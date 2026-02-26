Honda M125 ra mắt với giá chỉ 30 triệu đồng, sở hữu Smartkey cùng phanh ABS

Trong bối cảnh nhu cầu di chuyển trong các đô thị đông đúc ngày càng tăng cao, sự xuất hiện của một mẫu xe tay ga nhỏ gọn, tiết kiệm nhiên liệu nhưng vẫn đầy đủ công nghệ hiện đại luôn là tâm điểm của sự chú ý.

Và mới đây, Wuyang Honda, liên doanh danh tiếng của Honda tại Trung Quốc, vừa chính thức trình làng mẫu M125 với mức giá niêm yết 7.980 nhân dân tệ. Con số này khi quy đổi sang tiền Việt chỉ rơi vào khoảng 30 triệu đồng, một mức giá cực kỳ dễ tiếp cận đối với đa số người dùng phổ thông.

Điểm nhấn quan trọng nhất trên Wuyang Honda M125 chính là khối động cơ ESP 125cc làm mát bằng không khí. Đây là hệ thống động cơ thế hệ mới của Honda, vốn nổi tiếng với khả năng vận hành bền bỉ và tối ưu hóa hiệu suất.

Với công suất tối đa 7 kW và mô-men xoắn 10 Nm, M125 không chỉ mạnh mẽ hơn các đối thủ cùng tầm giá mà còn mang lại trải nghiệm lái mượt mà nhờ hệ thống khởi động ACG yên tĩnh. Đặc biệt, tính năng ngắt động cơ tạm thời khi dừng đèn đỏ (Idling Stop) giúp mẫu xe này đạt mức tiêu hao nhiên liệu lý tưởng chỉ 1,9 lít cho 100 km hành trình. Đây là một con số cực kỳ ấn tượng, giúp người dùng tiết kiệm đáng kể chi phí nhiên liệu trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Sự chân thành của nhà sản xuất còn được thể hiện qua danh sách trang bị tiện nghi "vượt cấp". Wuyang Honda M125 được trang bị hệ thống khóa thông minh Smartkey, một tính năng thường chỉ xuất hiện trên các dòng xe ga trung và cao cấp.

Thêm vào đó, việc tích hợp tính năng ngắt động cơ khi gạt chân chống nghiêng giúp nâng cao tính an toàn, tránh những rủi ro đáng tiếc cho người lái. Đáng chú ý, bên cạnh hệ thống phanh kết hợp CBS tiêu chuẩn, mẫu xe này còn có tùy chọn hệ thống phanh chống bó cứng ABS - một trang bị vốn là "xa xỉ phẩm" trong phân khúc xe ga giá rẻ 125cc.

Xét về thiết kế, M125 giữ vững triết lý nhỏ gọn và linh hoạt. Với trọng lượng nhẹ và chiều cao yên thân thiện, mẫu xe này không hề kén chọn đối tượng khách hàng, từ sinh viên, nhân viên văn phòng cho đến phụ nữ hay người lớn tuổi đều có thể dễ dàng điều khiển và dắt xe trong không gian hẹp. Để khẳng định chất lượng và sự tin cậy, Honda còn mạnh dạn đưa ra chính sách bảo hành 6 năm không giới hạn số km, một cam kết mạnh mẽ giúp người dùng hoàn toàn yên tâm về độ bền của sản phẩm.

Đặt trong tương quan với thị trường Việt Nam, nếu mẫu Wuyang Honda M125 này được nhập khẩu chính hãng hoặc phân phối chính thức, nó sẽ tạo ra một cơn địa chấn thực sự. Hiện nay, tại Việt Nam, phân khúc xe ga phổ thông đang là sân chơi của Honda Vision và Yamaha Janus với mức giá dao động từ 30 đến gần 40 triệu đồng.

Tuy nhiên, khi so sánh với Honda Vision, điểm khác biệt lớn nhất giữa 2 mẫu xe này nằm ở "trái tim" của chúng. Honda Vision tại Việt Nam vốn trung thành với khối động cơ ESP 110cc, một dung tích vừa đủ cho nhu cầu di chuyển nhẹ nhàng trong phố với công suất 6,59 kW. Trong khi đó, Wuyang Honda M125 đã bước lên một bậc thang mới khi trang bị động cơ 125cc, sản sinh công suất 7 kW và mô-men xoắn 10 Nm. Sự chênh lệch này không chỉ nằm ở những con số trên giấy tờ, mà sẽ thể hiện rõ nét qua khả năng bứt tốc và sự mạnh mẽ khi chở hai người hoặc leo dốc - những tình huống mà Honda Vision đôi khi bộc lộ sự hạn chế.

Về công nghệ an toàn, M125 tiếp tục tạo nên một khoảng cách đáng kể. Trong khi Honda Vision vẫn chỉ được trang bị hệ thống phanh kết hợp CBS, thì M125 đã mang đến tùy chọn phanh chống bó cứng ABS. Đây vốn là tính năng an toàn cao cấp thường chỉ thấy trên các dòng xe đắt tiền hơn. Việc trang bị ABS trên một mẫu xe giá rẻ như M125 không chỉ nâng cao tính an toàn cho người lái khi gặp tình huống phanh gấp mà còn cho thấy sự thấu hiểu người dùng của nhà sản xuất.

Một yếu tố cực kỳ quan trọng đối với tâm lý người mua xe tại Việt Nam là chi phí sử dụng và độ bền. Honda Vision nổi tiếng với mức tiêu hao nhiên liệu ấn tượng khoảng 1,85 lít/100 km. M125 cũng không hề kém cạnh với mức 1,9 lít/100 km. Tuy nhiên, cú hích thực sự đến từ chế độ hậu mãi. Wuyang Honda cung cấp gói bảo hành lên tới 6 năm không giới hạn số km cho M125, trong khi Honda Việt Nam hiện áp dụng mức 3 năm hoặc 30.000 km cho Vision.

Về giá bán, nếu được nhập khẩu chính hãng về Việt Nam với mức giá quanh ngưỡng 30 đến 40 triệu đồng, M125 sẽ trở thành một đối thủ "đáng gờm" nhất mà Honda Vision từng đối mặt. Hiện nay, giá thực tế của Honda Vision tại các đại lý thường xuyên bị đẩy lên cao hơn mức đề xuất, dao động từ 31 đến 37 triệu đồng. Nếu người dùng có thể sở hữu một chiếc xe có động cơ mạnh hơn, an toàn hơn với phanh ABS mà giá thì lại nằm trong khoảng tương đương, thì sự thống trị của Vision hoàn toàn có thể bị lung lay.

Từ đó có thể thấy, Wuyang Honda M125 không chỉ đơn thuần là một mẫu xe giá rẻ, mà là minh chứng cho việc tối ưu hóa giá trị trên từng đồng tiền mà người dùng bỏ ra. Với thiết kế thực dụng, động cơ tiên tiến và trang bị an toàn vượt trội, đây thực sự là mẫu xe đô thị hoàn hảo dành cho những ai tìm kiếm sự bền bỉ và tiện lợi trong việc di chuyển hàng ngày.