Honda hé lộ mẫu xe tay ga 125cc phong cách "quái thú" dùng động cơ eSP+

Thị trường xe máy phổ thông, đặc biệt là phân khúc 125cc, từ lâu đã được ví như một "đại dương đỏ" với sự cạnh tranh khốc liệt. Tại Trung Quốc cũng như Việt Nam, các mẫu xe trong phân khúc này thường bị đóng khung trong những tiêu chuẩn thực dụng: tiết kiệm xăng, cốp rộng và giá rẻ.

Tuy nhiên, động thái mới nhất từ Wuyang-Honda - liên doanh của hãng xe Nhật Bản tại Trung Quốc - dường như đang muốn lật đổ trật tự này bằng một sản phẩm được mệnh danh là "New Species".

Dựa trên những hình ảnh rò rỉ từ tấm poster, mẫu xe mới sở hữu ngôn ngữ thiết kế hoàn toàn khác biệt. Không còn những đường nét bo tròn, mềm mại thường thấy trên các dòng xe "đi chợ" như Honda Lead hay Vision, "tân binh" này khoác lên mình diện mạo Mecha (cơ khí) đầy góc cạnh và hầm hố. Phần mặt nạ trước được cắt xẻ táo bạo, tạo nên khí chất cứng cáp, gợi liên tưởng đến những mẫu xe phân khối lớn hoặc dòng xe địa hình chuyên dụng.

Điểm nhấn kỹ thuật đáng chú ý nhất chính là logo "eSP+" xuất hiện trên poster. Công nghệ eSP (enhanced Smart Power) của Honda vốn đã nổi tiếng về độ bền và khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Việc bổ sung dấu "+" cho thấy đây có thể là phiên bản động cơ thế hệ mới, nhiều khả năng sẽ được nâng cấp lên 4 van (tương tự như dòng SH Mode hay Air Blade 125 đời mới tại Việt Nam) hoặc tích hợp các công nghệ thông minh như ngắt động cơ tạm thời (Idling Stop) và khả năng vận hành mạnh mẽ hơn.

Giới quan sát nhận định, đây rất có thể là một mẫu xe tay ga địa hình (ADV Scooter) cỡ nhỏ. Tại thị trường nội địa Trung Quốc, Wuyang-Honda đang để ngỏ một khoảng trống lớn giữa mẫu xe phổ thông NX125 và dòng xe nhập khẩu cao cấp ADV350.

Trong bối cảnh trào lưu "đi phượt" bằng xe máy đang bùng nổ, giới trẻ không còn mặn mà với những chiếc xe chỉ biết đi từ nhà đến công sở. Họ khao khát một phương tiện đa năng: đủ linh hoạt để luồn lách trong phố thị, nhưng cũng đủ mạnh mẽ và gầm cao để chinh phục những cung đường đèo dốc hay địa hình nhẹ vào cuối tuần.

Góc nhìn từ thị trường Việt Nam: Một cơn khát chưa được giải tỏa

Thông tin về mẫu xe "New Species" này ngay lập tức thu hút sự chú ý của cộng đồng chơi xe tại Việt Nam. Tại nước ta, phân khúc xe tay ga 125cc hiện đang bị thống trị bởi Honda Air Blade 125 và Honda Vario 125. Tuy nhiên, một chiếc ADV Scooter thực thụ ở phân khúc 125cc vẫn là "của hiếm".

Honda Việt Nam hiện đã phân phối chính hãng dòng ADV 160, nhưng mức giá lăn bánh ngót nghét trăm triệu đồng là rào cản lớn với nhiều người trẻ. Trong khi đó, Yamaha đã rất thành công khi khuấy động thị trường bằng mẫu xe số lai địa hình PG-1, chứng minh rằng nhu cầu về một chiếc xe "bụi bặm", cá tính ở phân khúc giá rẻ là rất lớn.

Nếu mẫu xe mới của Wuyang-Honda thực sự là một chiếc ADV 125cc và có mức giá dự kiến tại Trung Quốc khoảng 12.000 Nhân dân tệ (tương đương 41-42 triệu đồng), đây sẽ là một "bom tấn" thực sự nếu được đưa về Việt Nam.

Mặc dù chưa có thông tin chính thức về việc mẫu xe này có được xuất khẩu hay không, nhưng lịch sử cho thấy nhiều mẫu xe từ Wuyang-Honda (như Honda Vario hay các dòng xe điện) thường xuyên được các đại lý tư nhân tại Việt Nam nhập khẩu tiểu ngạch để phục vụ nhu cầu "hàng độc" của dân chơi.

Sự xuất hiện của mẫu xe này có thể sẽ là tiền đề để Honda Việt Nam cân nhắc việc lấp đầy dải sản phẩm ADV của mình trong tương lai gần, mang đến cho người dùng Việt thêm một lựa chọn vừa túi tiền nhưng vẫn đậm chất chơi.