Honda Accord âm thầm rút khỏi Việt Nam, Toyota Camry trước cơ hội ‘cân’ trọn phân khúc khi đối thủ cuối đang quá đuối?

Accord rút lui, Camry trước cơ hội độc tôn phân khúc?

Quan sát danh mục sản phẩm mới nhất trên website chính thức của Honda Việt Nam, dễ dàng nhận thấy sự biến mất của cái tên Accord. Hiện tại, hãng xe Nhật Bản chỉ tập trung vào các dòng xe gầm cao như CR-V, HR-V, BR-V cùng bộ đôi sedan phân khúc thấp hơn là Civic và City. Hiện tại, Honda Việt Nam chưa đưa ra thông báo chính thức nào về việc ngừng bán Accord ra thị trường.

Danh mục sản phẩm của Honda tại Việt Nam không còn Accord. Ảnh chụp màn hình

Việc loại bỏ Accord khỏi danh mục bán hàng là một bước đi tất yếu sau thời gian dài mẫu xe này "đóng băng" về mặt hình ảnh và công nghệ tại thị trường trong nước. Kể từ khi ra mắt thế hệ thứ 10 vào tháng 10/2019, Accord gần như không có bất kỳ sự nâng cấp đáng kể nào, trong khi các đối thủ cùng phân khúc đã liên tục thay đổi để thích nghi với thị hiếu mới. Đáng chú ý, giá Accord vẫn cao thuộc hàng "top" phân khúc khi trên 1,3 tỷ đồng.

Accord không có nâng cấp nào kể từ khi ra mắt vào năm 2019. Ảnh: Đại lý

Kết quả kinh doanh năm 2025 đã phác họa rõ nét sự tụt lại của Accord trên thị trường khi mẫu xe này thường xuyên góp mặt trong danh sách 10 ô tô bán ít nhất thị trường Việt Nam. Trong cả năm 2025, doanh số chạm đáy khi chỉ có vỏn vẹn 42 chiếc Accord được giao tới tay khách hàng, giảm 49 xe so với năm trước đó. Đáng chú ý là tháng 12 đáng quên khi trong tháng cuối cùng của năm 2025, toàn thị trường chỉ tiêu thụ đúng 2 xe Accord.

Với doanh số này, Accord chỉ chiếm chưa đầy 1,5% thị phần phân khúc sedan hạng D, khiến vị thế của mẫu xe trở nên siêu mỏng. Trong khi đó, với chiến lược "trẻ hóa" và không ngừng nâng cấp công nghệ, Camry đã thâu tóm tới 87,2% thị phần phân khúc với doanh số áp đảo 2.489 xe trong năm 2025.

Không chỉ có Accord, một cái tên còn lại khác trong phân khúc là Kia K5 cũng đang cho thấy sự hụt hơi rõ rệt. Dù sở hữu mức giá dễ tiếp cận hơn, chưa đến 800 triệu đồng sau khuyến mãi, Kia K5 cũng chỉ chiếm được khoảng 9,4% thị phần với 267 xe bán ra và liên tục nằm trong nhóm bán ít. Việc Accord và Mazda6 âm thầm rút lui đã dọn đường cho Toyota Camry có cơ hội xác lập vị thế độc tôn tuyệt đối. Khi K5 quá yếu thế, phân khúc sedan hạng D giờ đây chỉ còn là sân diễn riêng của Camry.

Accord bán ít nhất phân khúc trong năm ngoái. Nguồn số liệu: VAMA

Accord có gì đặc biệt?

Nhìn lại thời điểm ra mắt tại Triển lãm ô tô Việt Nam 2019, Accord từng gây ấn tượng mạnh với sự lột xác ngoạn mục về thiết kế. Khác biệt hoàn toàn với vẻ đạo mạo của đời cũ, Accord thế hệ thứ 10 mang phong cách Fastback với phần mui vuốt thấp về đuôi xe lấy cảm hứng từ các dòng coupe thể thao.

Accord có thiết kế hiện đại so với các đối thủ cùng thời nhưng vẫn khó thuyết phục khách. Ảnh: Đại lý

Bên trong khoang lái, xe sở hữu những trang bị từng được coi là hiện đại như phanh đỗ điện tử, chế độ giữ phanh tự động, chìa khóa tích hợp đề nổ và hạ kính từ xa cùng hệ thống hỗ trợ quan sát làn đường LaneWatch qua camera gương chiếu hậu phụ. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất khiến Accord mất điểm trước các đối thủ mới là việc thiếu vắng gói an toàn chủ động (ADAS).

Xe không được nâng cấp sau suốt gần 7 năm. Ảnh: Đại lý

Về vận hành, Accord được trang bị động cơ tăng áp 1.5L VTEC Turbo sản sinh công suất 188 mã lực và mô-men xoắn 260 Nm, đi kèm hộp số biến thiên vô cấp CVT. Đây chính là cấu hình truyền động gần tương tự trên mẫu xe "anh em" CR-V hiện nay.