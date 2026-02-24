Honda Civic tại đây thêm bản hybrid ‘giá rẻ’, bỏ hoàn toàn bản xăng, thị trường Việt Nam liệu có động thái tương tự?

Honda Thái Lan đã công bố giá bán chính thức cho Civic 2026 với thay đổi đáng chú ý trong cơ cấu sản phẩm. Điểm nổi bật nhất của lần điều chỉnh này là việc hãng loại bỏ hoàn toàn các phiên bản sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.5L, thay vào đó tập trung toàn bộ dải sản phẩm vào hệ truyền động hybrid e:HEV.

Cụ thể, Civic 2026 tại Thái Lan chỉ còn các phiên bản e:HEV, gồm e:HEV EL, e:HEV EL+ và e:HEV RS. Trong đó, bản e:HEV EL được xem là phiên bản “hybrid giá rẻ” lần đầu xuất hiện, có mức giá niêm yết 949.000 baht (800 triệu đồng) hiện ưu đãi chỉ còn 899.000 baht (758 triệu đồng).

Honda Civic tại Thái Lan chuyển qua động cơ hybrid toàn bộ. Ảnh:Autolifethailand

Ngoài ra, 2 bản cao hơn cũng được giảm giá nhẹ. Cụ thể, bản e:HEV EL+ niêm yết ở mức 1,099 triệu baht (926 triệu đồng) giảm còn 1,039 triệu baht (876 triệu baht). Bản e:HEV RS cao cấp nhất niêm yết 1,239 triệu baht (1,045 tỷ đồng) nay chỉ còn 1,179 triệu baht (995 triệu đồng).

Tất cả các phiên bản Civic e:HEV đều sử dụng hệ truyền động hybrid. Bao gồm máy xăng 2.0L mạnh 139 mã lực 182Nm kết hợp với 2 mô-tơ điện mạnh 181,5 mã lực, 315Nm. Xe sử dụng hộp số E-CVT và pin lithium-ion. Hệ thống này có khả năng tự động chuyển đổi giữa các chế độ chạy điện, hybrid hoặc thuần động cơ xăng tùy theo điều kiện vận hành.

Là phiên bản tiêu chuẩn, Civic e:HEV EL tại Thái Lan chỉ một số trang bị cơ bản. Chúng ta có thể kể đến như ghế bọc nỉ chỉnh cơ toàn bộ, đồng hồ hiển thị là màn hình TFT 7 inch, kính 1 chạm ghế trước, không có cảm biến khoảng cách...

Phiên bản EL lần đầu tiên xuất hiện. Ảnh: Autolifethailand

Bên cạnh giá bán, Honda cũng công bố chính sách bảo hành dành cho Civic e:HEV tại Thái Lan, bao gồm bảo hành xe tiêu chuẩn 3 năm hoặc 100.000 km, bảo hành hệ thống hybrid 5 năm không giới hạn quãng đường và bảo hành pin hybrid lên tới 10 năm không giới hạn số km. Trong giai đoạn khuyến mại, xe còn được tặng kèm bảo hiểm vật chất năm đầu.

Việc Honda quyết định dừng hẳn các phiên bản Civic thuần xăng và chuyển sang chiến lược “hybrid hóa toàn bộ” tại Thái Lan cho thấy định hướng rõ ràng của hãng trong bối cảnh yêu cầu về khí thải và xu hướng điện hóa ngày càng gia tăng.

Điều này cũng đặt ra câu hỏi đáng chú ý rằng liệu mẫu xe này tại Việt Nam có đi theo con đường tương tự? Trước đó, Honda Việt Nam đã bổ sung thêm phiên bản hybrid giá rẻ cho mẫu CR-V đồng thời chuyển sang lắp ráp nhưng vẫn giữ lại các phiên bản thuần xăng.