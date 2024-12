Honda City giảm mạnh hơn 30 triệu đồng tại đại lý, quyết đua doanh số với Hyundai Accent và Toyota Vios

Ảnh minh họa.

Thời điểm giữa tháng 12/2024, Honda City đang được các đại lý triển khai chương trình giảm giá sâu nhằm tăng sức cạnh tranh với các đối thủ cùng phân khúc.

Cụ thể, Honda City phiên bản RS nhận ưu đãi cao nhất là 32 triệu đồng, kéo giá xe từ 569 triệu đồng xuống còn 537 triệu đồng. Hai phiên bản G và L cùng giảm 30 triệu đồng xuống lần lượt là 469 triệu đồng và 509 triệu đồng.

Bên cạnh đó, tùy từng đại lý mà khách hàng mua xe sẽ nhận thêm những phần quà khác nhau như gói bảo dưỡng xe, dán phim cách nhiệt, thảm sàn... 

Không những thế, tất cả các phiên bản của Honda City còn được nhận ưu đãi 50% lệ phí trước bạ từ Honda Việt Nam (HVN), tương đương số tiền khoảng 25 triệu đồng với bản G, 27 triệu đồng với bản L và 28 triệu đồng với bản RS.

Động thái này không quá bất ngờ khi hầu hết các đối thủ trong phân khúc như Toyota Vios, Hyundai Accent, Mazda 2... đều có những ưu đãi hấp dẫn.

Đơn cử như Toyota Việt Nam (TMV) triển khai gói ưu đãi 50% lệ phí trước bạ từ hãng. Giá trị ưu đãi của Toyota Vios sẽ không vượt quá 23 triệu ở bản E MT, 25 triệu ở bản E CVT và 27 triệu ở bản G CVT. Ngoài ra, tùy từng đại lý và phiên bản, khách hàng mua xe sẽ được giảm thêm từ 3 - 7 triệu đồng cùng các quà tặng như dán kính, thảm trải sàn, cam hành trình…

Hay Hyundai Accent phiên bản MT đang được đại lý giảm 20 triệu đồng xuống còn 419 triệu đồng, phiên bản AT được giảm 35 triệu đồng xuống 454 triệu đồng; phiên bản AT Đặc biệt giảm 33 triệu đồng còn 496 triệu đồng và bản AT cao cấp giảm 35 triệu đồng giá mới là 537 triệu đồng.

Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), kết thúc tháng 11/2024, doanh số xe sedan của các thành viên đạt 7.086 chiếc, tăng 27,2% so với tháng 10/2024. Ngoài ra, Hyundai Thành Công (TC Motor) cũng công bố doanh số xe sedan đạt 2.274 chiếc trong tháng 11, tăng 38,4% so với tháng liền trước.

Honda City đã có 1 tháng bứt phá ngoạn mục về doanh số với 2.327 chiếc bán ra thị trường, tăng 36,2% so với tháng trước. Lũy kế 11 tháng đầu năm, mẫu sedan hạng B nhà Honda đã có 10.068 xe tới tay người dùng.

Toyota Vios đứng ở vị trí thứ 2 với 2.137 xe rời đại lý, tăng 21,6% so với tháng 10/2024 (1.757 xe) và tăng 37,3% so với tháng 11/2023. Trong khi đó, Hyundai Accent tiếp tục giữ vị trí thứ 3 với doanh số 2.052 xe, tăng mạnh 44% so với tháng trước (1.425 xe).