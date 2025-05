Hồn nhiên mặc "lạc quẻ" đến Met Gala 2025, 1 ngôi sao hạng A nhận cái kết ê chề!

Met Gala 2025 - sự kiện thường niên của tạp chí Vogue được mệnh danh là “Oscar của thời trang” - đã chính thức diễn ra vào rạng sáng 6/5 (giờ Việt Nam), tại New York (Mỹ) sau bao ngày trông ngóng của giới mộ điệu trên toàn thế giới.

Năm nay, Met Gala mang chủ đề “Superfine: Tailoring Black Style” (tạm dịch: Tinh hoa may đo: Phong cách da màu) và dress code “Tailored for You” (tạm dịch: Đồ may đo cho riêng bạn). Do đó, màn lên đồ của dàn siêu sao từ Á tới Âu, Mỹ đều khiến công chúng phải nín thở ngóng chờ.

Nhưng, nằm ngoài mong đợi của khán giả, nữ ca sĩ Shakira xuất hiện tại Met Gala với bộ váy hồng cánh sen, "lạc quẻ" hoàn toàn với chủ đề năm nay của sự kiện. Dưới bài đăng của BTC, nhiều cư dân mạng tràn vào chỉ trích Shakira không chú ý đến quy định về trang phục, cố tình mặc màu hồng để chơi nổi, muốn làm tâm chú ý "khác người" trên thảm đỏ. Thậm chí, nhiều khán giả còn mang vụ trốn thuế của nữ ca sĩ ra để "cà khịa" cô.

Shakira mặc đồ "lạc quẻ" hoàn toàn so với chủ đề của Met Gala năm nay

Shakira xuất hiện như búp bê với chiếc váy hồng kẹo ngọt, tóc tai đến lớp trang điểm đều mãn nhãn. Nhưng outfit này không phù hợp với chủ đề của "Oscar thời trang" năm nay, khiến cô bị dân tình chỉ trích dữ dội

"Tôi thích màu hồng, nhưng chiếc váy này không hợp với chủ đề của Met Gala năm nay", "Cô ấy đang ở năm 2023 hả", "Cô ấy mặc chiếc váy lạc quẻ này phải chăng vì chiếc váy có thể giúp cô ấy trả tiền thuế hả", "Wow đấy, chủ đề tôn vinh phong cách thời trang người da màu, còn cô ấy lại làm búp bê Barbie", "Hầu hết mọi người đều mặc đồ đen trắng hoặc màu trầm, cô ấy... màu hồng. Tại sao mặc màu này? Cố tình chơi trội sao?", cư dân mạng chỉ trích phong cách "kẹo ngọt" của Shakira trên thảm xanh Met Gala.

Nữ ca sĩ bị nghi cố tình cố tình mặc màu hồng để chơi nổi, muốn làm tâm chú ý "khác người" trên thảm đỏ bởi trước khi tham dự Met Gala, người nổi tiếng nào cũng biết rõ chủ đề và dresscode của sự kiện năm nay

Nhiều người còn mang vụ trốn thuế cô từng vướng phải ra "cà khịa" màn ăn mặc lạc quẻ của Shakira

Nguồn: X, Met Gala