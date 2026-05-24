Honda City 2026 ra mắt ĐNÁ: Thiết kế mới long lanh với màn lớn, phanh điện tử, tùy chọn turbo hoặc hybrid, sớm về Việt Nam cạnh tranh Vios, Accent

Thị trường ô tô Đông Nam Á vừa đón nhận Honda City đời 2026. Thái Lan là quốc gia đầu tiên trong khu vực, đồng thời là một trong hai thị trường toàn cầu cùng với Ấn Độ, được chọn để ra mắt mẫu xe này.

Bước sang phiên bản mới, Honda City nhận được những cải tiến sâu sắc về cả thiết kế ngoại thất, trang bị tiện nghi lẫn cơ cấu phiên bản nhằm gia tăng sức cạnh tranh.

Honda City 2026 đồng thời ra mắt tại Ấn Độ và Thái Lan. Ảnh: Honda

Sự thay đổi lớn nhất trong chiến lược sản phẩm lần này thể hiện qua việc tinh chỉnh lại danh mục phiên bản. Honda đã khai tử toàn bộ các phiên bản cũ bao gồm TURBO S+, V, SV và RS của cấu hình động cơ thuần xăng. Thay vào đó, hãng xe Nhật Bản tập trung mạnh mẽ vào xu hướng điện hóa bằng việc bổ sung phiên bản hybrid hoàn toàn mới mang tên e:HEV V.

Honda City 2026 tại Thái Lan sẽ được phân phối với hai kiểu dáng thân xe truyền thống là sedan (4 cửa) và hatchback (5 cửa), đi kèm các lựa chọn phiên bản từ tiêu chuẩn đến cao cấp bao gồm TURBO S CVT, e:HEV V, e:HEV SV và e:HEV RS.

Diện mạo của Honda City 2026 ghi nhận ngôn ngữ thiết kế tân tiến hơn với phần đầu xe được làm mới hoàn toàn. Cụm đèn chiếu sáng projector truyền thống đã được thay thế bằng hệ thống thấu kính thiết kế mới, kết hợp hài hòa cùng lưới tản nhiệt và cản trước mang phong cách thể thao, hiện đại.

Điểm nhấn ở phía sau là cụm đèn hậu sử dụng thấu kính màu khói trong suốt thời thượng, đi kèm cản sau tái thiết kế và dải đèn LED dạng thanh (LED Light Bar) kết nối hai bên làm tăng chiều rộng thị giác cho xe. Toàn bộ các logo chữ H trên xe cũng được chuyển sang thiết kế đơn sắc mới. Xe được trang bị bộ mâm hợp kim 16 inch phối hai tông màu tương phản hoàn toàn mới.

Bên trong không gian cabin, mẫu sedan hạng B được nâng cấp hàng loạt tiện nghi cao cấp nhằm tối ưu hóa trải nghiệm người dùng. Khu vực trung tâm nổi bật với màn hình cảm ứng giải trí dạng nổi có kích thước lên tới 10 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây. Hệ thống gương chiếu trong xe nay đã tích hợp tính năng chống chói tự động.

Không gian nội thất trở nên sang trọng hơn nhờ hệ thống đèn viền nội thất (Ambient light), bệ sạc điện thoại không dây, phanh đỗ điện tử và hệ thống camera quan sát toàn cảnh 360 độ hiện đại.

Về kích thước, phiên bản City sedan sở hữu chiều dài 4.553 mm, chiều rộng 1.748 mm, chiều cao 1.467 mm cùng chiều dài cơ sở 2.589 mm. Khoảng sáng gầm xe đạt 135 mm. Trong khi đó, phiên bản hatchback có chiều dài ngắn hơn ở mức 4.369 mm nhưng chiều cao tăng lên 1.501 mm. Khoảng sáng gầm của bản hatchback cũng cao hơn, đạt 147 mm. Cả hai biến thể đều chia sẻ chung chiều rộng, chiều dài cơ sở và dung tích bình nhiên liệu ở mức 40 lít.

City 2026 tiếp tục duy trì hai tùy chọn cấu hình động cơ hiệu quả cao. Cấu hình thứ nhất là động cơ xăng tăng áp 1.0L Turbo, 3 xi-lanh, trục cam đôi DOHC 12 van, tích hợp hệ thống điều phối van biến thiên VTEC và Dual VTC. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 122 mã lực tại 5.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 173 Nm trong dải tua máy từ 2.000 đến 4.500 vòng/phút, truyền động qua hộp số tự động vô cấp CVT xuống hệ dẫn động cầu trước. Động cơ này đáp ứng tiêu chuẩn nhiên liệu E20 và có mức phát thải khí CO2 dừng lại ở mức 99 g/km.

Cấu hình thứ hai là hệ truyền động hybrid e:HEV ứng dụng công nghệ LEB-MMD. Hệ thống này kết hợp giữa động cơ xăng 4 xi-lanh dung tích 1.5L hoạt động theo chu trình Atkinson, cho công suất 98 mã lực và mô-men xoắn 127 Nm, cùng hai mô-tơ điện sản sinh công suất lên đến 109 mã lực và mô-men xoắn 253 Nm ngay từ dải vòng tua sớm. Sức mạnh được truyền qua hộp số e-CVT phối hợp cùng bộ pin Lithium-ion, giúp xe có khả năng tăng tốc ấn tượng từ 0-100 km/h chỉ trong 9,4 giây. Phiên bản hybrid sở hữu mức phát thải CO2 cực thấp, chỉ 85 g/km.

Hệ thống an toàn tiếp tục là điểm cộng lớn trên Honda City 2026 khi hãng xe Nhật Bản duy trì gói công nghệ an toàn chủ động Honda SENSING tiên tiến. Các tính năng bảo vệ tối đa cho hành khách bao gồm: Hệ thống đèn pha thích ứng tự động, Hệ thống giảm thiểu chệch làn đường kết hợp hỗ trợ giữ làn, Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường, Hệ thống cảnh báo va chạm xe và người đi bộ tích hợp phanh giảm thiểu va chạm CMBS, Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm dải tốc độ thấp, Hệ thống thông báo xe phía trước khởi hành và camera quan sát làn đường LaneWatch.

Tại thị trường Thái Lan, Honda mang đến 7 tùy chọn màu sắc ngoại thất thời trang. Trong đó có hai tông màu hoàn toàn mới là Đỏ ngọc trai (Blazing Red Pearl) và Xám ngọc trai (Urban Grey Pearl) được đặc cách dành riêng cho phiên bản thể thao e:HEV RS. Các màu sắc còn lại bao gồm Trắng ngọc trai (Platinum White Pearl), Xanh thể thao (Brilliant Sporty Metallic Blue), Xám kim loại (Meteoroid Grey Metallic), Đen ngọc trai (Crystal Black Pearl) và Trắng tiêu chuẩn (Taffeta White).

Thời gian mở cổng đặt hàng chính thức sẽ diễn ra từ ngày 1/7 đến ngày 31/7/2026, trước khi những chiếc xe đầu tiên được bàn giao tới tay người tiêu dùng vào cuối tháng 8/2026.