Honda Ryden 160 bất ngờ lộ diện khiến phân khúc xe tay ga thể thao lập tức dậy sóng

Sở hữu khối động cơ eSP+ 156,9cc trứ danh của PCX 160 cùng diện mạo thể thao sắc lẹm lấn lướt xe tay ga ADV, tân binh Honda Ryden 160 vừa đăng ký bảo hộ, hứa hẹn khuấy đảo phân khúc nhờ loạt công nghệ an toàn phanh ABS và hệ thống kiểm soát lực kéo TCS.

Thị trường xe máy Đông Nam Á vừa đón nhận một cơn địa chấn khi Honda chính thức hoàn tất việc đăng ký bản quyền nhãn hiệu mới mang tên Ryden 160 tại Indonesia.

Dù hãng xe Nhật Bản chưa công bố hình ảnh thực tế hay thông số kỹ thuật, những bản dựng 3D rò rỉ đã nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt. Động thái này cho thấy đây không phải bước đi thăm dò đơn thuần, mà là lời tuyên chiến trực diện của Honda nhằm định hình lại phân khúc xe tay ga thể thao đô thị vốn đang cạnh tranh gay gắt.

Honda chính thức hoàn tất việc đăng ký bản quyền nhãn hiệu xe tay ga Ryden 160 tại thị trường Indonesia. Các hình ảnh xuất hiện trên mạng hiện tại mới dừng ở dạng bản vẽ dựng đồ họa (render) không chính thức, nhưng hé lộ phong cách thiết kế thể thao, góc cạnh và sắc sảo hơn hẳn PCX 160.

Điểm nhấn đắt giá nhất của Ryden 160 nằm ở sự lột xác ngoạn mục về ngôn ngữ thiết kế ngoại hình. Trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài có phần lịch lãm, điềm đạm và thuần tính gia đình của PCX 160, tân binh này khoác lên mình phong cách chiến đấu hầm hố với những đường cắt vát dứt khoát, cụm đèn pha LED vuốt nhọn thời thượng cùng dàn áo cơ bắp.

Kiểu dáng năng động này đánh trúng tâm lý của giới trẻ Đông Nam Á, những người luôn tìm kiếm một chiếc xe vừa linh hoạt đi phố vừa thể hiện được cá tính mạnh mẽ. Thậm chí, nhiều tay lái kỳ cựu còn nhận định ngoại hình sắc sảo này đủ sức làm lu mờ cả mẫu xe tay ga ADV đình đám là Honda ADV 160.

Khung sườn và kích thước thân xe tương đương PCX 160, song chiều cao yên dự kiến nâng lên mức tối thiểu 780 mm để tạo tư thế ngồi thể thao.

Ẩn sau lớp vỏ gai góc ấy lại là một trái tim hết sức thân thuộc. Xe tiếp tục thừa hưởng khối động cơ eSP+ xi lanh đơn, 4 van, dung tích 156,9cc làm mát bằng dung dịch từ người anh em PCX 160. Cỗ máy này cho công suất tối đa 11,8 kW tại 8.500 vòng/phút và mô men xoắn cực đại 14,7 Nm tại 6.500 vòng/phút.

Việc giữ nguyên máy móc có thể gây chút hụt hẫng vì thiếu tính mới lạ. Tuy nhiên, xét dưới lăng kính kinh tế và độ tin cậy, đây lại là nước cờ cao tay.

Khối động cơ eSP+ đã khẳng định độ bền bỉ vượt trội, êm ái, ít hỏng vặt và tiết kiệm xăng tối đa. Với sức mạnh gần 16 mã lực, xe mang lại khả năng bứt tốc nhạy bén, chở tải đầm chắc mà vẫn giữ chi phí nuôi xe ở mức tối thiểu.

Xe sử dụng chung nền tảng động cơ eSP+ làm mát bằng dung dịch dung tích 156,9cc từ PCX 160, cho công suất tối đa 11,8 kW và mô men xoắn cực đại 14,7 Nm, nổi bật về độ bền và tính kinh tế.

Về trang bị, Ryden 160 bắt kịp xu hướng hiện đại với đồng hồ kỹ thuật số, khóa Smartkey, phanh đĩa hai bánh kèm cùm phanh Nissin danh tiếng và hệ thống kiểm soát lực kéo TCS. Sự xuất hiện của TCS là điểm cộng an toàn đắt giá, giúp triệt tiêu nguy cơ trượt bánh sau khi người lái vặn ga trên đường ướt hay qua vạch sơn trơn trượt.

Dẫu vậy, Honda vẫn bộc lộ bài toán tối ưu chi phí khi nhiều khả năng chỉ trang bị phanh chống bó cứng ABS cho bánh trước. Dù việc thiếu ABS kênh đôi là điểm trừ với khách hàng khắt khe, điều này giúp giá bán không bị đội lên quá cao. Ngoài ra, chiều cao yên dự kiến 780 mm cùng cặp giảm xóc lò xo đôi phía sau sẽ tạo tư thế ngồi thể thao, đầm chắc khi ôm cua, dù có thể kén dáng người nhỏ nhắn.

Trang bị dự kiến bao gồm đèn LED, đồng hồ kỹ thuật số, khóa Smartkey, phanh đĩa hai bánh kèm cùm phanh Nissin, hệ thống kiểm soát lực kéo TCS và phanh chống bó cứng ABS một kênh trước (không có ABS bánh sau nhằm tiết kiệm chi phí).

Chiếu theo tâm lý mua sắm của người Việt, sự ưa chuộng vẻ ngoài hầm hố, say mê công nghệ an toàn nhưng luôn đòi hỏi mức giá dễ tiếp cận là bài toán muôn thuở. Tại thị trường Việt Nam hiện nay, phân khúc xe ga 150-160cc đang là cuộc đấu khốc liệt giữa Honda Vario 160, Air Blade 160 và Yamaha NVX 155.

Trong bối cảnh PCX 160 kén khách vì kiểu dáng cồng kềnh, còn dòng xe tay ga ADV như ADV 160 lại bị các cửa hàng tư nhân đội giá lên tới cả trăm triệu đồng, Ryden 160 xuất hiện như giải pháp dung hòa hoàn hảo.

Một mẫu xe vừa sở hữu vẻ ngoài cơ bắp hợp mắt giới trẻ, vừa mang động cơ bền bỉ danh tiếng chắc chắn sẽ phả hơi nóng trực tiếp lên kỳ phùng địch thủ Yamaha NVX 155.

Định vị dòng xe là mẫu xe tay ga thể thao đô thị cạnh tranh trực tiếp với Yamaha NVX tại Đông Nam Á, không nhằm thay thế phân khúc việt dã của xe tay ga ADV như Honda ADV 160.

Dẫu vậy, nếu được các đơn vị tư nhân nhập khẩu từ Indonesia về Việt Nam, Honda Ryden 160 sẽ đối mặt thách thức khổng lồ về giá bán. Gánh nặng thuế phí cùng biên độ lợi nhuận trung gian có thể đẩy giá xe vượt ngưỡng 80 triệu đồng.

Khi đó, chiếc xe lập tức rơi vào thế khó khi vừa phải cạnh tranh với Honda SH 125i lắp ráp trong nước, vừa đắt hơn đáng kể so với Air Blade 160 hay Vario 160 chính hãng. Thêm vào đó, việc xe chỉ có phanh ABS một kênh trước cũng là rào cản tâm lý khiến người mua phải cân nhắc thiệt hơn khi bỏ ra số tiền lớn.

Tựu trung lại, sự xuất hiện của cái tên Ryden 160 trên bản đồ sở hữu trí tuệ đã khẳng định tham vọng lấp đầy khoảng trống phân khúc của Honda tại Đông Nam Á. Chiếc xe đem tới sự cân bằng lý tưởng giữa cảm giác lái thể thao và tính kinh tế thực dụng cho nhu cầu đi lại hàng ngày.

Nếu có một mức giá tiếp cận hợp lý hoặc thậm chí được xem xét đưa về lắp ráp chính hãng tại Việt Nam, Ryden 160 hoàn toàn đủ tiềm năng thổi bùng ngọn lửa cạnh tranh mới trong cuộc đua xe tay ga đô thị.