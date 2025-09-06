Honda Prelude ra mắt: Động cơ như Civic e:HEV, thừa hưởng từ khung gầm Civic Type R, về Việt Nam dễ thành 'hàng hot'

Sau thời gian dài chờ đợi, Honda Prelude thế hệ mới cuối cùng đã ra mắt tại Bắc Mỹ. Mẫu xe này đánh dấu sự hồi sinh của một trong những cái tên mang tính biểu tượng nhất của thương hiệu Nhật Bản. Tuy nhiên, bất chấp hình dáng bóng bẩy và thiết kế hai cửa, đây không phải là một chiếc xe thể thao.

Về vận hành, Prelude sử dụng hệ thống truyền động hybrid như Civic e:HEV RS tại Việt Nam. Cụ thể, xe có máy xăng I4 2.0L hút khí tự nhiên mạnh 141 mã lực, 182Nm; động cơ điện 181 mã lực và 315Nm. Tuy nhiên, tổng công suất của xe chỉ là 200 mã lực và mô-men xoắn 315Nm.

Honda Prelude thế hệ mới. Ảnh: Honda

Ra mắt cùng với Prelude thế hệ mới là chế độ S Shift mới. Tính năng này giữ vòng tua, kích hoạt lẫy chuyển số trên vô lăng và cung cấp tính năng rev-matching với downshift blips. Điều này mang đến cho người lái một chút cảm giác kịch tính mà họ mong đợi ở một chiếc xe hiệu suất cao. Thời gian tăng tốc, trọng lượng xe và mức tiêu thụ nhiên liệu vẫn chưa được công bố.

Mặc dù hệ thống truyền động của Prelude không có gì thể thao, nhưng khung gầm sử dụng nhiều chi tiết lấy từ mẫu Civic Type R nổi tiếng. Hệ thống treo trước dạng thanh chống kép, trục bánh trước và sau rộng tương tự như Civic Type R. Đây là lý do mà mẫu Civic Type R được đánh giá là xe dẫn động cầu trước có khả năng xử lý tốt nhất hiện nay. Tuy nhiên, bộ giảm chấn thích ứng đã được điều chỉnh lại với hiệu chỉnh mềm hơn, phù hợp hơn với đặc tính grand tourer của Prelude.

Nội thất có nhiều điểm tương đồng với Civic. Ảnh: Honda

Hệ thống phanh cũng được lấy trực tiếp từ Type R, bao gồm đĩa phanh 13,8 inch và kẹp phanh bốn piston ở phía trước và đĩa phanh 12,0 inch ở phía sau. Một điểm khác biệt là Prelude không sử dụng lốp 265 như Type R. Thay vào đó, xe sử dụng lốp nhỏ hơn 235/40R19 ở cả 4 bánh.

Một tính năng riêng của Prelude là Honda Agile Handling Assist, hứa hẹn khả năng kiểm soát tốt hệ thống truyền động và phanh để cải thiện khả năng xử lý và sự tự tin của người lái.

Xe có thiết kế của một chiếc xe GT. Ảnh: Honda

Về kích thước, Prelude dài 4.532mm, rộng 1.880mm, cao 1.356mm và trục cơ sở 2.606mm. Nội thất xe có nhiều chi tiết giống Civic như vô-lăng D-Cut nhẹ, đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch, màn hình giải trí 9 inch kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây.

Điểm khác biệt là việc Honda lần đầu tiên sử dụng đệm ghế không đối xứng, được thiết kế để cân bằng sự tập trung của người lái với sự thoải mái của hành khách. Ghế lái có đệm chắc chắn hơn và hỗ trợ đùi dưới rõ rệt hơn cho tư thế ngồi chắc chắn. Trong khi đó, ghế hành khách phía trước được tạo hình với kiểu dáng rộng hơn, thoải mái hơn, phù hợp với việc sử dụng hàng ngày.

Chế độ S+ tạo ra sự khác biệt. Ảnh: Honda

Phía sau, Honda Prelude có 2 chỗ ngồi với không gian không quá rộng. Cửa hậu kiểu liftback mở ra khu vực chứa đồ có thể mở rộng dễ dàng nhờ hàng ghế sau gập phẳng 60/40 tiêu chuẩn, có thể gập phẳng để chứa các vật dụng lớn hơn. Tổng không gian chứa đồ là 428 lít.

Tất cả các phiên bản Prelude đều được trang bị tiêu chuẩn hệ thống âm thanh cao cấp Bose Centerpoint với tám loa. Bộ tính năng an toàn Honda Sensing cũng là trang bị tiêu chuẩn. bao gồm cảnh báo va chạm phía trước, hệ thống phanh giảm thiểu va chạm, màn hình quan sát giao thông phía sau và màn hình giám sát sự chú ý của người lái.

Một số hình ảnh Honda Prelude: