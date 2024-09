Hôn nhân lần 2 của Vân Hugo: Nếu vậy thì ngay từ đầu, anh ấy không nên chọn lấy một người vợ như tôi

"360 độ Emotions" là chương trình khai thác khía cạnh cảm xúc và sự rung động tâm thức của con người do KingLive sản xuất. Mỗi tập là câu chuyện khác biệt, nơi khách mời đối diện trực tiếp với những vấn đề cá nhân mà họ chưa từng công khai.

Là khách mời của chương trình "360 độ Emotions", Vân Hugo đã có những giây phút chân thật, trải lòng về góc khuất cuộc hôn nhân hiện tại của mình với ông xã doanh nhân.

Vân Hugo tại chương trình "360 độ Emotions".

“Anh ấy rất nghiêm trọng chuyện tôi về nhà sau 12 giờ đêm”

Trong chương trình, Vân Hugo chia sẻ: “Tôi là người cầu toàn nên muốn mình là người vừa có sự nghiệp vừa có hạnh phúc gia đình. Điều đó dẫn tới việc là tôi vẫn nhận những công việc ở xa, miễn là có thể đi về trong ngày, đảm bảo được là chồng không trách mình đi qua đêm. Ngược lại, tôi phải đánh đổi sức khỏe của mình vì đi như vậy rất mệt.

Tuy nhiên, anh ấy nghĩ tôi thích đi, chứ không phải là vì mình yêu công việc. Người vợ lý tưởng trong mắt anh ấy là phải làm công việc nhà nước, gần nhà và chăm sóc cho gia đình.

Tôi hiểu đó là nhu cầu chính đáng của anh nhưng nếu vậy thì ngay từ đầu, anh ấy không nên chọn lấy một người vợ như tôi. Tôi thì nghĩ, anh ấy đến với mình là vì chấp nhận và yêu con người của mình thì mới theo đuổi mình”.

Khi được hỏi về những mâu thuẫn trong đời sống hôn nhân, nữ MC bộc bạch: “Thật ra, vợ chồng tôi không có xung đột gì, thậm chí không bao giờ cãi nhau. Chúng tôi chỉ cãi nhau một chuyện duy nhất là tôi đi làm xa. 100 lần cãi nhau đều vì lý do đó. Tôi là người của công việc.

Nhưng dù có cãi nhau thế nào thì hai người cũng tôn trọng quan điểm của nhau, tôn trọng sự khác biệt của nhau thì câu chuyện mới được giải quyết”.

Vân Hugo và ông xã hiện tại.

Và cách mà nữ MC đối diện với những khó khăn ở cuộc hôn nhân hiện tại này chính là linh hoạt, linh động với mọi thứ để dung hòa.

Cô nói: “Theo cách hiểu của tôi, từ bỏ không có nghĩa là rời bỏ mối quan hệ này mà mình từ bỏ những kỳ vọng của mình, từ bỏ những suy nghĩ nghiêm trọng hóa vấn đề của mình.

Ngày trước, anh ấy rất nghiêm trọng chuyện tôi về nhà sau 12 giờ đêm. Tôi quan niệm, mình để ý mình như vạn sự chứ không để vạn sự như ý mình. Bởi vì mình sẽ đau khổ khi mọi thứ không như ý mình muốn.

Mọi người bảo tôi linh hoạt quá, gió chiều nào theo chiều đó. Tôi là mây mà, cái tên đã nói lên tính cách của mình rồi. Tôi là người dễ thỏa hiệp, dễ chấp nhận, dễ tha thứ, dễ thay đổi. Tôi giống như tắc kè hoa, thiên biến vạn hóa, uốn lượn theo dòng đời nhưng chồng tôi thì không. Anh ấy rất nguyên tắc”.

Theo lời nữ MC thì chồng là người đàn ông của gia đình, trong khi cô là người của công việc. Nhưng cô cần một người chồng như vậy vì biết mình có một gia đình để về.

“Anh ấy rất căng thẳng về việc nghĩ tôi nói dối. Điều đó làm tôi tổn thương”

Tại chương trình, Vân Hugo cũng kể chồng từng nghĩ cô nói dối và điều này khiến cô rất tổn thương. “Anh ấy hỏi tôi bay chuyến mấy giờ? Tôi sợ anh sốt ruột nên nói giờ bay sớm hơn, là bay chuyến 8 giờ nhưng chuyến bay đó lại delay sang 10 giờ. Khi về, anh ấy bảo: Anh muốn em nói thật với anh.

Tôi bảo, anh không thể kiểm soát chiếc máy bay đến muộn hay máy bay nóng quá và hành khách phải chuyển sang chiếc máy bay khác. Có rất nhiều thứ phát sinh ở sân bay và không có nghĩa là vợ nói dối mình. Đơn giản chỉ là giờ giấc thay đổi nhưng anh ấy rất căng thẳng về việc nghĩ tôi nói dối. Điều đó làm tôi tổn thương”.

Vân Hugo bày tỏ thêm: “Tự do là điều tôi luôn khao khát. Chồng tôi hay trêu rằng, anh ấy là người nhốt tôi lại. Tôi là con chim còn anh ấy là cái lồng để tôi không bay được nữa.

Với một người thích tự do như tôi sẽ cảm thấy đó là điều đe dọa tới sự tự do bên trong của mình. Việc tôi đi về khuya và được làm những gì mình muốn, chính là tự do của tôi”.

Vân Hugo cho biết, sau cuộc hôn nhân cũ đổ vỡ - cả cô và chồng đều biết bản thân phải sửa điều gì để giữ cuộc hôn nhân hiện tại.

Nhìn lại chặng đường hôn nhân 5 năm qua với ông xã, Vân Hugo trải lòng: “Hôn nhân là chặng đường rất dài. 5 năm là một giai đoạn và chúng tôi mới bước qua giai đoạn đầu tiên, vừa sang năm thứ 6 nên có thể coi là giai đoạn mới hôn nhân.

Cả hai đều đã vấp phải những sai lầm ở cuộc hôn nhân trước rồi nên cả hai đều học được rất nhiều bài học. Cả hai đều hiểu là mình phải sửa cái gì và thương người kia hơn”.