Honda CGX150 Climbing Edition 2025 ra mắt: Đối thủ đang gờm của cả Yamaha WR155 và Kawasaki W175

Đây là phiên bản được phát triển dành riêng cho những ai yêu thích trải nghiệm off-road nhẹ nhàng, nhưng không muốn tốn thời gian và chi phí để độ xe. Sau nhiều tin đồn rò rỉ từ bản vẽ bằng sáng chế, cuối cùng mẫu xe này cũng chính thức xuất hiện, hứa hẹn trở thành một "tân binh" thú vị trong phân khúc mô tô cỡ nhỏ.

Động cơ quen thuộc, hiệu năng đủ dùng

Honda vẫn giữ nguyên khối động cơ 150cc, làm mát bằng không khí, xi-lanh đơn , sản sinh công suất tối đa 8,8 kW tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 12,5 Nm tại 5.500 vòng/phút .

Con số này không hề gây choáng ngợp với những tay lái giàu kinh nghiệm, nhưng lại hoàn toàn phù hợp với mục đích mà Honda định vị: một chiếc xe dành cho di chuyển hàng ngày, kết hợp với những chuyến đi off-road nhẹ nhàng vào cuối tuần. Với mức công suất vừa phải, CGX150 dễ dàng kiểm soát, thân thiện với cả những người mới bắt đầu tập làm quen với xe côn tay và địa hình.

Trang bị chuyên biệt cho off-road

Điểm khác biệt lớn nhất của Climbing Edition so với bản tiêu chuẩn nằm ở hàng loạt chi tiết phục vụ cho khả năng off-road . Xe được trang bị lốp off-road 17 inch trước và sau, kết hợp vành nan hoa hỗ trợ lốp không săm giúp việc vá thủng trở nên dễ dàng hơn nhiều so với vành nan hoa truyền thống. Điều này đặc biệt hữu ích với những ai hay di chuyển trên đường sỏi, đá hoặc bùn đất.

Hệ thống phanh gồm đĩa trước sau đi kèm ABS một kênh , với heo phanh một piston. Rõ ràng, đây không phải là cấu hình "đỉnh cao" trong phân khúc, nhưng lại mang đến sự an tâm cho người dùng phổ thông.

Một trong những điểm bị chê nhiều nhất trên phiên bản tiêu chuẩn là góc lái gây mỏi lưng khi chạy đường dài thì ở thời điểm hiện tại, Honda đã khắc phục triệt để trên Climbing Edition bằng tay lái địa hình nâng cao , mang lại tư thế thoải mái hơn hẳn. Người lái sẽ cảm thấy dễ chịu trong cả những chuyến đi ngắn trong phố lẫn hành trình dài hơn ở vùng ngoại ô.

Các chi tiết ngoại hình cũng cho thấy rõ định hướng off-road: chắn bùn cao, đèn pha được che chắn, kính chắn gió nhỏ . Đây là những thứ vốn thường phải độ thêm từ bên ngoài, nhưng ở Climbing Edition, tất cả đều được trang bị sẵn từ nhà máy. Nhờ vậy, người dùng vừa tiết kiệm được chi phí, vừa yên tâm về tính hợp pháp khi sử dụng trên đường phố.

Bảo vệ tốt hơn cho động cơ và người lái

Xe được bổ sung tấm ốp bảo vệ gầm, đây là một chi tiết nhỏ nhưng rất giá trị, loại bỏ nỗi lo khi chạm phải đá hoặc gờ cao làm hỏng lốc máy. Ống xả cũng được bố trí cao hơn bản thường , giúp tăng khoảng sáng gầm, thuận tiện hơn khi đi qua ổ gà hay đoạn đường lầy.

Thêm một điểm cộng nữa là Honda đã bọc ống xả bằng sợi chịu nhiệt ở phần trước, đồng thời thêm các tấm che ở phần giữa và cuối. Điều này giúp người lái không bị bỏng chân khi mặc quần short, một chi tiết cho thấy sự tinh tế của hãng trong việc nghĩ đến trải nghiệm thực tế.

Dù được cải tiến nhiều, nhưng CGX150 Climbing Edition 2025 vẫn có một số nhược điểm. Khung xe vẫn là khung đơn , chưa phải khung đôi, nên độ cứng có thể chưa đáp ứng được off-road cường độ cao.

Ngoài ra, xe được thiết kế vói phần yên ngắn , không có gác chân sau, điều này đồng nghĩa với việc người lái sẽ phải "độc hành" trên mọi chuyến đi. Bởi vậy, với những ai muốn chở thêm bạn đồng hành phía sau thfi đây có thể coi là điểm trừ đáng tiếc.

Tất cả những gì Honda làm với Climbing Edition đều hướng tới mục tiêu: một chiếc xe off-road cơ bản, dễ tiếp cận, không cần độ chế thêm . Người dùng không phải mất công tìm kiếm đồ chơi aftermarket hay lo lắng việc thay đổi xe có vi phạm quy định giao thông hay không. Với mức cấu hình vừa đủ, mẫu xe này phù hợp cho những ai mới làm quen với off-road, hoặc đơn giản là muốn có một chiếc xe khác biệt để sử dụng hàng ngày.

Liệu có cơ hội nếu về Việt Nam?

Ở thị trường Việt Nam, dòng xe 150cc địa hình hiện vẫn chưa quá phổ biến và chỉ có một vài sự lựa chọn như Yamaha WR 55, Honda CRF150, Honda XR150 hay Kawasaki KlX150 thì phần lớn người dùng vẫn lựa chọn các mẫu naked hoặc côn tay thể thao.

Tuy nhiên, nhu cầu trải nghiệm off-road nhẹ nhàng đang tăng, nhất là ở giới trẻ thích phượt ngắn ngày hoặc khám phá những vùng đồi núi ở ngoại ô thì Honda CGX150 Climbing Edition 2025 có thể là một cái tên đáng được mong đợi bởi nó vừa mang vẻ ngoài cổ điển, lịch lãm lại vừa có thể phục vụ tốt cho nhu cầu này.

Nếu Honda phân phối chính hãng CGX150 Climbing Edition tại Việt Nam với mức giá hợp lý, đây có thể trở thành một lựa chọn mới mẻ bên cạnh những mẫu xe như Yamaha WR155 hay Kawasaki KLX150, Kawasaki W175. Điểm mạnh của Honda vẫn là độ bền, sự ổn định và chi phí bảo dưỡng thấp , vốn rất quan trọng với nhóm khách hàng phổ thông.

Honda CGX150 đã xuất hiện tại Việt Nam the con đường nhập khẩu tư nhân với mức giá 70-75 triệu VNĐ.

Honda CGX150 Climbing Edition 2025 là minh chứng cho thấy hãng xe Nhật Bản đang chú trọng hơn đến thị trường off-road hạng nhẹ , nơi những tay lái mới nhập môn đang tìm kiếm một lựa chọn vừa túi tiền nhưng vẫn mang lại trải nghiệm thú vị.

Với thiết kế được tối ưu cho off-road nhẹ, trang bị vừa đủ và sự tinh tế trong từng chi tiết nhỏ, mẫu xe này hứa hẹn sẽ mở ra một "lối đi riêng" trong phân khúc.

Câu hỏi còn lại chỉ là: Honda sẽ định giá mẫu xe này như thế nào, và liệu nó có đủ sức để trở thành một lựa chọn đáng cân nhắc cho những ai muốn thử thách bản thân trên những con đường đầy đất đá?