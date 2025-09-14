Honda có mẫu xe tay ga sở hữu nhiều công nghệ và phanh ABS trước sau mà giá thì chưa tới 60 triệu đồng!

Sundiro Honda, liên doanh giữa Honda Nhật Bản và đối tác Trung Quốc từ lâu đã khẳng định vị thế là một trong những thương hiệu xe máy hàng đầu tại thị trường tỷ dân. Kể từ khi thành lập năm 2001, hãng luôn kiên định với triết lý "Tay nghề tinh xảo, Chất lượng và Hiệu suất vượt trội", mang đến cho người tiêu dùng những mẫu xe không chỉ bền bỉ mà còn tiên phong về công nghệ.

Năm nay, NS150GX được xem là mẫu xe chiến lược mới nhất của Sundiro Honda, đại diện cho triết lý phát triển ấy và hứa hẹn thiết lập một chuẩn mực mới trong phân khúc tay ga 150cc.

Điểm gây chú ý đầu tiên chính là tên gọi NS150GX, trong đó " G " viết tắt của " Grand " (đại diện cho sự bề thế) và " X " là " eXplore " (khám phá). Cái tên vừa gợi cảm giác sang trọng, vừa nhấn mạnh yếu tố phiêu lưu, khuyến khích người lái trải nghiệm không gian rộng mở và khám phá những cung đường mới.

Xe hiện có hai phiên bản Tiêu chuẩn và Cao cấp, với giá bán khởi điểm từ 15.980 nhân dân tệ (tương đương khoảng 59,2 triệu đồng), được đánh giá là một mức giá đầy cạnh tranh trong phân khúc.

Về thiết kế, NS150GX mang ngôn ngữ thể thao hiện đại với nhiều chi tiết táo bạo. Phần đầu xe sử dụng họa tiết chữ X ba chiều độc đáo, kết hợp cụm đèn pha LED đa tầng cho hiệu ứng thị giác mạnh mẽ và dễ nhận diện thương hiệu.

Các đường nét thanh mảnh nhưng khỏe khoắn chạy dọc thân xe vừa tạo dáng vẻ gọn gàng, vừa mang lại sự cân bằng trong tổng thể. Thiết kế này không chỉ khiến NS150GX trở thành phương tiện di chuyển, mà còn là một sản phẩm thời trang gợi sự chú ý khi lăn bánh trên đường phố.

Bên dưới lớp vỏ thời thượng, NS150GX sở hữu khối động cơ bốn van SH-EH làm mát bằng dung dịch, một trong những công nghệ tiên tiến được phát triển dựa trên nền tảng động cơ eSP+ 160cc quen thuộc của Honda.

Động cơ này có công suất tối đa 11,4 kW, đi kèm nhiều cải tiến như trục khuỷu độ cứng cao, xy-lanh lót công nghệ đột lỗ, piston ma sát thấp. Tất cả giúp giảm rung, nâng cao hiệu suất vận hành và tăng độ bền. Hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI tiếp tục giúp xe đạt mức tiết kiệm nhiên liệu tối ưu, đồng thời đáp ứng tiêu chuẩn khí thải và đủ điều kiện hưởng chính sách miễn thuế mua hàng tại Trung Quốc.

Về an toàn, NS150GX được trang bị " bộ đôi vàng " ABS + TCS hai kênh, mang lại sự kiểm soát ổn định ngay cả khi phanh gấp hoặc chạy trên mặt đường trơn trượt. Cụm đèn pha composite Class D đảm bảo tầm nhìn xa rõ ràng trong nhiều điều kiện thời tiết.

Ngoài ra, mẫu xe còn gây ấn tượng với loạt tính năng thông minh như bảng đồng hồ TFT kết nối điện thoại, hiển thị dẫn đường trực tiếp; hệ thống T-BOX hỗ trợ giám sát dữ liệu xe; chìa khóa thông minh, giám sát áp suất lốp và nhiều tiện ích khác, tổng cộng lên tới 23 tính năng được Sundiro Honda quảng bá như một " chuẩn mực mới " cho xe tay ga thông minh.

NS150GX sử dụng khung Cradle chắc chắn, thừa hưởng hệ thống treo cải tiến từ mẫu NSS350 cao cấp. Thiết kế ba lớp đệm giảm rung kết hợp yên xe công thái học giúp người lái thoải mái trên cả hành trình dài. Với chiều cao yên 766 mm và trọng lượng 135 kg, xe khá thân thiện với nhiều vóc dáng khác nhau. Bình xăng 8 lít cũng cho phép di chuyển quãng đường dài mà không cần tiếp nhiên liệu liên tục.

Có thể thấy, NS150GX không chỉ đơn thuần là một chiếc tay ga 150cc phổ thông. Thay vào đó, Sundiro Honda định vị nó như một lựa chọn " sang trọng nhưng dễ tiếp cận " , dành cho người dùng thành thị muốn tìm kiếm sự kết hợp giữa thiết kế đẹp mắt, công nghệ hiện đại và khả năng vận hành mạnh mẽ.

Xe hướng đến nhóm khách hàng trẻ, có thu nhập ổn định và yêu thích phong cách sống năng động, sẵn sàng đầu tư cho một mẫu xe đa dụng có thể vừa đi làm, vừa đi chơi hay du lịch ngắn ngày.

Nếu giả định Sundiro Honda NS150GX được phân phối chính thức tại Việt Nam, đây chắc chắn sẽ là một ẩn số thú vị trong phân khúc xe tay ga 150cc, vốn đang được thống trị bởi những cái tên quen thuộc như Honda Air Blade 160, Honda Vario 160 và Yamaha NVX.

Trước hết, về thiết kế, NS150GX mang phong cách khá khác biệt so với Air Blade hay Vario. Thay vì kiểu dáng gọn gàng, thực dụng như Air Blade, hay trẻ trung thể thao như Vario, NS150GX đi theo hướng cá tính, táo bạo với nhiều chi tiết góc cạnh và cụm đèn pha LED chữ X ba chiều độc đáo. Điều này khiến xe dễ dàng nổi bật giữa đám đông, tạo lợi thế cạnh tranh đối với nhóm khách hàng trẻ muốn tìm sự khác biệt và không muốn chạy những mẫu xe “đại trà” trên đường phố.

Về công nghệ và trang bị, NS150GX tỏ ra nhỉnh hơn hẳn. Trong khi Air Blade 160 và Vario 160 chỉ dừng lại ở cụm đồng hồ LCD đơn sắc, NS150GX lại sở hữu bảng đồng hồ TFT kết nối điện thoại, hiển thị dẫn đường, cùng hàng loạt tính năng thông minh như T-BOX, giám sát áp suất lốp, chìa khóa thông minh, phanh ABS kết hợp kiểm soát lực kéo TCS.

So với Yamaha NVX vốn nổi bật nhờ kết nối Y-Connect và kiểu dáng đậm chất thể thao, NS150GX mang đến trải nghiệm công nghệ toàn diện hơn, biến nó thành một "chiếc tay ga thông minh" đúng nghĩa.

Một yếu tố đáng cân nhắc là giá bán. Tại Trung Quốc, giá đề xuất 15.980 Nhân dân tệ cho phiên bản tiêu chuẩn. Nếu được nhập khẩu hoặc lắp ráp tại Việt Nam, mức giá dự kiến có thể dao động từ 65 tới 75 triệu đồng, tùy cấu hình. Ở mức giá này, NS150GX sẽ nằm cùng phân khúc với Air Blade 160 bản cao cấp, Vario 160 và Yamaha NVX.

Rõ ràng, NS150GX sẽ không thể chỉ dựa vào thương hiệu Honda mà phải thuyết phục người dùng bằng chính thiết kế khác biệt và gói trang bị vượt trội.

Ngoài ra, một rào cản lớn chính là tâm lý khách hàng Việt. Thương hiệu Honda vốn đã quá mạnh tại thị trường trong nước, nhưng các sản phẩm mang nguồn gốc từ Sundiro Honda (Trung Quốc) đôi khi khiến người dùng dè dặt hơn so với xe Honda nhập Thái hoặc lắp ráp trong nước.

Vì vậy, để tạo chỗ đứng, NS150GX nếu về Việt Nam sẽ cần một chiến lược truyền thông rõ ràng, nhấn mạnh vào công nghệ, thiết kế và độ bền bỉ theo tiêu chuẩn Honda toàn cầu, đồng thời phải có chính sách hậu mãi cạnh tranh.