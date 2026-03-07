Honda Air Blade thêm bản mới tại Việt Nam: Phong cách ‘siêu anh hùng’, chỉ có 125cc, bán giới hạn

Hôm nay (6/3), Honda giới thiệu phiên bản đặc biệt dựa trên Air Blade 125 với bộ tem lấy cảm hứng từ các nhân vật trong vũ trụ Marvel, nhằm kỷ niệm 30 năm thương hiệu Nhật Bản có mặt tại Việt Nam.

Hai nhân vật được Honda Việt Nam lựa chọn gồm Spider-Man và Venom, hướng tới nhóm khách hàng trẻ yêu thích văn hoá siêu anh hùng. Ngoài bộ tem và phối màu mới, các trang bị và động cơ của xe vẫn giữ nguyên như Air Blade 125 tiêu chuẩn.

Giá bán không được tiết lộ, nhưng HVN cho biết khách hàng có thể đặt trước qua ứng dụng My Honda+ từ ngày 7/3 và chỉ có 2.000 chiếc cho mỗi bản "siêu anh hùng" được bán ra thị trường. Thời gian giao xe là từ 24/4/2026. Các chủ xe Honda Air Blade phiên bản Marvel sẽ được tặng thêm bộ thảm để chân và áo khoác Spider-man hoặc Venom, tuỳ thuộc vào lựa chọn phiên bản khi mua xe.

Phiên bản Spider-Man nổi bật với tông màu đỏ chủ đạo kết hợp các mảng xanh và đen. Trên thân xe xuất hiện hình mạng nhện cùng logo Spider-Man quen thuộc, tạo điểm nhấn rõ ràng ở phần yếm trước và hai bên thân xe.

Trong khi đó, bản Venom sử dụng tông màu đen làm chủ đạo, đi kèm đồ họa hình nhân vật Venom với phong cách mạnh mẽ hơn. Các chi tiết tem trắng và đỏ giúp tổng thể xe nổi bật dù sử dụng nền sơn tối màu.

Xét về tổng thể thiết kế, hai phiên bản này vẫn giữ nguyên kiểu dáng quen thuộc của Air Blade với phần đầu xe góc cạnh, cụm đèn LED sắc nét và thân xe gọn gàng theo phong cách thể thao. Air Blade 125 có kích thước 1.887 × 686 × 1.086 mm, chiều dài cơ sở 1.286 mm, độ cao yên 775 mm, khoảng sáng gầm 142 mm, khối lượng 113 kg, dung tích bình xăng 4,4 lít.

Trang bị trên Honda Air Blade 125 bản Marvel không có thay đổi so với bản tiêu chuẩn. Xe sử dụng hệ thống đèn LED cho cả đèn chiếu sáng phía trước và đèn định vị. Màn hình đồng hồ dạng LCD hiển thị các thông tin vận hành cơ bản như tốc độ, mức nhiên liệu và quãng đường.

Xe cũng được trang bị hệ thống khóa thông minh Smart Key, cho phép mở khóa từ xa và tích hợp chức năng định vị xe trong bãi. Phía trước có cổng sạc USB tiện dụng để sạc điện thoại khi di chuyển. Khoang chứa đồ dưới yên có dung tích khoảng 23,2 lít, đủ để chứa mũ bảo hiểm nửa đầu cùng một số vật dụng cá nhân.

Về vận hành, Air Blade 125 bản Marvel sử dụng động cơ eSP 125 cc, xi-lanh đơn, làm mát bằng dung dịch. Khối động cơ này sản sinh công suất khoảng 11,3 mã lực và mô-men xoắn 11,7 Nm, đi kèm hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI và công nghệ Idling Stop giúp tiết kiệm nhiên liệu khi dừng đèn đỏ.

Các trang bị an toàn gồm phanh đĩa trước dạng CBS, phanh tang trống phía sau và hệ thống ngắt động cơ tạm thời. Hệ thống phanh ABS vốn chỉ có mặt trên Air Blade bản 160.