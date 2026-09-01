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Honda cân nhắc chỉ bán Accord, CR-V bản hybrid

Mạnh Hùng / VTC News
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Honda đang điều chỉnh chiến lược sản phẩm tại Bắc Mỹ, trong đó Accord và CR-V có thể chuyển sang chỉ sử dụng hệ truyền động hybrid.

Honda đang xem xét thay đổi chiến lược sản phẩm, với Accord và CR-V là hai mẫu xe chủ lực. Theo một bản ghi nhớ của nhà cung cấp được Automotive News dẫn lại, Accord sử dụng động cơ xăng hiện tại tiếp tục được sản xuất đến tháng 3/2030. Sau đó, thế hệ mới của mẫu sedan này có khả năng chỉ được cung cấp với hệ truyền động hybrid.

CR-V được cho là có thể đi theo hướng tương tự, trong bối cảnh Honda đặt mục tiêu ra mắt hơn 15 mẫu hybrid thế hệ mới trên toàn cầu vào năm tài chính 2030.

Honda cũng không giấu định hướng đẩy mạnh xe hybrid tại Bắc Mỹ. Các lãnh đạo hãng cho biết nhu cầu thị trường, thay vì các quy định, đang là yếu tố thúc đẩy quyết định đối với những dòng xe chủ lực như Accord, CR-V và Civic. Xe hybrid hiện đóng vai trò quan trọng trong chiến lược doanh số của Honda tại khu vực này.

- Ảnh 1.

Trong nửa đầu năm 2026, doanh số Honda tại Mỹ tăng 2,4%. Các phiên bản hybrid của Accord, CR-V và Civic đóng góp đáng kể vào kết quả này, tạo thêm cơ sở để hãng đẩy mạnh công nghệ hybrid trên những dòng xe chủ lực thay vì duy trì lâu dài các phiên bản chỉ sử dụng động cơ xăng.

Thế hệ Accord tiếp theo được kỳ vọng xuất hiện vào khoảng năm 2028 với hệ thống hybrid nâng cấp. Thời điểm này cũng phù hợp với những thông tin trước đó về các mẫu sedan và SUV hybrid mới của Honda tại Bắc Mỹ trước năm 2030.

Honda hiện chưa xác nhận một số tính năng được đồn đoán trên Accord thế hệ mới, trong đó có khả năng mô phỏng thao tác chuyển số bằng hộp số sàn.

Chiến lược hybrid của Honda diễn ra trong bối cảnh hãng đã hủy kế hoạch phát triển 3 mẫu xe thuần điện từng dự kiến dành cho thị trường Mỹ. Trước đó, Honda cũng từ bỏ mục tiêu chỉ bán xe điện vào năm 2040.

- Ảnh 2.

Bên cạnh kế hoạch hybrid, Honda còn được cho là đang cân nhắc đưa Element trở lại thị trường.

Theo các nguồn tin am hiểu kế hoạch sản phẩm của Honda, thế hệ thứ hai của Element có thể bắt đầu được sản xuất từ quý II/2029, hướng tới phiên bản đời 2030. Honda chưa xác nhận thông tin này.

Cũng theo Automotive News , một mẫu crossover hybrid phát triển trên nền tảng Accord cũng được đồn đoán có thể xuất hiện vào năm 2029. Tuy nhiên, tương tự Element, đây vẫn là sản phẩm được suy đoán dựa trên các mẫu thử nghiệm và thông tin từ chuỗi cung ứng, chưa phải chương trình đã được Honda công bố.

Nếu các kế hoạch trên trở thành hiện thực, Honda sẽ từng bước đưa hybrid từ một lựa chọn bổ sung thành hệ truyền động chủ đạo trên những dòng xe quan trọng tại Bắc Mỹ. Hướng đi này đáp ứng nhu cầu tiết kiệm nhiên liệu mà không đòi hỏi người dùng phải phụ thuộc vào hạ tầng sạc, đồng thời phù hợp với nhóm khách hàng doanh nghiệp và các đại lý vốn ưu tiên phương thức sử dụng nhiên liệu quen thuộc.

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honda

CR-V

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