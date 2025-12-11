Honda SH 125i 2024 đang 'ngốn' bao nhiêu tiền của bạn?

Honda SH 125i luôn được coi là mẫu xe sở hữu thiết kế vừa sang trọng, vừa hiện đại và trẻ trung. Không chỉ đáp ứng tốt nhu cầu đi lại cơ bản, mẫu xe này còn được đánh giá cao nhờ sự bền bỉ, ít hỏng vặt và khả năng giữ giá tốt trên thị trường.

Tham khảo dữ liệu thị trường xe cũ, các phiên bản Honda SH 125i lướt hiện đang được giao dịch nhộn nhịp trong khoảng giá 75 - 80 triệu tùy tình trạng xe. Đây là mức giá khá hấp dẫn cho những ai muốn tiết kiệm chi phí ban đầu.

Honda SH 125i 2024

Về khả năng vận hành, Honda SH 125i 2024 mang lại cảm giác lái khá linh hoạt và đầm chắc. Khối động cơ được trang bị trên xe hoạt động êm ái, tối ưu hóa hiệu suất, rất phù hợp với điều kiện giao thông đông đúc tại các đô thị lớn của Việt Nam hiện nay.

Theo số liệu công bố, Honda SH 125i 2024 có mức tiêu thụ nhiên liệu vào khoảng 2.46 lít/100km. Đây là con số khá ấn tượng trong phân khúc. Giả sử bạn sử dụng xe để đi làm hàng ngày với tổng quãng đường cả đi và về là 20km. Với giá xăng hiện tại khoảng 20.500đ/lít, số tiền bạn phải bỏ ra mỗi tháng chỉ rơi vào khoảng 302.580 đồng.

Tuy nhiên, con số thực tế thường sẽ cao hơn do tắc đường hoặc thói quen lái xe. Nếu mỗi tháng bạn đang đổ khoảng 350.000 đồng tiền xăng, tức là bạn đang tốn thêm 47.420 đồng so với lý thuyết. Thậm chí, số tiền thực tế có thể còn cao hơn nữa so với mốc 350.000 đồng, trong trường hợp này bạn cần đánh giá lại một số khía cạnh về bảo dưỡng và cách lái xe.







