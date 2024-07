Honda Scoopy vừa có thêm bản Hello Kitty: Thiết kế đẹp lấn át SH Mode, giá chỉ hơn 40 triệu đồng

Honda Scoopy trong lần giới thiệu đặc biệt này đã tung ra thị trường một phiên bản giới hạn mang tên Hello Kitty Limited Edition. Được biết, sản phẩm này là kết quả của sự hợp tác giữa Honda và Sanrio, công ty sở hữu thương hiệu Hello Kitty.

Về ngoại hình, Honda Scoopy Hello Kitty Limited Edition có thiết kế nổi bật với tông màu trắng và đỏ, cùng hoạ tiết nổi bật với hình ảnh Hello Kitty nổi tiếng.

Điểm nhấn độc đáo nằm ở chiếc nơ 3D màu đỏ đặt ở phần đầu xe, ngay trên đèn xi nhan bên trái, cùng logo kỷ niệm 50 năm của Hello Kitty.

Số thứ tự sản xuất được dán phía sau cổ xe, làm nổi bật tính độc đáo của phiên bản giới hạn này.

Dù mang phong cách đặc biệt, phiên bản này vẫn giữ nguyên các trang bị và công nghệ từ bản thường như hệ thống đèn LED, bảng đồng hồ kết hợp analog và số, cổng sạc USB dưới tay lái, và cốp xe rộng 15,4 lít.

Về mặt kỹ thuật, xe sử dụng động cơ eSP 110cc, công suất 9 mã lực, tiêu thụ nhiên liệu 1,69 lít/100km, tương đương với Vario 110.

Xe cũng có bình xăng 4.2 lít, phanh đĩa phía trước và phanh tang trống sau, cùng công nghệ phanh CBS. Vành xe 12inch và lốp không săm, cùng chế độ dừng chờ Idling Stop System.

Honda cũng đã cải thiện khả năng tiết kiệm nhiên liệu lên tới 59 km/lít đồng thời tối ưu hóa công suất.

Công nghệ eSP được tích hợp bộ đề ACG giúp khởi động êm ái hơn mà không phát ra tiếng động.

Không chỉ có vẻ ngoài ấn tượng, Honda Scoopy Hello Kitty còn đi kèm với những phụ kiện đặc trưng như mũ bảo hiểm, khăn quàng cũng như thảm lót sàn xe mang họa tiết Hello Kitty.

Tại Thái Lan, Honda Scoopy Hello Kitty Limited Edition được bán ra từ ngày 15 tháng 8 năm 2024 với giá 57.900 baht (khoảng 40,5 triệu đồng), cao hơn mức giá khởi điểm của phiên bản thường là 49.900 baht.



Tại Việt Nam, Honda Scoopy cũng rất phổ biến khi được các cửa hàng tư nhân nhập về từ Indonesia và bán với giá chỉ khoảng 35-40 triệu đồng, tuỳ phiên bản và đơn vị. Do đó, dự kiến Scoopy phiên bản Hello Kitty cũng sẽ sớm có mặt tại Việt Nam, nhưng chắc chắn giá sẽ đắt hơn nhiều so với bản thường do nhập Thái và số lượng giới hạn.