Honda SCR bất ngờ được hồi sinh, trang bị động cơ 125cc mà giá chỉ 30 triệu

Theo thông tin ghi nhận từ thị trường Trung Quốc của Moto Fine, mẫu xe tay ga Wuyang Honda SCR125 đang chứng minh sức hút vô cùng mãnh liệt khi doanh số bán ra vượt mốc hai vạn chiếc. Bất chấp sự cạnh tranh và kìm kẹp gay gắt từ nhiều đối thủ sừng sỏ cùng phân khúc như Haojue AFR125 hay Suzuki UY125, sản phẩm này vẫn tìm được chỗ đứng cực kỳ vững chắc.

Điểm mấu chốt là chiếc xe không hề sở hữu những công nghệ quá hoa mỹ hay thiết kế phá cách, thay vào đó, nó chinh phục người tiêu dùng hoàn toàn bằng tính thực dụng và khả năng tiết kiệm chi phí vận hành đầy ấn tượng.

Mức giá bán lẻ đề xuất của SCR125 tại thị trường tỷ dân dao động từ 7580 - 8180 nhân dân tệ (tương đương khoảng 29 đến 31,5 triệu đồng). Con số này thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung, cụ thể là rẻ hơn Suzuki UY125 khoảng 1000 nhân dân tệ (khoảng 3,8 triệu đồng) và thấp hơn Haojue AFR125 tới hơn 1400 nhân dân tệ (khoảng 5,4 triệu đồng).

Thậm chí, khi thương lượng trực tiếp tại đại lý, người tiêu dùng có thể mua xe lăn bánh với mức giá chỉ hơn 7000 nhân dân tệ. Đối với nhóm khách hàng là người lao động có ngân sách dưới 8000 nhân dân tệ (khoảng 30 triệu đồng), khoản tiền tiết kiệm được có thể quy đổi ra nửa năm tiền đổ xăng. Bên cạnh đó, mạng lưới dịch vụ hậu mãi dày đặc của liên doanh Wuyang Honda giúp người mua hoàn toàn yên tâm sử dụng ở cả những vùng huyện thị hẻo lánh nhất.

Về ngôn ngữ thiết kế, SCR125 mang phong cách thực dụng tối giản với cụm đèn pha hình vuông truyền thống kết hợp cùng các đường nét thân xe góc cạnh. Đáng chú ý, lớp sơn của xe được giới chuyên môn đánh giá là rất bền bỉ, hạn chế bám bẩn, đặc biệt là các phiên bản màu bạc kỹ thuật số và xám bầu trời đêm.

Khung xe được tinh chỉnh nhỏ gọn nhưng vẫn sở hữu chiều dài cơ sở lên tới 1246mm, dài hơn mẫu Yamaha Jog i, đảm bảo không gian ngồi chở người thoải mái. Chiều cao yên cực kỳ thân thiện ở mức 735mm cùng trọng lượng nhẹ 100kg giúp những tay lái mới hoặc phái nữ có thể dễ dàng kiểm soát. Khoảng sáng gầm xe đạt 133mm cũng là một điểm cộng vượt trội so với đối thủ SYM Duke 125, giúp xe leo vỉa hè dễ dàng mà không lo cạ gầm.

Điểm nhấn kỹ thuật đáng giá nhất trên mẫu xe tay ga này chính là khối động cơ eSP 124cc làm mát bằng gió danh tiếng do hãng mẹ Honda phát triển. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 7kW và mô-men xoắn cực đại đạt 10N·m.

Theo chia sẻ thực tế từ nhiều người dùng, cỗ máy cung cấp lực kéo tốt, hoạt động trơn tru và tăng tốc tuyến tính ở dải tốc độ từ 0 - 60km/h. Đặc biệt, mức tiêu thụ nhiên liệu thực tế trên đường hỗn hợp cực kỳ khiêm tốn, chỉ rơi vào khoảng 2.1 - 2.4 lít/100km. Khi kết hợp cùng bình xăng dung tích 5.7 lít và tính năng ngắt động cơ tạm thời, chiếc xe thực sự mang lại một bài toán kinh tế tối ưu cho nhu cầu di chuyển hàng ngày.

Dù vậy, hãng xe vẫn cắt giảm một vài chi tiết để giữ giá thành rẻ, thể hiện qua cụm đèn pha halogen khá tối và hệ thống giảm xóc sau có phần hơi cứng. Bù lại, người dùng vẫn nhận được các tiện ích thiết yếu như phanh kết hợp CBS, cổng sạc kép USB và Type-C cùng không gian để chân rộng tới 240mm.

Nhìn nhận từ góc độ thị trường Việt Nam, cái tên Honda SCR thực chất là một miền ký ức không hề xa lạ với vô số người tiêu dùng. Vào giai đoạn những năm 2008 - 2013, dòng xe Honda SCR 110 được nhập khẩu trực tiếp từ Trung Quốc từng tạo ra một cơn sốt lớn trên đường phố Việt.

Được định vị là mẫu xe tiền nhiệm của dòng Honda Lead 110 đình đám sau này, SCR 110 ghi dấu ấn đậm nét nhờ sự bền bỉ đáng kinh ngạc, không gian cốp chứa đồ siêu rộng và một phong cách thiết kế mang đậm tính hoài cổ.

Cho đến tận ngày nay, những chiếc Honda SCR 110 vẫn tiếp tục được giao dịch trên thị trường xe máy cũ tại Việt Nam với mức giá vô cùng dễ tiếp cận, dao động từ 4 - 9 triệu đồng. Dù sử dụng khối động cơ thế hệ cũ với dung tích 108cc - 110cc, đây vẫn được xem là một phương tiện di chuyển chắc chắn, ổn định cho những khách hàng chuộng sự bền bỉ. Tuy nhiên, rào cản duy nhất ở thời điểm hiện tại là việc tìm kiếm phụ tùng thay thế có thể gặp đôi chút khó khăn.

Dù vậy, có thể kết luận rằng, từ phiên bản SCR 110 đời cũ tại thị trường Việt Nam cho đến mẫu SCR125 hoàn toàn mới tại thị trường Trung Quốc, dòng xe mang nhãn hiệu SCR vẫn luôn đại diện cho triết lý thiết kế bất hủ của Honda: đề cao sự bền bỉ, chú trọng tính tiết kiệm nhiên liệu và luôn sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu thực dụng nhất của người lao động.