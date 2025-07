Honda 'đọc não' tài xế để giảm tai nạn giao thông, công nghệ mới giúp xe hiểu ý người, tự cảnh báo nguy hiểm!

Ý tưởng kết hợp nghiên cứu não bộ và Trí tuệ nhân tạo (AI) thoạt đầu có thể khiến nhiều người e ngại, nhưng Honda đã thực sự nghiêm túc với nó. Từ năm 2019, hãng đã thành lập Viện Nghiên cứu Công nghệ Tiên tiến tại trụ sở chính, hợp tác với đơn vị y tế CiNet, một viện nghiên cứu tập trung vào các nghiên cứu liên quan đến não bộ.

Ban đầu, trọng tâm chủ yếu là phát triển robot tiên tiến, nhưng giờ đây, sáng kiến này đang được áp dụng trực tiếp vào công nghệ ô tô.

Honda hiện đang sử dụng công nghệ giám sát sóng não để xác định hoạt động não của người lái xe trong các tình huống cụ thể, đặc biệt là khi xảy ra các vụ tai nạn hoặc tình huống nguy hiểm.

Bằng cách thu thập và phân tích dữ liệu này, các nhà khoa học có thể xác định những kiểu hoạt động não bộ liên quan đến sự mất tập trung, mệt mỏi hoặc các yếu tố khác có thể dẫn đến tai nạn.

Bên cạnh việc giám sát trực tiếp người lái, Honda cũng đang đầu tư mạnh vào V2X (Vehicle-to-Everything), công nghệ truyền thông tin liên tục giữa xe cộ, biển báo giao thông thông minh và người đi bộ thông qua đám mây. Hệ thống này giúp xe "nhìn" xa hơn tầm mắt của tài xế, cảnh báo sớm các nguy hiểm tiềm ẩn, từ đó ngăn ngừa tai nạn và giúp người lái tránh được những tình huống bất ngờ.

"Dây an toàn biết nghĩ" và cảnh báo thông minh

Giai đoạn đầu của nỗ lực này là sự ra đời của Công nghệ Hỗ trợ Người lái Thông minh (Intelligent Driver-Assistive Technology). Mặc dù các quan chức Honda cho biết đây chỉ là giai đoạn nghiên cứu ban đầu, dự kiến sẽ được ứng dụng rộng rãi hơn trong tương lai gần. Hệ thống này kết nối các cảnh báo an toàn của xe trực tiếp với dây an toàn hoặc thiết bị đeo của người lái.

Khi phát hiện có người đi bộ băng qua đường một cách bất ngờ, hoặc khi dự đoán nguy cơ xảy ra va chạm, dây an toàn hoặc thiết bị đeo sẽ rung nhẹ hoặc thắt chặt một cách tinh tế để cảnh báo người lái ngay lập tức. Mục tiêu là thu hút sự chú ý của tài xế một cách trực quan và nhanh chóng nhất, đặc biệt khi họ có dấu hiệu mất tập trung.

Ngoài ra, Honda cũng đã lắp đặt một bộ phát âm thanh phía trên cột B của xe, sử dụng tần số cụ thể để khuyến khích người lái xe chú ý tập trung vào con đường phía trước.

Hệ thống này còn được mở rộng để truyền cảnh báo đến người đi bộ thông qua điện thoại di động của họ, góp phần cải thiện an toàn giao thông cho cả người tham gia giao thông trên đường. Honda ước tính rằng việc ứng dụng rộng rãi hệ thống này sẽ giảm đáng kể tỷ lệ tai nạn giao thông vào năm 2050.

Theo thống kê, 90% tai nạn giao thông là do sự bất cẩn của người lái xe. Đây chính là lý do Honda đã đầu tư mạnh tay vào việc phát triển hệ thống an toàn và bảo mật thế hệ mới này.

Honda cho biết công nghệ này đã được nghiên cứu nội bộ trong một thời gian dài, nhưng ban đầu, do những khó khăn về kỹ thuật, nó chỉ mang tính chất nghiên cứu học thuật. Hiện tại, với những tiến bộ đáng kể về cả công nghệ phần cứng và phần mềm, Honda sẽ có thể nhanh chóng phổ biến công nghệ này, mang lại an toàn vượt trội cho hàng triệu người tham gia giao thông trên khắp thế giới.

Đây là một bước nhảy vọt quan trọng, đưa xe hơi không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là "người bạn" thông minh, luôn đồng hành và bảo vệ bạn trên mọi nẻo đường.