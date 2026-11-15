Honda SH đắt hơn cả VinFast VF 2 sắp đến tay khách Việt: Sản xuất tại Ý, chỉ 500 chiếc trên toàn cầu

Phiên bản Honda SH Special Limited Edition HRC 2026 chỉ có 500 chiếc trên toàn cầu. Mẫu xe đã về Việt Nam và sắp được giao cho khách đặt mua.

Chia sẻ với phóng viên, đơn vị nhập khẩu Rebel Motor cho biết Honda SH 150i Special Limited Edition HRC 2026 đã về đến Việt Nam. Hiện xe đang hoàn tất thủ tục thông quan và kiểm định. Trước đó, mẫu xe này ra mắt lần đầu tại triển lãm Motodays ở Rome (Ý) vào tháng 3 năm nay.

Giá bán chính thức vẫn chưa được công bố. Theo thông tin đồn đoán, giá bán dự kiến không dưới 220 triệu đồng. Với mức giá này, Honda SH bản HRC đắt hơn các mẫu ô tô điện mini như VinFast VF 2 (188 triệu đồng).

Dàn xe Honda SH Special Limited Edition HRC 2026 đã về đến Việt Nam. Ảnh: Rebel Motor

Honda SH mang bộ tem xe đua HRC

Honda SH bản HRC lấy cảm hứng từ xe đua của Honda Racing Corporation (HRC). Theo đó, điểm nhấn chính là bộ tem “Tricolour” phối ba màu trắng, đỏ và xanh lam. Phối màu này cũng xuất hiện trên mẫu mô tô thể thao CBR1000RR-R Fireblade. Ngoài ra, mặt nạ trước có thêm dòng chữ “Special Edition”.

Mỗi chiếc Honda SH trong bộ sưu tập được đánh số thứ tự riêng, từ 001/500 đến 500/500. Số thứ tự trên mặt nạ được đồng bộ với chi tiết nhận diện trên mâm hợp kim nhôm. Theo Rebel Motor, Honda Italia không dùng số trùng nhau giữa hai bản 125i và 150i. Do đó, mỗi xe mang một số riêng trong toàn bộ 500 chiếc.

Dễ dàng nhận ra Honda SH phiên bản đặc biệt với bộ tem lấy cảm hứng từ đội đua HRC. Ảnh: Rebel Motor

Đi kèm mỗi xe là mũ bảo hiểm phối màu HRC in số thứ tự tương ứng. Xe còn có thùng hành lý phía sau tích hợp khóa từ và chức năng mở khóa điện tử. Về tổng thể, dàn áo của Honda SH bản HRC tương tự mẫu SH160i ra mắt Việt Nam vào tháng 11/2025.

Thông số kỹ thuật Honda SH bản giới hạn

Tổng số 500 chiếc gồm 200 xe SH 125i và 300 xe SH 150i. Toàn bộ được lắp ráp tại nhà máy Honda Italia Industriale ở Atessa, vùng Abruzzo, Ý. Đây là nhà máy sản xuất xe máy duy nhất của Honda tại châu Âu. Đặc biệt, năm 2026 đánh dấu 25 năm nhà máy này sản xuất dòng Honda SH.

Về kỹ thuật, Honda SH 150i HRC gần như không thay đổi so với bản tiêu chuẩn. Xe dùng động cơ xi-lanh đơn, dung tích 156,6 cc. Khối động cơ cho công suất khoảng 16,8 mã lực và mô-men xoắn 14,8 Nm.

Mỗi chiếc Honda SH bản đặc biệt đều được đánh số thứ tự riêng. Ảnh: Rebel Motor

Trước đây, nhiều phiên bản Honda SH nhập Ý số lượng hạn chế từng được đưa về Việt Nam. Các dòng xe đáng chú ý có thể kể đến như SH Vetro về nước giữa năm 2024 với giá khoảng 170 triệu đồng. Tiếp đó, Honda SH 150i Sport Edition 2025 cũng được mang về và có giá hơn 200 triệu đồng.