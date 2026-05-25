Honda Dash125 2026 ra mắt: Xe số thế hệ mới với đèn LED, thiết kế đậm chất thể thao và mức tiêu hao nhiên liệu cực thấp

Trong khi nhiều thị trường đang chứng kiến sự bùng nổ của xe tay ga và mô tô cỡ nhỏ, phân khúc underbone thể thao tại Đông Nam Á vẫn giữ được sức hút rất riêng. Đây là nhóm xe được yêu thích nhờ sự kết hợp giữa tính thực dụng của xe số truyền thống và cảm giác lái thể thao gần giống mô tô côn tay.

Mới đây, Honda Motor Co. thông qua liên doanh Boon Siew Honda đã chính thức giới thiệu phiên bản 2026 của mẫu Dash125 tại Malaysia. Sự xuất hiện của mẫu xe này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng chơi xe trong khu vực bởi thiết kế mới cùng loạt nâng cấp hướng mạnh tới nhóm khách hàng trẻ.

Honda Dash125 vốn là cái tên quen thuộc tại nhiều quốc gia Đông Nam Á. Mẫu xe này được định vị như một chiếc underbone thể thao cỡ nhỏ, ưu tiên sự linh hoạt, tiết kiệm nhiên liệu nhưng vẫn mang dáng vẻ năng động và cá tính hơn xe số phổ thông thông thường.

Ở phiên bản 2026, thay đổi lớn nhất nằm ở ngoại hình. Honda đã làm mới gần như toàn bộ bộ tem và thiết kế dàn áo nhằm mang lại cảm giác hiện đại hơn. Xe sử dụng phong cách đồ họa lấy cảm hứng từ xe đua với các mảng màu tương phản mạnh, tạo nên diện mạo khá bắt mắt dù tổng thể kích thước vẫn nhỏ gọn.

Điểm nâng cấp đáng chú ý tiếp theo là hệ thống đèn pha LED mới. Đây được xem là trang bị cần thiết trong bối cảnh người dùng trẻ hiện nay ngày càng quan tâm đến yếu tố công nghệ và khả năng chiếu sáng thực tế khi di chuyển ban đêm.

Không giống nhiều mẫu xe underbone giá rẻ thiên về sự đơn giản, Dash125 được Honda chăm chút khá nhiều ở các chi tiết ngoại thất nhằm tạo cảm giác thể thao hơn. Phần đầu xe sắc nét, thân xe vuốt gọn về sau và các đường cắt trên dàn áo mang phong cách khí động học giúp tổng thể có phần giống những mẫu underbone thể thao từng rất được ưa chuộng trong thập niên trước.

Dù thay đổi ngoại hình, Dash125 2026 vẫn duy trì kết cấu underbone truyền thống vốn là “linh hồn” của dòng xe này. Thiết kế đó giúp xe đạt được trọng lượng nhẹ cùng khả năng điều khiển linh hoạt trong môi trường đô thị đông đúc.

Phần khung gầm của xe tiếp tục hướng tới nhu cầu sử dụng hàng ngày. Dash125 được trang bị phanh đĩa cho cả bánh trước và bánh sau, kết hợp bộ mâm 17 inch giúp tăng độ ổn định khi chạy tốc độ cao hoặc vào cua ở điều kiện đường phố.

Trọng lượng xe chỉ dao động khoảng 103-105 kg, nhẹ hơn đáng kể so với nhiều mẫu xe côn tay phổ thông hiện nay. Cùng với chiều cao yên khoảng 767 mm, Dash125 phù hợp với đa số người dùng châu Á, bao gồm cả nhóm khách hàng trẻ tuổi hoặc người có thể hình nhỏ.

Sức mạnh của xe đến từ động cơ xi-lanh đơn dung tích 124,9cc làm mát bằng không khí, tích hợp hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI quen thuộc của Honda. Động cơ này cho công suất tối đa khoảng 9,85 mã lực tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 9,54 Nm.

Thông số không quá mạnh nếu so với các mẫu underbone hiệu suất cao như Winner X hay Exciter tại Việt Nam, nhưng Dash125 lại đi theo hướng hoàn toàn khác. Xe tập trung vào sự dễ lái, nhẹ nhàng và tiết kiệm nhiên liệu thay vì hiệu năng tốc độ.

Honda sử dụng hộp số 4 cấp kết hợp ly hợp ly tâm và truyền động xích. Cấu hình này mang lại cảm giác lái gần giống xe số thể thao truyền thống, đồng thời vẫn dễ làm quen hơn xe côn tay thực thụ. Đây cũng là kiểu thiết lập từng rất phổ biến tại Đông Nam Á bởi sự cân bằng giữa trải nghiệm lái và tính tiện dụng.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất trên Dash125 nằm ở khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Theo thông tin được công bố, mức tiêu hao của xe dao động khoảng 55-59 km/lít, tương đương chỉ khoảng 1,7-1,8 lít/100 km. Đây là con số rất ấn tượng trong bối cảnh giá nhiên liệu tại nhiều quốc gia vẫn ở mức cao.

Tại Malaysia, Honda Dash125 2026 được bán với giá 6.599 ringgit, tương đương khoảng 44 triệu đồng theo tỷ giá cuối tháng 5/2026. Mức giá này giúp mẫu xe trở thành lựa chọn khá hấp dẫn với nhóm khách hàng trẻ cần phương tiện đi lại hàng ngày nhưng vẫn muốn chiếc xe có ngoại hình thể thao và khác biệt.

Nhìn từ góc độ thị trường Việt Nam, Dash125 là mẫu xe khá thú vị. Trong nhiều năm qua, phân khúc underbone thể thao trong nước gần như bị chia thành hai hướng rõ rệt. Một bên là các mẫu xe số phổ thông thiên về thực dụng như Wave hay Sirius. Bên còn lại là các dòng xe côn tay underbone hiệu suất cao như Honda Winner X hay Yamaha Exciter.

Điều đó khiến khoảng trống dành cho những mẫu underbone thể thao nhẹ nhàng, nhỏ gọn và dễ tiếp cận gần như bị bỏ ngỏ. Dash125 nếu được đưa về Việt Nam có thể trở thành lựa chọn phù hợp cho nhóm người dùng muốn một chiếc xe cá tính hơn xe số phổ thông nhưng không cần tới sức mạnh hay chi phí sử dụng của xe côn tay 150cc.

Ngoài ra, xu hướng hoài niệm những mẫu underbone thể thao cổ điển đang quay trở lại khá mạnh trong cộng đồng chơi xe trẻ. Những mẫu xe gọn nhẹ, dễ độ, mang phong cách thể thao kiểu Đông Nam Á đang nhận được nhiều sự quan tâm hơn trước. Dash125 với thiết kế mới và mức giá dễ tiếp cận vì thế có thể tìm được chỗ đứng riêng nếu Honda Việt Nam cân nhắc phân phối chính hãng.

Dĩ nhiên, mẫu xe này vẫn có những hạn chế nhất định. Động cơ 125cc khó mang lại cảm giác tăng tốc mạnh như các mẫu underbone 150cc hiện đại. Trang bị công nghệ cũng dừng ở mức cơ bản, chưa có ABS hay các hệ thống hỗ trợ điện tử tiên tiến.

Tuy nhiên, với những gì Honda đang hướng tới, Dash125 không phải chiếc xe dành cho các cuộc đua tốc độ. Đây là mẫu underbone thể thao đúng nghĩa dành cho nhu cầu di chuyển hàng ngày, nơi yếu tố nhẹ nhàng, tiết kiệm, dễ điều khiển và có ngoại hình bắt mắt được đặt lên hàng đầu.