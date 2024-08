Honda Brio thế hệ mới chạy thử nghiệm: Mượn nhiều yếu tố từ City, dễ có động cơ mới, dự kiến ra mắt ngay năm sau

Hình ảnh của mẫu xe Honda Brio sedan (Brio Amaze) thế hệ thứ ba đã xuất hiện khi đang trong quá trình thử nghiệm tại Ấn Độ. Theo thông tin từ báo giới Ấn Độ, mẫu xe này sẽ được trang bị động cơ xăng NA 4 xy-lanh với dung tích 1.2L hoặc 1.5L. Việc ra mắt mẫu xe này được kỳ vọng sẽ diễn ra vào cuối năm 2024 hoặc đầu năm 2025.

Sau sự thành công của Elevate, nhiều người dự đoán rằng Honda Brio cũng sẽ được nâng cấp. Trước đó, có thông tin cho rằng phiên bản nâng cấp của mẫu xe này sẽ được ra mắt vào năm 2024. Tuy nhiên, với những hình ảnh thử nghiệm gần đây, có thể khẳng định rằng mẫu Honda Brio thế hệ mới đã bắt đầu được phát triển.

Mặc dù Honda nổi tiếng với việc giữ bí mật thông tin về các mẫu xe thử nghiệm, nhưng Ấn Độ lại là một thị trường có nhiều "đôi mắt" theo dõi. Do đó, có thể dự kiến phần nào những gì sẽ xuất hiện trên Honda Brio thế hệ mới.

Hình ảnh Honda Brio sedan thế hệ mới được bắt gặp chạy thử ở Ấn Độ. Ảnh: 91 Wheels

Mẫu xe này được cho là sẽ dựa trên nền tảng đã được điều chỉnh từ các mẫu City và Elevate. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn tối ưu hóa quy trình sản xuất khi có thể sản xuất nhiều mẫu xe dựa trên cùng một nền tảng.

Dựa trên những bức ảnh chạy thử nghiệm, mẫu xe mới này được khoác lên mình lớp ngụy trang dày đặc, nhưng vẫn có thể thấy thiết kế đuôi xe với đèn hậu kiểu mới dạng xếp chồng theo chiều ngang. Ngoài ra, mẫu xe mới cũng xuất hiện với những điều chỉnh nhỏ như tựa đầu có thể điều chỉnh ở hàng ghế sau, điều hiện không có trên mẫu xe hiện tại.

Mặc dù hình dáng tổng thể của mẫu Honda Brio mới vẫn rất giống với thế hệ thứ hai đang được bán trên thị trường, nhưng một số chi tiết thiết kế có thể được tinh chỉnh. Điều này sẽ được làm rõ hơn một khi mẫu xe chạy thử nghiệm được trút bỏ dần lớp ngụy trang.

Ảnh phác họa Honda Brio thế hệ mới qua hình dung của các nghệ sĩ kỹ thuật số. Ảnh: Rush Lane

Đặc biệt, chiếc xe chạy thử nghiệm còn được phát hiện đã lắp đặt thiết bị kiểm tra khí thải. Điều này gợi ý về khả năng xuất hiện của các tùy chọn động cơ CNG (khí nén thiên nhiên) hoặc một hệ thống động cơ hoàn toàn mới.

Ở Việt Nam, Honda Brio từng được phân phối chính hãng, cạnh tranh với Toyota Wigo, Kia Morning, Hyundai Grand i10, song đã rút lui vào năm 2022 với lý do không đạt tiêu chuẩn khí thải Euro5 theo yêu cầu của Chính phủ. Nếu dự đoán của báo giới Ấn Độ là chính xác, động cơ mới trên Honda Brio thế hệ thứ ba có thể đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe hơn. Do đó, có thể kỳ vọng Brio tái xuất thị trường Việt Nam, dù khả năng không cao do xu hướng chuộng SUV.

Rush Lane của Ấn Độ cho rằng mẫu xe này sẽ không có tùy chọn động cơ turbo 1.0L như dòng xe toàn cầu. Thay vào đó, người tiêu dùng có thể trông đợi vào động cơ 1.2L 4 xy-lanh NA hoặc 1.5L NA tương tự City và Elevate. Các tùy chọn hộp số sẽ bao gồm cả phiên bản số sàn và CVT.

Về mặt thiết kế, có khả năng Brio sedan thế hệ thứ ba sẽ lấy cảm hứng từ các mẫu xe toàn cầu hiện tại của Honda. Bên trong, mẫu xe mới có thể sẽ được trang bị một bảng điều khiển mới, màn hình thông tin giải trí lớn hơn và hiện đại hơn, điều hòa cho hàng ghế sau, tùy chọn ghế bọc da…

Mặc dù thời gian ra mắt chưa được công bố chính thức, nhưng một khi ra mắt, Honda Brio thế hệ mới sẽ là một cái tên đáng gờm trong phân khúc xe hạng A.