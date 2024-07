Honda SH, Vision, Yamaha Janus... cùng loạt xe hot giảm đậm tới 30 triệu đồng vẫn không "giải cứu" được thị trường

Ảnh minh họa.

Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) mới đây đã công bố doanh số bán hàng của các thành viên trong quý II/2024. Theo đó, trong 3 tháng vừa qua, người Việt đã mua tổng cộng 603.127 chiếc xe máy, tăng 2,41% so với cùng kỳ năm 2023. Tuy nhiên, nếu so với quý I/2024 (603.745 xe) thì doanh số lại giảm nhẹ 618 chiếc. Đáng chú ý, tính đến hết nửa đầu năm 2024, tổng doanh số xe máy bán ra vẫn thấp hơn khoảng 1,5% so với cùng kỳ, tương ứng với khoảng 17.000 chiếc.

Hiện, VAMM có 5 thành viên gồm Honda Việt Nam (HVN), Yamaha Motor Việt Nam, Suzuki Việt Nam, Piaggio Việt Nam và SYM Việt Nam. Trong 5 công ty này, chỉ có HVN công bố doanh số.

Cụ thể, trong tháng 6/2024, HVN bán được 152.132 chiếc xe máy cho người tiêu dùng, giảm 6,9% so với tháng liền trước nhưng tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2023. Kết thúc quý II/2024, HVN đạt doanh số 475.630 chiếc, giảm 1,8% so với cùng kỳ năm 2023. Như vậy, doanh số của HVN trong quý II năm nay chiếm đến 78,8% tổng lượng xe máy bán ra trên thị trường Việt. Lũy kế từ đầu năm tới nay, người Việt đã mua tổng cộng 957.885 chiếc xe máy Honda, giảm 4,6% so với cùng kỳ năm 2024.

Thống lĩnh thị trường xe máy, nhưng từ đầu năm tới nay, HVN và các đại lý ủy nhiệm (Head) đã phải tích cực tung ra nhiều chương trình khuyến mãi nhằm chạy doanh số cũng như thu hút người mua trong bối cảnh thị trường ảm đạm.

Theo đó, từ ngày 1/7-30/9/2024, HVN áp dụng ưu đãi cho khách hàng mua Vision sẽ được lựa chọn 1 combo gồm 1 voucher thẻ điện thoại trị giá 500.000 đồng và 2 mũ bảo hiểm Jet Thể thao (3/4 đầu có kính) trị giá hơn 800.000 đồng; hoặc 1 đồng hồ thông minh Samsung Galaxy Fit 3; hoặc 1 sạc pin dự phòng Samsung 20.000 mAh.

Tương tự, khách hàng mua xe Vario 160/ Winner X sẽ được lựa chọn 1 điện thoại Samsung Galaxy A05s hoặc gói trả góp lãi suất 0%. Đối với khách mua CBR150R sẽ được nhận combo hỗ trợ hấp dẫn gồm phí đăng ký xe 5 triệu đồng và gói trả góp lãi suất 0%.

Bên cạnh ưu đãi từ hãng, tại các đại lý, giá bán của mẫu xe ga quốc dân - Honda Vision, Winner X và Vario 160 khá hấp dẫn. Đơn cử như Honda Vision bản tiêu chuẩn dao động trong khoảng từ 30,5 - 31 triệu đồng (dưới mức đề xuất cao nhất hơn 600.000 đồng). Phiên bản cao cấp, đặc biệt và thể thao giá bán tương ứng lần lượt là 33 triệu đồng, 35 triệu đồng và 37 triệu đồng.

Hay Winner X bản Tiêu chuẩn có giá dao động từ 29 - 31 triệu đồng, tùy từng màu sắc (thấp hơn từ 15 -17 triệu đồng so với giá đề xuất). Phiên bản thể thao và đặc biệt của mẫu xe tay côn này được chào bán từ 34 - 36 triệu đồng.

Honda SH 350i đang được đại lý chào bán với mức giá chỉ từ 120 triệu đồng, giảm khoảng 30 triệu đồng so với giá đề xuất của hãng (150,99 - 152,9 triệu đồng). Tùy từng đại lý, khách hàng mua xe còn được tặng thêm hỗ trợ trả góp lãi suất thấp, hỗ trợ 2 triệu đồng thi bằng lái A2 và nhiều phần quà khác.

Ngoài ra, Yamaha Grande bản tiêu chuẩn sẽ được giảm trực tiếp hơn 8 triệu đồng, kéo giá xe xuống còn 37,9 triệu đồng. Không những thế, Yamaha Motor Việt Nam còn tặng thêm cho khách hàng mua Grande phần quà là 1 chiếc điện thoại Samsung Galaxy A15 trị giá 4,99 triệu đồng.