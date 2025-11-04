Honda Air Blade đời mới vừa ra mắt Việt Nam: Thay đổi gì, giá bao nhiêu?

Chiều 4/11, Honda Việt Nam cho ra mắt chính thức phiên bản đời mới của mẫu xe tay ga Air Blade. Ở phiên bản đời mới, xe có một số thay đổi ở thiết kế đầu xe, đi kèm bộ tem màu mới, đèn pha mới.

Cụ thể hơn, Honda Air Blade mới sẽ tiếp tục được bán với hai tùy chọn động cơ, lần lượt là 125 cc và 160 cc; mỗi tùy chọn động cơ sẽ có 3 phiên bản với màu sắc và trang bị khác nhau, lần lượt là Tiêu chuẩn, Đặc biệt, và Thể thao.

Honda Air Blade phiên bản Thể thao màu mới.

Nhìn chung, Honda Air Blade đời mới có thay đổi rõ nhất ở cụm đèn đầu xe với việc tách rời cụm đèn xi nhan khỏi cụm đèn pha.

Cùng với đó, đèn pha trên Air Blade mới cũng đã được cải tiến, sử dụng công nghệ ánh sáng pha lê, nâng cao khả năng chiếu sáng. Theo chia sẻ từ đại diện Honda Việt Nam, hệ thống đèn mới có thể chiếu tới 30 mét với bề rộng 24 mét khi sử dụng đèn chiếu gần, và 180 mét với bề rộng 21 mét khi sử dụng đèn chiếu xa.

Honda Air Blade 160 bản Thể thao cũ (bên trái) và mới (bên phải).

Trên 2 tùy chọn động cơ, Honda cũng đã đưa ra các bản phối màu mới.

Với tùy chọn động cơ 160 cc, Honda sử dụng tem màu trắng - đỏ - đen cho phiên bản Thể thao, xám - đen cho phiên bản Đặc biệt, và đỏ - đen cho phiên bản Tiêu chuẩn.

Với tùy chọn động cơ 125 cc, Honda bổ sung tem màu trắng - đỏ - đen cho phiên bản Thể thao, và xanh dương - đen - xám cho phiên bản Đặc biệt.

Một điểm khác biệt nữa là phanh ABS trước đây chỉ xuất hiện trên phiên bản 160 cc, nhưng nay đã được trang bị sẵn trên phiên bản 125 cc. Tuy nhiên, trang bị này chỉ có mặt trên phiên bản Thể thao, các phiên bản còn lại chỉ trang bị phanh kết hợp CBS.

Honda Air Blade đời mới có một số cải tiến so với phiên bản trước.

Ngoài các điểm mới kể trên, Honda Air Blade vẫn có các thông số và các trang bị khác tương tự phiên bản cũ. Xe vẫn có cốp đồ 23,2 lít, tích hợp đèn chiếu sáng và cổng sạc. Cốp đồ của xe có vách ngăn thông minh, có thể chia thành 2 khoang tách biệt.

Xe sử dụng phuộc ống lồng trước, lò xo trụ ở sau; phanh đĩa trước và phanh tang trống phía sau.

Theo giới thiệu, Honda Air Blade có giá đề xuất từ 42,99 triệu đồng với bản động cơ 125 cc, và 56,89 triệu đồng với bản động cơ 160 cc.

Thông số Air Blade 125 Air Blade 160 Công suất 8,75 kW (11,73 mã lực) / 11,3 Nm 11,2 kW (15,02 mã lực) / 14,8 Nm Giá bán bản Tiêu chuẩn 42,99 triệu đồng 56,89 triệu đồng Giá bán bản Đặc biệt 44,19 triệu đồng 58,09 triệu đồng Giá bán bản Thể thao 48,69 triệu đồng 58,59 triệu đồng

