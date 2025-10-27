Honda ra mắt loạt xe máy 110cc 'Lite' thay thế Super Cub 50: Nhỏ gọn, dễ lái, tiết kiệm và bền bỉ

Sau khi nói lời tạm biệt với Super Cub 50 vào tháng 6/2024, hãng xe Nhật đã nhanh chóng giới thiệu thế hệ kế nhiệm đầy hấp dẫn: Super Cub 110 Lite, Cross Cub 110 Lite, và Dio 110 Lite, những mẫu xe vừa ra mắt tháng 10/2025, được kỳ vọng sẽ mở ra một chương mới cho phân khúc xe máy đô thị cỡ nhỏ.

Sự ra đời của dòng 110 Lite không chỉ mang tính thay thế đơn thuần. Nó phản ánh cách Honda thích nghi với luật pháp mới của Nhật Bản, trong khi vẫn giữ trọn triết lý "xe dành cho mọi người" - đơn giản, dễ lái, tiết kiệm và bền bỉ.

Việc chính phủ Nhật siết chặt tiêu chuẩn khí thải khiến dòng xe 50cc không còn đáp ứng được yêu cầu môi trường, buộc các hãng xe phải chuyển hướng sang dung tích cao hơn nhưng vẫn đảm bảo tiêu chí tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với người lái.

Nếu Honda mang loạt 110 Lite (Super Cub 110 Lite, Cross Cub 110 Lite và Dio 110 Lite) về Việt Nam, chúng sẽ không chỉ là "bản sao" của những mẫu Cub cổ điển mà còn là bài toán chiến lược quan trọng cho thị trường xe phổ thông.

Một thế hệ "Cub" mới: Vẫn thân thuộc nhưng hiện đại hơn

Với người hâm mộ dòng Super Cub 50 thì tin vui là "huyền thoại Cub" không hề biến mất. Phiên bản Super Cub 110 Lite vẫn giữ nguyên dáng vẻ cổ điển, thiết kế gọn gàng, yên đôi và tay lái thanh thoát quen thuộc. Điểm khác biệt nằm ở động cơ 110cc mới, đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mới và cho công suất khoảng 5 mã lực, vừa đủ để di chuyển linh hoạt trong đô thị mà vẫn tiết kiệm nhiên liệu.

Xe có giá bán lẻ 341.000 yên (khoảng 59 triệu đồng), với hai màu sắc tinh tế: Virgin Beige thanh lịch và Tasmania Green Metallic - sắc xanh đậm pha điểm nhấn kem rất đặc trưng cho phong cách hoài cổ của Super Cub.

Đặc biệt, phiên bản Super Cub 110 Pro Lite được thiết kế riêng cho nhu cầu giao hàng, với giỏ trước rộng rãi và giá để đồ mạ crôm ở phía sau. Mẫu xe này có giá 385.000 yên (tương đương 66,5 triệu đồng) và chỉ có một màu duy nhất là Xanh Seychelles, vừa mang vẻ chuyên nghiệp vừa giữ nét tinh tế của dòng xe đô thị Nhật Bản.





Cross Cub 110 Lite: Khỏe khoắn, bụi bặm nhưng vẫn thân thiện

Nếu Super Cub là biểu tượng thanh lịch, thì Cross Cub 110 Lite lại đại diện cho phong cách mạnh mẽ, phiêu lưu và có phàn bụi bặm hơn. Mẫu xe này được thiết kế với khung gầm cứng cáp hơn, ốp chắn bùn cao và phần đầu xe nổi bật, mang hơi hướng của một chiếc mini adventure dành cho thành phố.

Cross Cub 110 Lite có ba màu sắc cá tính: Xanh Bonnie, Be Harvest Beige, và Xanh Lá Bọc Thép Mờ Ánh Kim, tất cả đều toát lên chất retro pha hiện đại. Giá bán lẻ đề xuất là 401.500 yên (khoảng 69,4 triệu đồng).

Dù đây không phải mẫu xe hiệu năng cao, nhưng sự cân bằng giữa tính tiện dụng, ngoại hình khỏe khoắn và độ bền đặc trưng của Honda khiến Cross Cub 110 Lite trở thành lựa chọn hoàn hảo cho người thích phong cách phóng khoáng.

Dio 110 Lite: Nhỏ gọn, hiện đại và kinh tế nhất dòng 110cc mới

Không chỉ tập trung vào nhóm khách hàng hoài cổ, Honda còn hướng đến người dùng trẻ và nữ giới với Dio 110 Lite, mẫu xe có giá mềm nhất trong bộ ba. Với giá chỉ 239.800 yên (khoảng 41,4 triệu đồng), Dio 110 Lite là mẫu xe dễ tiếp cận nhất, mang thiết kế trẻ trung, năng động, phù hợp cho di chuyển hằng ngày và khi nhìn từ bên ngoài, có thể thấy mẫu xe này khá giống với Honda Vision đang được phân phối chính hãng tại Việt Nam trong nhiều năm nay.

Ba tùy chọn màu sắc của mẫu xe này gồm Đỏ Candy Lustre, Trắng Pearl Snowflake và Đen Matte Galaxy Metallic giúp người dùng dễ dàng chọn phong cách riêng. Mặc dù là mẫu rẻ nhất, nhưng Dio 110 Lite vẫn được trang bị đầy đủ các tiện ích cơ bản của Honda - vận hành êm ái, tiết kiệm nhiên liệu, và độ bền cao.

Khi 110cc trở thành "chuẩn mực mới" cho người đi làm tại Nhật Bản

Theo quy định giao thông mới tại Nhật, những chiếc xe 50cc truyền thống đã không còn đáp ứng tiêu chuẩn khí thải, đồng nghĩa người dân sẽ cần có bằng lái xe máy để điều khiển các mẫu xe thay thế.

Đây có thể xem là một bước chuyển lớn, nhưng Honda đã khéo léo "làm mềm" sự thay đổi này bằng cách tạo ra loạt xe 110cc "Lite" - nhẹ, dễ điều khiển và thân thiện ngay cả với người mới lái.

Bằng cách duy trì triết lý thiết kế "thân thiện và thực tế", Honda tiếp tục củng cố vị thế là thương hiệu dành cho số đông. Các mẫu xe mới không chỉ đáp ứng quy định khí thải khắt khe mà còn mở ra cơ hội cho nhiều người trẻ, sinh viên hay nhân viên văn phòng tiếp cận dòng xe máy tiện lợi, bền bỉ với chi phí thấp.

Từ Super Cub 110 Lite cho đến Dio 110 Lite, Honda đang chứng minh rằng ngay cả khi một biểu tượng 50cc đã khép lại, tinh thần "xe cho mọi nhà" vẫn tiếp tục sống trong những thiết kế mới. Với loạt 110cc này, hãng không chỉ đáp ứng yêu cầu pháp lý mà còn giữ trọn bản sắc của mình – giản dị, hiệu quả và luôn đồng hành cùng người dùng trên mọi hành trình.