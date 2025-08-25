Honda CB1300SF SP bản đặc biệt xuất hiện tại Việt Nam

Honda CB1300SF SP Final Edition là một trong bốn phiên bản cuối cùng của dòng CB1300 được ra mắt tại Nhật Bản hồi tháng 2, bao gồm CB1300 Super Four (CB1300SF), CB1300 Super Bol d’Or cùng các phiên bản cao cấp SP tương ứng.

Trong đó, một số ít của phiên bản Honda CB1300SF SP Final Edition vừa được một cửa hàng kinh doanh xe máy tư nhân ở TP.HCM đưa về Việt Nam.

Chia sẻ với Tiền Phong , đại điện của đơn vị này cho biết lô xe Honda CB1300SF SP Final Edition vừa về nước gồm 5 chiếc, nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản.

Chiếc CB1300SF SP Final Edition đầu tiên được đưa về Việt Nam sở hữu phối màu trắng/đỏ lấy cảm hứng từ mẫu CB1000SF đời đầu ra mắt năm 1992.

Tuy nhiên, lớp ngoại thất của bản mới đã được hiện đại hoá với ánh kim. Tem Project Big 1 nằm phía trên bình xăng cũng là sự gợi nhớ tới người tiền nhiệm, đồng thời bổ sung dòng chữ Final Edition ở bên dưới.

Các chi tiết như xích vàng, tay đòn sơn bạc cùng chảng ba mạ kim loại tạo điểm nhấn sang trọng cho chiếc xe phân khối lớn .

Xe có đèn pha đơn dạng tròn cổ điển mang đậm DNA của dòng CB, kết hợp với nét hiện đại đến từ công nghệ LED cũng như bảng đồng LCD phía trên.

Honda CB1300SF SP Final Edition có kích thước dài x rộng x cao là 2.200 x 795 x 1.135 mm. Trục cơ sở 1.520 mm và chiều cao yên 790 mm. Trọng lượng xe đạt 272 kg, dung tích bình xăng 21 lít.

Bên cạnh khung thép cứng cáp, xe được trang bị hệ thống treo cao cấp Ohlins với phuộc trước có thể điều chỉnh và giảm xóc đôi phía sau.

Bên cạnh đó là phanh đĩa đôi phía trước với kẹp phanh 4 piston Brembo và phanh đĩa đơn sau, tích hợp ABS hai kênh. Hệ thống điều khiển lực kéo HSTC là trang bị tiêu chuẩn.

Honda CB1300SF SP Final Edition sử dụng động cơ 4 xy-lanh thẳng hàng, DOHC, dung tích 1.284cc, làm mát bằng chất lỏng, sản sinh công suất 113 mã lực và mô-men xoắn cực đại 114 Nm. Động cơ này đạt chuẩn khí thải Euro 5, có phun xăng điện tử PGM-FI và đi kèm hộp số 6 cấp.

Tại Nhật Bản, giá bán lẻ đề xuất của Honda CB1300SF SP Final Edition là 2,1 triệu yên, tương đương khoảng 360 triệu đồng.

Khi về Việt Nam và đóng đủ các loại thuế phí, giá của Honda CB1300SF SP Final Edition có thể vượt ngưỡng 500 triệu đồng. Khách hàng mục tiêu của mẫu xe này chủ yếu là những người có điều kiện tài chính, thích sưu tầm các mẫu xe máy sản xuất giới hạn.