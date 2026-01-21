Honda sắp ra mắt xe ga cổ điển 150cc cạnh tranh Peugeot Django: Camera hành trình "zin", giá dự kiến khoảng 50 triệu đồng

Sau nhiều đồn đoán kể từ khi lộ diện trong danh sách đăng kiểm của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc, Wuyang-Honda cuối cùng đã ấn định ngày ra mắt chính thức cho mẫu xe tay ga NWF150 vào ngày 22 tháng này.

Đây là mẫu xe đánh dấu bước đi chiến lược của liên doanh này khi lần đầu tiên tham gia vào phân khúc xe tay ga 150cc mang phong cách retro (cổ điển) - một sân chơi vốn đang bị các đối thủ châu Âu chiếm ưu thế.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, NWF150 gây ấn tượng bởi sự hài hòa trong tổng thể thiết kế. Xe sở hữu đèn pha LED tròn đặc trưng của dòng xe cổ điển, kết hợp tinh tế với các đường viền giả da chạy dọc hai bên thân xe, tạo nên vẻ ngoài sang trọng và thời trang.

Điểm nhấn thú vị và "ăn tiền" nhất về mặt ngoại hình chính là cặp gương chiếu hậu được thiết kế cách điệu giống như gậy golf. Chi tiết này hiếm thấy trên các mẫu xe tay ga cỡ nhỏ, tạo nên nét chấm phá riêng biệt và đầy cá tính.

Nhà sản xuất cũng tỏ ra rất chiều chuộng khách hàng khi cung cấp hàng loạt tùy chọn màu sắc như đen huyền bí, xám bạc hiện đại và xanh đậm cổ điển. Ngoài ra, người dùng có thể tùy biến chiếc xe với các phụ kiện chính hãng như thùng đựng đồ phía sau, thanh bảo vệ thân xe hay kính chắn gió nhỏ phía trước.

Động cơ PCX và công nghệ an toàn vượt phân khúc

Bên dưới lớp vỏ mang hơi hướng hoài cổ là khối động cơ hiện đại và mạnh mẽ. NWF150 sử dụng động cơ xi-lanh đơn eW15 làm mát bằng nước - dòng động cơ trứ danh đã được kiểm chứng chất lượng trên các mẫu xe 150cc khác của Honda (tương tự nền tảng PCX160 hay NWT150). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 11,4 kW và mô-men xoắn cực đại 14,4 Nm.

Xe được trang bị công nghệ khởi động êm ái (đánh lửa xung) và đặc biệt là chức năng ngắt động cơ tạm thời (Idling Stop). Tính năng này không chỉ giúp xe vận hành tĩnh lặng hơn mà còn tối ưu hóa khả năng tiết kiệm nhiên liệu khi dừng chờ đèn đỏ trong đô thị.

Về mặt an toàn, Wuyang-Honda đã thiết lập một tiêu chuẩn mới cho phân khúc. Toàn bộ dòng xe NWF150 đều được trang bị tiêu chuẩn hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) hai kênh và hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS). Sự hào phóng này mang lại sự an tâm tuyệt đối cho người lái, đặc biệt là những tay lái mới hoặc phái nữ khi di chuyển trên đường trơn trượt.

Bước nhảy vọt về tiện ích thông minh

Điều khiến NWF150 trở nên thực sự đáng gờm so với các đối thủ chính là hàm lượng công nghệ. Theo các thông tin rò rỉ, phiên bản cao cấp của mẫu xe này sẽ được tích hợp sẵn camera phía trước với chức năng như một chiếc camera hành trình (dashcam). Đây là một trang bị cực kỳ thiết thực cho giao thông hiện đại mà hiếm có mẫu xe máy phổ thông nào sở hữu "zin" từ nhà máy.

Chưa dừng lại ở đó, xe còn sở hữu bảng đồng hồ màn hình màu TFT có khả năng kết nối với điện thoại thông minh qua ứng dụng "WILINK". Người dùng có thể dễ dàng kiểm tra định vị xe, trạng thái vận hành ngay trên điện thoại. Các tiện ích cao cấp khác như tay lái có sưởi ấm (heated grips), hệ thống giám sát áp suất lốp và tính năng mở thùng sau thông minh chỉ bằng một cú nhấp trên ứng dụng cũng dự kiến sẽ xuất hiện.

Giá bán và đối thủ cạnh tranh

Câu hỏi lớn nhất lúc này là mức giá. Dựa trên người anh em NWT150 (có giá khởi điểm 14.980 nhân dân tệ), giới chuyên môn dự đoán NWF150 sẽ có giá dao động quanh mốc 15.000 nhân dân tệ (tương đương khoảng 56,5 triệu đồng). Một số tin đồn lạc quan hơn thậm chí còn đưa ra con số 13.000 nhân dân tệ (tương đương khoảng 49 triệu đồng).

Sự ra mắt của NWF150 là lời tuyên chiến trực tiếp đến người anh em cùng nhà Sundiro Honda NS150LA, cũng như các đối thủ sừng sỏ khác như SYM Fiddle 150 và đặc biệt là mẫu xe thương hiệu Pháp - Peugeot Django. So với NS150LA, NWF150 vượt trội hơn hẳn về không gian sử dụng và hàm lượng công nghệ tích hợp.

Góc nhìn từ thị trường Việt Nam: Mảnh ghép còn thiếu của Honda

Tại Việt Nam, phân khúc xe tay ga thời trang cao cấp hiện đang là cuộc đua song mã giữa Honda SH Mode và một vài thương hiệu xe châu Âu. Tuy nhiên, Honda Việt Nam vẫn đang thiếu một mẫu xe tay ga mang phong cách cổ điển thực thụ ở phân khúc 150cc.

Hiện tại, người dùng yêu thích phong cách retro của Honda chỉ có thể lựa chọn Honda Scoopy (nhập khẩu tư nhân) hoặc Honda Giorno, nhưng những mẫu xe này chỉ có dung tích nhỏ (50cc - 110cc). Trong khi đó, Honda SH 150i lại mang dáng vẻ hiện đại, thể thao và cao lớn, không phù hợp với những người tìm kiếm sự lãng mạn, cổ điển kiểu châu Âu.

Nếu Wuyang-Honda NWF150 được các đại lý tư nhân đưa về Việt Nam, đây sẽ là một "cơn địa chấn" thực sự. Một chiếc xe mang thương hiệu Honda bền bỉ, động cơ 150cc mạnh mẽ, kiểu dáng đẹp như Vespa và trang bị công nghệ "tận răng" (Camera hành trình, sưởi tay lái, Radar...) là điều mà người tiêu dùng Việt khao khát từ lâu.

Về mức giá, nếu nhập khẩu tư nhân, giá xe khi về Việt Nam có thể bị đội lên mức 70 - 80 triệu đồng hoặc nhỉnh hơn một chút do các loại thuế phí. Tuy nhiên, ngay cả ở mức giá đó, NWF150 vẫn là một đối trọng cực kỳ nguy hiểm đe dọa thị phần của các hãng xe châu Âu đang có mạt tại thị trường Việt, bởi lợi thế về công nghệ và chi phí bảo dưỡng thấp của nhà Honda là không thể chối cãi.