Hôn nhân hào môn của "thần thiên tỷ tỷ" và chồng thiếu gia trên đà rạn nứt sau đoạn tin nhắn bị rò rỉ

Nam diễn viên Hướng Tả là thiếu gia hàng real của showbiz Trung Quốc. Anh là con trai của nhà sản xuất, trùm giải trí sừng sỏ Hướng Hoa Cường - Trần Lam, cháu trai của "bố già" Hướng Tiền - người sáng lập băng đảng xã hội đen Tân Nghĩa An. Gia tộc họ Hướng nắm quyền lực lớn ở Hong Kong (Trung Quốc), khiến ai cũng phải e dè. Với xuất thân khủng của mình, Hướng Tả dễ dàng có được mọi thứ, là cái tên không thể đụng vào ở showbiz Hoa ngữ.

Tháng 9/2019, Hướng Tả tổ chức hôn lễ tại Italy với Quách Bích Đình - người đẹp được mệnh danh là "thần tiên tỷ tỷ xứ Đài", "bông hồng lai đẹp nhất Cbiz", "nữ thần Hy Lạp của giới giải trí Hoa ngữ". Cưới được vợ xinh đẹp, gia giáo và tài năng, nhưng Hướng Tả không hề trân trọng. Sau ngày cưới, anh vẫn duy trì mối quan hệ mập mờ với tình cũ hot girl, tiệc tùng thâu đêm và còn đưa cô gái lạ về nhà trong thời gian vợ ở cữ sau sinh.

Hướng Tả ngoại tình sau lưng vợ nữ thần Cbiz. Ảnh: Sohu.

Bại lộ tin nhắn vụng trộm giữa thiếu gia Cbiz và tình cũ

Ngày 26/7/2022, trên mạng xã hội Weibo lan truyền hàng loạt ảnh chụp màn ảnh tin nhắn, cuộc gọi video riêng tư giữa Hướng Tả và 1 cô gái gợi cảm. Theo nội dung tin nhắn, Hướng Tả muốn hẹn cô gái gặp mặt, nhưng bị từ chối. Trong cuộc trò chuyện với bạn thân sau đó, người phụ nữ cho biết từng có quan hệ tình cảm sâu đậm, kéo dài nhiều năm với Hướng Tả. Họ chia tay khi nam diễn viên kết hôn với mỹ nhân showbiz được mẹ anh chấm chọn. Dù đã có gia đình, thiếu gia này vẫn không quên được tình cũ. Mỗi khi nam diễn viên đến Thượng Hải (Trung Quốc) làm việc, anh vẫn gặp gỡ riêng tư với bạn gái cũ.

Theo như ảnh chụp màn hình tin nhắn, toàn bộ nội dung cuộc trò chuyện vụng trộm của Hướng Tả và tình cũ diễn ra vào tháng 8/2021. Đáng chú ý, thời điểm này, Quách Bích Đình - vợ Hướng Tả - đang ở Bắc Kinh (Trung Quốc), bận rộn chăm con đầu lòng. Trong khi nam diễn viên xa nhà, đóng phim ở địa phương khác.

Rất nhanh chóng, truyền thông Trung Quốc đã tìm ra danh tính cô gái cặp kè với Hướng Tả, bất chấp việc anh đã có vợ con. Đó chính là người mẫu, hot girl nổi tiếng với body bốc lửa, có hơn 200.000 người theo dõi Tiểu Hồ Tịnh. Người đẹp này từng tham gia một số cuộc thi sắc đẹp, lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất với vai phụ trong bộ phim 30 Chưa Phải Là Hết (2020).

Tin nhắn tình ái của Hướng Tả và Tiểu Hồ Tịnh 1 thời phủ sóng khắp MXH Trung Quốc. Ảnh: HK01.

Sau khi tin nhắn riêng tư và chuyện ngoại tình bại lộ, Hướng Tả và Tiểu Hồ Tịnh hứng chỉ trích dữ dội của dư luận. Trong đó, Tiểu Hồ Tịnh bị nghi vấn lợi dụng chuyện đời tư để tạo scandal gây chú ý. Đối mặt với sự nghi kỵ từ dư luận, người đẹp này cũng không giấu giếm, thẳng thắn thừa nhận cô từng có mối quan hệ tình cảm với Hướng Tả. Tiểu Hồ Tịnh cho biết những khoảnh khắc video call và tin nhắn riêng tư với Hướng Tả bị lộ là do cô bị bạn thân bán đứng. Mỹ nhân gợi cảm này khẳng định cô không có dã tâm "đòi danh phận", phá vỡ sự yên bình của người khác, vì hai chữ nổi tiếng mà đánh đổi.

Ngoài ra, Tiểu Hồ Tịnh cho biết cô không phải người thứ ba, chen chân vào hôn nhân của Quách Bích Đình. Ngược lại người mẫu này tố cáo Quách Bích Đình mới là chính là "tiểu tam", phá hoại tình cảm của cô và Hướng Tả trong thời gian họ còn mặn nồng. Chính sự chen ngang của Quách Bích Đình đã khiến cô và thiếu gia Hong Kong (Trung Quốc) không đến được với nhau.

Tiểu Hồ Tịnh tố ngược Quách Bích Đình là "tiểu tam", khiến cô và Hướng Tả không đến được với nhau. Ảnh: Sina.

Sau tuyên bố của Tiểu Hồ Tịnh, bà Trần Lam đã ra mặt thay con trai giải trí. Bà trùm cho biết đoạn tin nhắn riêng tư của Hướng Tả với tình cũ hot girl là giả mạo, được ngụy tạo ra để bôi nhọ danh dự. Trần Lam tuyên bố khởi kiện người tung tin đồn thất thiệt về đời tư của con trai. Trước đó, Hướng Tả cũng đã bị tung hình ảnh thân mật, đưa 1 cô gái lạ về nhà tân hôn của anh và Quách Bích Đình ở Bắc Kinh (Trung Quốc) qua đêm. Ồn ào Hướng Tả ngoại tình nổ ra trong thời điểm Quách Bích Đình mới sinh con thứ 2 và đang ở cữ ở quê nhà (Đài Loan, Trung Quốc).

Thương cho Quách Bích Đình

Sau khi bê bối ngoại tình của Hướng Tả bị phơi bày, công chúng không khỏi xót xa cho cuộc sống làm dâu hào môn không hề yên ả của Quách Bích Đình. Trong 2 lần cô mang thai và sinh con, Hướng Tả đều ra ngoài trăng hoa với người phụ nữ khác. Kể từ lúc Hướng Tả sụp đổ hình ảnh vì vướng scandal tình ái, Quách Bích Đình giữ im lặng, đồng thời ẩn rất nhiều bài đăng về gia đình trên trang cá nhân.

Dù bị chồng phản bội, Quách Bích Đình vẫn nhẫn nhịn cho qua, không ly hôn Hướng Tải vì con cái. Để xoa dịu nàng dâu, gia đình ông trùm Hướng Hoa Cường đã mua đất, mua nhà tặng mẹ con Quách Bích Đình và dọa tước quyền thừa kế của Hướng Tả nếu như anh trăng hoa bên ngoài thêm 1 lần nữa.

Theo tờ Sina, Quách Bích Đình có cuộc sống làm vợ, làm dâu hào môn ngột ngạt. Cô từng khóc nghẹn vì bị chồng chiến tranh lạnh trong tuần trăng mật, và phải nhún nhường để hóa giải mối quan hệ với Hướng Tả. Thậm chí, người đẹp còn phải nín nhịn trước những lời trách móc, tuyên bố hối hận khi cưới cô của Hướng Tả. Theo thiếu gia này, anh và vợ nữ thần khó hòa hợp, có tính cách đối lập. Hướng Tả là người lãng mạn, nồng nhiệt trong chuyện tình cảm, trái ngược với Quách Bích Đình thích sự an tĩnh, luôn muốn dành thời gian ở nhà hơn ra ngoài.

Quách Bích Đình luôn phải nhường nhịn chồng thiếu gia. Ảnh: Sina.

Không chỉ vậy, Quách Bích Đình còn bị mẹ chồng Trần Lam quản lý sát sao về mọi mặt, từ kiểm soát chi tiêu, cách ăn mặc, trang điểm cho đến tóc tai. Nữ diễn viên từng hào hứng khoe ảnh nhuộm tóc trên mạng xã hội, và ngay lập tức bị bà Trần Lam công khai nhắc nhở: "Con dâu vừa về quê nhà đã đổi kiểu tóc rồi à? Lần sau phải được mẹ cho cho phép con mới được làm nhé". Vài hôm sau, người đẹp này được trông thấy nhuộm lại tóc thành màu đen truyền thống cho đúng ý mẹ chồng. Sau ngày cưới, Quách Bích Đình còn bị nhà chồng yêu cầu rời showbiz, ký cam kết sinh 3 con cho Hướng Tả. Trước sự thúc của bà Trần Lam, Quách Bích Đình đành gác lại sự nghiệp, 3 năm sinh 2 con.

Quách Bích Đình bị nhà chồng kiểm soát mọi mặt trong cuộc sống, đến cả tóc tai cũng phải để theo ý muốn của mẹ chồng. Ảnh: On.

Cuộc hôn nhân chịu áp lực trăm bề từ mẹ chồng, chồng không chung thủy khiến Quách Bích Đình tàn úa chỉ sau vài năm cưới. Nhìn hình ảnh "nữ thần quốc dân" ngày xưa biến mất và tình cảnh ê chề sau khi làm dâu nhà giàu của Quách Bích Đình, bất kỳ ai từng yêu thương cô cũng phải nuối tiếc. Người đẹp này hiện được gọi là "nàng dâu hào môn khổ nhất Cbiz".

Chỉ vài năm sau khi làm dâu hào môn, Quách Bích Đình xuống sắc thấy rõ. Ảnh: On.

Ảnh: Sina, Sohu