Honda Civic bản hiệu suất mới lộ diện thực tế: Nhiều chi tiết hầm hố hơn cải thiện khí động học, dễ nâng cấp cả giảm xóc, động cơ

Honda xác nhận đang phát triển Civic Type R HRC. Mẫu xe này sở hữu nhiều thay đổi về khí động học, hứa hẹn trở thành phiên bản thể thao cực đoan hơn của dòng hot hatch Nhật Bản.

Civic Type R sắp có bản "chiến" hơn

Honda Civic Type R vừa nhận được một số điều chỉnh nhỏ cho đời xe 2027. Tuy nhiên, những nâng cấp này chưa đủ để làm hài lòng một bộ phận người hâm mộ vốn mong muốn mẫu hot hatch Nhật Bản có những thay đổi đáng kể hơn để tiếp tục duy trì vị thế trong phân khúc.

Điều đó có thể sớm thay đổi khi Honda xác nhận đang phát triển phiên bản Civic Type R HRC dành cho thị trường Mỹ. Mẫu xe sẽ xuất hiện tại triển lãm SEMA 2026, diễn ra từ ngày 3-6/11 tại Las Vegas (Mỹ).

Honda Civic Type R HRC được trưng bày tại Mỹ. Ảnh: Honda

HRC là viết tắt của Honda Racing Corporation, bộ phận chuyên về hoạt động đua xe và phát triển các sản phẩm hiệu năng cao của Honda. Civic Type R HRC Concept từng ra mắt tại Tokyo Auto Salon năm nay, cùng một mẫu Honda Prelude Coupe được nâng cấp bởi chính bộ phận này.

Honda chưa công bố chi tiết toàn bộ những thay đổi trên phiên bản HRC. Tuy nhiên, hãng cho biết mẫu xe đang trong quá trình phát triển cho thị trường Mỹ. Thời điểm thương mại hóa vẫn chưa được xác nhận.

Ngoại hình hầm hố, tập trung vào khí động học

Dù những hình ảnh mới nhất vẫn cho thấy xe được ngụy trang, Civic Type R HRC đã để lộ một số thay đổi đáng chú ý. Phần đầu xe có cản trước thiết kế hầm hố hơn, đi kèm các chi tiết khí động học dạng cánh nhỏ đặt phía trên hốc bánh trước. Phía sau là cánh gió kích thước lớn.

Ảnh dựng đồ họa Civic Type R HRC mới: AP

Những điều chỉnh này cho thấy Honda đang hướng phiên bản HRC tới khả năng tạo lực ép xuống mặt đường (downforce) tốt hơn, qua đó cải thiện độ ổn định khi vận hành ở tốc độ cao.

Nhiều chi tiết tăng tính khí động học cho xe. Ảnh: Honda

Bên cạnh ngoại hình, hệ thống treo cũng được kỳ vọng nâng cấp với lò xo và giảm chấn cứng hơn. Hệ thống phanh có thể được cải tiến để đáp ứng khả năng vận hành thể thao ở cường độ cao.

Động cơ liệu có được nâng cấp?

Một trong những câu hỏi lớn nhất là liệu Honda có thể tăng thêm công suất cho động cơ trên Civic Type R HRC hay không.

Phiên bản Civic Type R sử dụng động cơ xăng 2.0L 4 xi-lanh tăng áp, cho công suất 315 mã lực (khoảng 319 PS). Sức mạnh được truyền tới cầu trước thông qua hộp số sàn 6 cấp.

Động cơ của xe có thể cũng được nâng cấp. Ảnh: Honda

Nếu được nâng cấp công suất, kết hợp với những cải tiến về hệ thống treo, phanh và khí động học, Civic Type R HRC có thể trở thành phiên bản tập trung nhiều hơn vào khả năng vận hành trên đường đua.