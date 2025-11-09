Honda công bố công nghệ mới: Bộ ly hợp điện tử E-Clutch sẽ trở thành trang bị tiêu chuẩn trên các mẫu xe tầm trung!

Tại triển lãm EICMA 2025, hãng xe Nhật Bản đã chính thức giới thiệu hai mẫu xe tầm trung được nâng cấp quan trọng nhất của mình: CB750 Hornet và XL750 Transalp, nay được trang bị bộ ly hợp điện tử E-Clutch hoàn toàn mới.

Đây là bước tiến công nghệ lớn của Honda, khi E-Clutch không chỉ giúp người lái không cần bóp côn thủ công mà vẫn có thể lên và xuống số một cách mượt mà, mà còn tự động điều chỉnh tốc độ vòng tua động cơ khi chuyển số, hạn chế tối đa tình trạng giật cục hay chết máy - điều thường gặp với người mới lái.

Hệ thống này hoạt động đồng bộ với bướm ga điện tử (Throttle-by-Wire), mang đến trải nghiệm vận hành liền mạch, thông minh và thân thiện hơn bao giờ hết.

CB750 Hornet E-Clutch: Chiến binh đường phố mượt mà hơn, mạnh mẽ hơn

Vẫn giữ nguyên khối động cơ xi-lanh đôi 755cc sản sinh công suất 67,5 kW (khoảng 90 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 75 Nm, CB750 Hornet E-Clutch chỉ tăng nhẹ 4 kg trọng lượng so với bản tiêu chuẩn (196 kg). Nhưng đổi lại, người lái có thể hoàn toàn quên đi thao tác bóp côn truyền thống.

E-Clutch cho phép chuyển số chỉ bằng thao tác cần số, hệ thống sẽ tự tính toán thời điểm cắt côn, đóng côn và đồng bộ vòng tua trong vài mili-giây, mang lại phản ứng nhanh và mượt mà, đặc biệt trong đô thị đông đúc hoặc khi leo dốc, vào cua. Với những người mới chơi mô tô, điều này đồng nghĩa việc lái xe phân khối lớn sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết - "chống chết máy" gần như tuyệt đối.

CB750 Hornet E-Clutch vẫn sở hữu năm chế độ lái, cho phép người dùng tùy chỉnh công suất, phanh động cơ, kiểm soát lực kéo (HSTC) và kiểm soát nâng đầu xe. Hệ thống treo trước Showa SFF-BP 41mm, giảm xóc sau Pro-Link, màn hình TFT 5 inch, phanh ABS hai kênh và kết nối điện thoại thông minh Honda RoadSync đều được giữ nguyên.

Ngoài ra, thiết kế ngoại hình cũng được làm mới nhẹ với khe hút gió thấp hơn và bộ tem thể thao nhằm nhấn mạnh vẻ cơ bắp của mẫu naked bike tầm trung này.

XL750 Transalp E-Clutch - bản năng phiêu lưu được nâng cấp toàn diện

Nếu Hornet E-Clutch là chiến binh thành phố, thì XL750 Transalp E-Clutch chính là người bạn đồng hành trên những hành trình dài. Việc bổ sung bộ ly hợp điện tử giúp chiếc adventure này thích ứng hoàn hảo với mọi loại địa hình - từ phố thị, đường cao tốc cho đến sỏi đá, đất đỏ.

Trọng lượng xe tăng nhẹ lên 216 kg (nặng hơn 6 kg so với bản tiêu chuẩn), nhưng đổi lại là khả năng vận hành ổn định và dễ điều khiển hơn, đặc biệt khi người lái cần chuyển số nhanh giữa các điều kiện mặt đường khác nhau. Honda cũng bổ sung tấm bảo vệ hợp kim nhôm mới, gia tăng độ bền và tính thẩm mỹ.

Xe sử dụng phuộc trước Showa 43mm SFF-CA, hệ thống treo sau Pro-Link có thể điều chỉnh tải trước và độ hồi. Cung cấp sức mạnh vẫn là khối động cơ xi-lanh đôi song song 755cc, công suất 67,5 kW và mô-men xoắn 75 Nm, tích hợp bướm ga điện tử và sáu chế độ lái (bốn chế độ cài sẵn, hai chế độ tùy chỉnh), cho phép kiểm soát công suất, phanh động cơ, HSTC và độ nhấc bánh.

Với hệ thống E-Clutch, Transalp có thể sang số êm ái và chính xác hơn, đồng thời giúp người lái dễ dàng vượt địa hình mà không cần lo "bỏ côn sai thời điểm". Cảm giác lái vì thế được đánh giá là tự nhiên, đồng bộ và gần như loại bỏ độ trễ.

Công nghệ E-Clutch: Tương lai của mô tô Honda

E-Clutch không chỉ là một tiện ích "chống mỏi tay" hay hỗ trợ người mới, mà là nền tảng công nghệ chiến lược của Honda trong giai đoạn tới. Với việc đưa hệ thống này vào hai mẫu xe tầm trung (phân khúc có doanh số cao nhất toàn cầu) Honda đã ngầm khẳng định: ly hợp điện tử sẽ sớm trở thành tiêu chuẩn trên tất cả các dòng xe của hãng, từ phân khối nhỏ đến mô tô cao cấp.

E-Clutch mở ra một trải nghiệm lái mới, thân thiện hơn cho người dùng phổ thông nhưng vẫn duy trì được cảm giác "máy móc" đặc trưng mà những tay lái lâu năm yêu thích. Với việc công nghệ này có thể kích hoạt hoặc tắt tùy chọn, người dùng có thể chọn giữa cảm giác côn cơ học truyền thống hoặc tự động hoàn toàn.

Góc nhìn thị trường Việt Nam: Liệu E-Clutch có tạo nên "cuộc cách mạng" cho mô tô Honda trong nước?

Nếu được phân phối tại Việt Nam, CB750 Hornet E-Clutch và XL750 Transalp E-Clutch chắc chắn sẽ thu hút mạnh nhóm người chơi mô tô trung-cao cấp đang tìm kiếm trải nghiệm lái "chuyên nghiệp nhưng không phức tạp". Trong điều kiện giao thông đô thị thường xuyên tắc nghẽn và việc phải bóp côn liên tục gây mỏi tay, E-Clutch sẽ là "cứu cánh" thực sự cho người dùng Việt.

Hơn thế nữa, công nghệ này có thể là bước đệm để Honda Việt Nam phổ cập mô tô tầm trung tới nhóm khách hàng mới, những người trước đây ngại vận hành xe côn tay. Tuy nhiên, giá bán vẫn sẽ là yếu tố then chốt. Nếu mức chênh lệch với bản tiêu chuẩn quá lớn, E-Clutch có thể vẫn chỉ là "đặc sản công nghệ" cho người chơi có điều kiện.

Nhìn chung, với việc ra mắt đồng loạt hai mẫu xe tầm trung trang bị E-Clutch, Honda đang cho thấy họ không chỉ giữ vững danh tiếng về độ bền và công nghệ, mà còn sẵn sàng định hình lại cách chúng ta cảm nhận và điều khiển mô tô trong kỷ nguyên mới.

Honda CB750 Hornet E-Clutch và XL750 Transalp E-Clutch không chỉ là bản nâng cấp kỹ thuật, mà là tuyên ngôn cho tương lai mô tô "không côn nhưng vẫn đầy cảm xúc". Một bước đi nhỏ trong công nghệ, nhưng có thể là bước ngoặt lớn trong trải nghiệm lái xe toàn cầu và Việt Nam chắc chắn không nằm ngoài xu hướng đó.