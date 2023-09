Honda Accord 2024 đã về Đông Nam Á: Giá khởi điểm quy đổi từ hơn 930 triệu, dễ về Việt Nam trong thời gian gần

Honda Accord thế hệ thứ 11 ra mắt toàn cầu vào tháng 11/2022 và chỉ sau đó một tháng, xe đã được phát hiện chạy thử tại Thái Lan. Tuy nhiên, tới tận những ngày cuối tháng 9 này, dòng sedan Honda mới chính thức ra mắt tại đây.

Tương tự phiên bản được Honda trưng bày (nhưng không bán) tại triển lãm Gaikindo Indonesia hồi tháng 8 qua, Honda Accord tại Thái Lan chỉ có duy nhất bản hybrid chứ không giữ lại bản 1.5L xăng thường có trên bản Bắc Mỹ. Hệ truyền động bản hybrid không có gì khác biệt với bản quốc tế khi kết hợp động cơ 2.0L với 2 mô-tơ điện cho tổng công suất 212 mã lực, mô-men xoắn 335 Nm.

Phần còn lại của Honda Accord tại Thái Lan cũng không khác gì bản quốc tế và vẫn vay mượn khá nhiều yếu tố từ Civic chào sân trước.

Về thiết kế, Honda Accord 2023 sở hữu bộ khung trưởng thành, đơn giản và gọn gàng hơn từng sử dụng bởi Civic và CR-V đời mới nhất. Đầu xe trang bị lưới tản nhiệt đen khá truyền thống, bên cạnh là dàn đèn pha LED mới còn bên dưới là cản trước khá tròn trịa tích hợp hốc gió rộng.



Lùi về sau một chút, ta có thể quan sát được ca pô dài hơn cùng hông xe phẳng với số đường nổi được rút còn rất ít. Giao diện nửa trên Honda Accord 2023 gần như giữ nguyên so với người tiền nhiệm nhưng cửa sổ thứ 3 đã được làm đơn giản hơn.

Nếu phải nói về cải tiến đáng kể nhất tại ngoại thất, đó là khu vực đuôi xe với đèn hậu dạng càng tôm trước đây bị thay bằng bóng đèn LED mảnh hướng về trung tâm cốp sau nơi tích hợp cánh gió.

Về kích thước, Honda Accord 2023 dài 4.971 mm, rộng 1.852 mm và cao 1.450 mm, chiều dài cơ sở xe đạt 2.830 mm tương đương mức tăng 69 đơn vị so với người tiền nhiệm.



Chuyển hướng vào nội thất, những ai quan tâm tới Civic và CR-V đời mới chắc chắn sẽ thấy bộ khung trên Accord không hề xa lạ. Xuất hiện tại táp lô vẫn là phần lưới điều hòa trải dài xuyên suốt chiều rộng xe, phía trên là bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch đi kèm màn trung tâm từ 7 tới 12,3 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây.

Không gian để chân trên Honda Accord 2023 đời mới đạt 1.036 mm, nhỉnh hơn bản cũ 10 mm. Thể tích khoang hành lý phía sau đạt 473 lít hiện vẫn là con số cao nhất phân khúc của mình.



Tại Thái Lan, bản Honda Accord đời mới thấp nhất có giá khởi điểm hơn 1,4 triệu baht (chưa được ấn định chính xác, tương đương 934,4 triệu đồng). Bản cao nhất có cửa sổ trời toàn cảnh có giá khởi điểm hơn 1,7 triệu baht (1,13 tỷ đồng).

Trước ngày về Thái Lan, tương lai của Honda Accord tại Đông Nam Á đã đứng trước dấu hỏi lớn. Xe được xác nhận không bán ở Malaysia từ giữa năm và việc không mở bán công khai tại triển lãm Gaikindo Indonesia từng khiến dòng sedan này bị lo ngại sẽ không trở lại khu vực.

Lo ngại trên là có cơ sở khi từ trước tới giờ rào cản lớn nhất ngăn Honda Accord tới với người dùng khu vực trước giờ là giá bán luôn ở mức cao, thậm chí cao nhất phân khúc và tại Việt Nam cũng không phải ngoại lệ. Thế hệ Accord hiện tại được nhập khẩu từ Thái Lan về Việt Nam. Do đó, mẫu xe thế hệ mới này có khả năng sẽ về Việt Nam trong thời gian gần cho dù doanh số thường nằm trong danh sách bán chậm nhất.

Honda Accord 2024 nếu về Việt Nam sẽ không kịp trong năm nay. Nếu có, mẫu xe này sẽ có cơ hội nhận được một đề cử tại Better Choice Awards 2023 bởi những thay đổi mang tính toàn diện.

Một số hình ảnh khác của Honda Accord 2023 tại Thái Lan:

Giải thưởng Better Choice Awards là sự kiện do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia đồng tổ chức cùng công ty cổ phần VCCorp, trong khuôn khổ Triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2023. Sự kiện triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2023 là sự kiện do Bộ kế hoạch và đầu tư chủ trì, giao cho Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia phối hợp triển khai cùng các đơn vị uy tín, trong đó có VCCorp.