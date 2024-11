Honda Super Cub 50 ra mắt hai phiên bản đặc biệt cuối cùng trước khi bị khai tử

Honda Super Cub 50 – dòng xe gắn liền với thành công của thương hiệu Nhật Bản – sẽ sớm ngừng sản xuất bởi hãng xe đã quyết định loại bỏ các mẫu xe máy dung tích nhỏ do tiêu chuẩn khí thải ngày càng khắt khe và sự phát triển ngày càng nhanh chóng của xe điện. Trước khi chính thức khai tử Super Cub 50, Honda đã tung ra hai phiên bản đặc biệt như một lời tri ân đậm chất hoài cổ cho dòng xe.

Đầu tiên là Honda Super Cub 50 “Final Edition” với tông màu trắng và xanh Bonnie Blue mang đậm phong cách của dòng xe trong quá khứ. Xe được trang bị yên xe hai tông màu, biểu tượng đặc biệt “Honda 50 Final Edition” ở phía trước và logo cổ điển gợi nhớ đến biến thể Super Cub C50 năm 1966. Các chi tiết khác bao gồm cụm đồng hồ kiểu cổ, baga sau và chìa khóa đặc biệt. Giá bán khởi điểm trước thuế của mẫu xe là 270.000 JPY (44,6 triệu đồng) và sẽ chỉ có 2.000 chiếc được sản xuất, với động cơ 49cc tạo ra công suất 3,6 mã lực.

Bên cạnh Final Edition, Honda còn giới thiệu phiên bản Super Cub 50 Hello Kitty Edition nhằm kỷ niệm 50 năm ra mắt nhân vật hoạt hình tiếng. Phiên bản Hello Kitty sẽ được sản xuất với số lượng giới hạn 300 chiếc với giá 300.000 JPY (khoảng 49,6 triệu đồng). Chiếc xe sở hữu thiết kế ấn tượng với các chi tiết trang trí Hello Kitty đáng yêu, chìa khóa được thiết kế đặc biệt và bảng đồng hồ đầy màu sắc.

Động cơ của Hello Kitty Edition tương tự Final Edition nhưng Honda sẽ bổ sung thêm phiên bản Super Cub 110 với động cơ 109cc mạnh mẽ hơn, mang lại cho chiếc xe công suất 7,9 mã lực và mô-men xoắn 8,8 Nm. Sau khi khai tử Super Cub 50, phiên bản 110 sẽ tiếp tục được sản xuất để gìn giữ một biểu tượng của làng xe máy thế giới. giữ vững di sản của dòng xe Super Cub và đảm bảo rằng biểu tượng của làng xe máy thế giới sẽ không bị lãng quên.