Honda City bất ngờ giảm mạnh tại đại lý, giá mới không tới 500 triệu đồng, quyết đua doanh số với Hyundai Accent và Toyota Vios

Thời điểm cuối tháng 6/2024, Honda City đang được các đại lý triển khai chương trình giảm giá sâu nhằm tăng sức cạnh tranh với các đối thủ cùng phân khúc.

Cụ thể, Honda City phiên bản L nhận ưu đãi cao nhất 70 triệu đồng, kéo giá xe từ 589 triệu xuống 519 triệu đồng. Trong khi, phiên bản G giảm 65 triệu đồng, xuống 494 triệu đồng. Phiên bản RS giảm 60 triệu đồng, giá mới là 549 triệu đồng. Bên cạnh đó, tùy từng đại lý mà khách hàng mua xe sẽ nhận thêm những phần quà khác nhau như gói bảo dưỡng xe, dán phim cách nhiệt, thảm sàn... 

Không những thế, tất cả các phiên bản của Honda City còn được nhận ưu đãi 50% lệ phí trước bạ từ Honda Việt Nam (HVN), tương đương số tiền khoảng 28 triệu, 29,5 triệu và 30,5 triệu đồng, kèm một năm bảo hiểm thân vỏ.

Động thái này không quá bất ngờ khi hầu hết các đối thủ trong phân khúc như Toyota Vios, Hyundai Accent, Mazda 2... đều có những ưu đãi hấp dẫn.

Đơn cử như Toyota Việt Nam (TMV) đã triển khai gói ưu đãi lãi suất 0% cố định 6 tháng cho khách hàng mua xe theo hình thức vay ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính. Để thu hút khách hàng, một số đại lý Toyota còn áp dụng tặng gói quà phụ kiện hoặc giảm 15-20 triệu.

Hay Hyundai Accent 2023 phiên bản đặc biệt được chào bán ở mức 465 triệu đồng (giảm 80 triệu đồng so với mức niêm yết 542 triệu đồng); bản tiêu chuẩn giảm 60 triệu đồng xuống 440 triệu đồng.

Kết thúc tháng 5/2024, doanh số sedan hạng B đạt 2.743 xe, giảm 3,3% so với tháng trước.

Hyundai Accent vươn lên dẫn đầu phân khúc với doanh số 924 xe, tăng 9% so với tháng 4. Đứng ở vị trí thứ 2 là Toyota Vios khi bán ra được 766 xe, giảm 17% so với tháng trước đó. Honda City tạm dừng chân ở vị trí thứ 4 do doanh số giảm mạnh 25,2%, đạt 303 chiếc bán ra. Đây cũng là tháng giảm doanh số lần 2 liên tiếp sau khi Honda City thiết lập đỉnh cao nhất 1.043 xe bán ra vào tháng 3.

Honda City 2023 ra mắt thị trường Việt Nam đầu tháng 7/2023. Điểm nhấn của xe nằm ở gói an toàn Honda Sensing là trang bị tiêu chuẩn trên tất cả các phiên bản. Những tính năng hỗ trợ như phanh giảm thiểu va chạm, đèn pha thích ứng tự động, kiểm soát hành trình thích ứng, hệ thống giảm thiểu chệch làn, hỗ trợ giữ làn, thông báo xe phía trước khởi hành. Động cơ trên Honda City 2023 là máy xăng i-VTEC 1.5L công suất 119 mã lực, mô men xoắn 145 Nm kèm hộp số vô cấp CVT.