trình lên 11,7 triệu sau 5 năm triển khai.

HVN hy vọng, thông qua chương trình Tập huấn Hướng dẫn giáo dục an toàn giao thông – Triển khai chương trình "Tôi yêu Việt Nam" trong cấp học giáo dục mầm non năm học 2024 – 2025, cán bộ quản lý và giáo viên của các cơ sở giáo dục mầm non trên toàn quốc sẽ triển khai hiệu quả chương trình "Tôi yêu Việt Nam" nói riêng và hoạt động giáo dục ATGT cho trẻ em nói chung. Từ đó, chương trình sẽ góp phần từng bước hình thành và nâng cao nhận thức của thế hệ tương lai về văn hóa tham gia giao thông an toàn, văn minh, hướng tới hiện thực hóa mục tiêu của Chính phủ đến năm 2045 "Không có tử vong do tai nạn giao thông".