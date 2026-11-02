Hôn nhân hiện đại: Một người muốn sinh thêm con, người kia đã tính xong tiền học và tiền nhà

Sinh thêm con là chuyện vui, nhưng cũng kéo theo nhiều bài toán về tiền bạc, công việc và những dự định riêng của mỗi người.

“Lấy chồng đi rồi thấy cái cảnh...” Cảnh lần này là hai vợ chồng ngồi xuống bàn bạc mãi vẫn không xong. Như chuyện sinh thêm con, một người thấy nhà có thêm thành viên thì vui, người còn lại đã bắt đầu nghĩ đến tiền học, tiền nhà, rồi ai sẽ là người nghỉ làm để chăm em bé.

Nghe thì có vẻ chỉ cần hai người thống nhất là xong, nhưng chuyện sinh thêm con đôi khi lại mở ra một cuộc thảo luận dài hơn dự kiến. Bởi người đang nghĩ đến cảnh nhà có thêm tiếng trẻ con có thể chưa hình dung hết lịch sinh hoạt sẽ thay đổi thế nào. Còn người đang trực tiếp xoay xở với con cái, công việc và chi tiêu mỗi ngày thì thường có sẵn một danh sách những thứ cần tính.

Minh và Hồng đều đã có một con, nhưng khi chồng đề cập chuyện sinh thêm, cả hai lại có những điều muốn ưu tiên trước.

Mỗi gia đình đều có những kế hoạch riêng về chuyện sinh thêm con ở tuổi 30s.

Muốn có thêm em bé, nhưng cũng muốn công việc và cuộc sống hiện tại tiếp tục đi lên

Minh, 30 tuổi, sống ở Bình Thạnh (TP.HCM), có một tiệm gội đầu nhỏ và bán hàng online. Con trai cô hiện học lớp 5, ngoài giờ học ở trường còn tham gia piano, nhảy và bơi. Riêng các lớp này đã tiêu tốn khoảng 3 triệu đồng mỗi tháng.

Chồng Minh muốn gia đình có thêm em bé. Con đầu đã lớn, nhà có thêm thành viên nghe cũng vui. Nhưng Minh thì chưa muốn thay đổi cuộc sống hiện tại. Cô đang cố gắng duy trì các hoạt động cho con trai, đồng thời phát triển công việc kinh doanh của mình. Nếu sinh thêm, cả hai kế hoạch này đều có thể phải điều chỉnh.

Minh nói cô cho con học nhiều hoạt động vì muốn con được trải nghiệm, chứ không phải để so sánh với bạn bè. Cô không muốn sau khi có em bé, con lớn phải nghỉ bớt những lớp đang theo học chỉ vì gia đình cần dành thêm thời gian và tiền bạc cho thành viên mới.

Khi chồng muốn sinh con thứ 2, vợ đã nghĩ ra đủ thứ chi phí phải lo toan.

Nhưng chuyện khiến Minh cân nhắc nhiều hơn cả là ai sẽ chăm em bé. Hiện tại, phần lớn việc nhà, nấu nướng và chăm con vẫn do cô đảm nhận. Chồng đi làm văn phòng rồi về nhà, ít tham gia những việc này. Nếu có thêm một em bé, Minh biết lịch của mình sẽ còn bận hơn, trong khi tiệm gội đầu và công việc bán hàng online vẫn cần người quản lý.

Cô từng trải qua giai đoạn sau sinh phải tạm dừng công việc để chăm con nhỏ. Khi ấy, việc đưa đón con lớn đi học cũng là một bài toán không đơn giản. Chồng cô lại từng có khoảng 3 tháng thất nghiệp, nên Minh càng muốn tính kỹ chuyện thu nhập trước khi gia đình có thêm một khoản chi dài hạn.

Minh không chỉ muốn có thêm con mà còn muốn công việc của mình phát triển, con trai tiếp tục được học những điều yêu thích và việc nhà được chia sẻ nhiều hơn. Với cô, nếu gia đình đón thêm thành viên, cuộc sống của cả nhà cũng cần được sắp xếp lại chứ không thể mặc định mọi thứ vẫn như cũ.

Muốn nhà thêm người, nhưng cũng muốn xây nhà và tiền nong ổn định

Hồng, 26 tuổi, kết hôn được 7 năm. Vợ chồng cô hiện làm việc tại TP.HCM, thuê một căn phòng với giá 3 triệu đồng mỗi tháng. Con trai 6 tuổi đang sống ở Nghệ An cùng bà nội. Hai người đang dành dụm để xây nhà trên mảnh đất bố mẹ Hồng cho.

Mục tiêu của hai vợ chồng là tiết kiệm khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng. Nhưng tiền học của con, sinh hoạt, những lần con ốm hay khoản gửi về quê khiến số tiền để dành có tháng nhiều, tháng ít.

Đôi lúc, cả hai cũng không tránh khỏi những mâu thuẫn trong quyết định sinh thêm con.

Trong khi Hồng muốn hoàn thành chuyện nhà cửa trước, chồng cô lại muốn sinh thêm con. Anh nghĩ con đầu đã lớn, bà nội vẫn khỏe và có thể hỗ trợ chăm cháu. Nếu cần, cả gia đình có thể về sống cùng mẹ chồng vì anh là con một. Còn chuyện xây nhà thì để sau cũng được.

Hồng lại muốn có một nơi ở ổn định trước khi gia đình đông thêm. Cả hai đều làm công việc tự do, thu nhập không cố định. Nếu sinh thêm, cô tính mình có thể phải nghỉ làm một đến hai năm để chăm em bé. Sau đó, việc tìm lại công việc phù hợp cũng chưa chắc dễ dàng.

Một chi tiết khác là chồng thường đưa tiền cho Hồng quản lý. Tuy nhiên, cô cho rằng anh có thể chưa hình dung hết các khoản chi trong tháng. Ngoài tiền thuê phòng và sinh hoạt ở TP.HCM, gia đình còn có học phí, tiền ăn của con và khoản hỗ trợ mẹ chồng vì bà không có lương hưu.

Người thân cũng từng khuyên hai vợ chồng nên sinh thêm khi bà nội còn khỏe, có thể phụ chăm cháu. Hồng hiểu đây là một lợi thế, nhưng với cô, có người trông trẻ không đồng nghĩa những chuyện còn lại tự nhiên được giải quyết. Cô vẫn muốn hoàn thành kế hoạch nhà cửa và có thêm sự ổn định trong công việc trước khi nghĩ đến em bé tiếp theo.

30s: Khi có quá nhiều thứ chưa làm xong

Ở tuổi 30s, chuyện sinh thêm con thường được đặt cạnh khá nhiều kế hoạch khác. Công việc đang phát triển đến đâu, tài chính đã đủ vững chưa, có nên mua nhà, muốn dành thêm thời gian cho bản thân hay còn dự định nào chưa thực hiện được... Những câu hỏi ấy không tự biến mất chỉ vì một người đã lập gia đình và có con.

Đặc biệt với phụ nữ, quyết định sinh thêm em bé còn gắn với một khoảng thời gian nhất định phải điều chỉnh công việc, sức khỏe và nhịp sống. Có người sẵn sàng tạm dừng sự nghiệp để chăm con, có người muốn tiếp tục phát triển công việc, cũng có người muốn chờ đến khi tài chính và chuyện nhà cửa ổn định hơn. Không phải ai cũng có cùng một lựa chọn, ngay cả khi họ đều mong muốn gia đình mình có thêm thành viên.

Minh muốn giữ những hoạt động của con trai và tiếp tục công việc kinh doanh. Hồng muốn có một căn nhà riêng trước khi đón thêm em bé. Đó đều là những kế hoạch rất cụ thể, chứ không đơn thuần là chuyện tính toán xem gia đình có đủ tiền nuôi thêm một đứa trẻ hay không.

Có lẽ đây cũng là một khác biệt thú vị trong cách nhìn về hôn nhân ở tuổi 30s. Người ta vẫn muốn có một gia đình đông vui, vẫn mong con cái có anh chị em, nhưng đồng thời cũng muốn mình có một công việc tốt hơn, tài chính vững vàng hơn, có thời gian chăm sóc bản thân và theo đuổi những điều yêu thích.

Vậy nên, câu chuyện sinh thêm con đôi khi không kết thúc ở câu trả lời có hay không. Nó còn là cuộc bàn bạc xem hai người sẽ cùng sắp xếp cuộc sống thế nào để vừa có thêm thành viên mới, vừa không phải từ bỏ tất cả những điều mình đang cố gắng xây dựng. Và có lẽ, đó mới là phần cần được nói kỹ nhất trong mỗi cuộc trò chuyện của hai vợ chồng.

Ảnh minh họa: Xiaohongshu.