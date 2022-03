Lý Anh Tuấn: Từ sàn catwalk đến diễn viên phản diện



Lý Anh Tuấn đã từng là một gương mặt sáng giá của sàn catwalk. Nhưng, điện ảnh mới là nơi mang lại danh tiếng cho anh. Được biết, Lý Anh Tuấn từng khẳng định được tên tuổi của mình mà đỉnh điểm là giải bạc Siêu mẫu toàn quốc năm 2003. Cơ hội nghề nghiệp rộng mở kèm theo những lời mời đóng phim, lúc đó vai chính trong bộ phim "Chuyện tình kể đêm mưa" của Ngô Quang Hải.

Vì nhiều lí do, dự án không thể thực hiện và một chút thất vọng cũng không thể tránh được với Tuấn. Tiếp sau đó là những dự án cũng bất thành dù cái tên Lý Anh Tuấn gần như là sự lựa chọn tốt nhất như "Chiến dịch trái tim bên phải" và "Chuyện của Pao". "Có lẽ tôi chưa có duyên với điện ảnh tại thời điểm đó" - Lý Anh Tuấn cười.

Ngoài ra, khán giả truyền hình hẳn không quên giám đốc Đăng Dương nhiều thủ đoạn trong Cô gái xấu xí, hay là anh chàng Bính dù nghiện ngập bê tha nhưng cũng có lúc khẳng khái, dám yêu và sống hết mình trong "Ban mai xanh", và đặc biệt là anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực trong phim cùng tên.

Từ vai diễn phản diện Đăng Dương cộng với ngoại hình khá hoang dã và ánh mắt sắc lạnh lùng, người ta nghĩ rằng Lý Anh Tuấn sinh ra để vào vai phản diện. Đùng một cái, khán giả thấy anh vào vai chính diện, mà lại và anh hùng dân tộc.

Lý Anh Tuấn chia sẻ một kỉ niệm vui khi anh đến casting cho phim này: "Được một người quen giới thiệu đến thử vai phản diện Huỳnh Công Tấn trong phim Anh hùng Nguyễn Trung Trực, tôi mang tâm lý của người hợp với vai ác đến đoàn phim. Thế nhưng nhìn thấy tôi, đạo diễn lại có một quyết định làm tôi chưng hửng là đề nghị tôi đóng thử vài phân cảnh của vai Nguyễn Trung Trực. Tôi làm theo lời ông và sau đó được ông giao cho vai lớn này".

Lý Anh Tuấn "lột xác" với vai Sơn "bạch tuộc" phim "Bão ngầm".

Sau thành công của phim Anh hùng Nguyễn Trung Trực, Lý Anh Tuấn tiếp tục thử sức với một vai chính trong lĩnh vực hoàn toàn mới, là một chiến sỹ tình báo trong phim Vết dầu loang. Vai diễn của anh là một chiến sỹ an ninh đang sống dưới vỏ bọc của một kẻ du thủ du thực, kiếm sống bằng nhiều ngành nghề khác nhau với tính cánh nổi loạn, ngang tàng. Với mái tóc dài chấm vai đặc trưng cùng ngoại hình bụi bặm, Lý Anh Tuấn đã làm tốt vai trò "đánh lừa" các nhân vật khác trong phim cũng như khán giả về thân phận thật sự của mình.

Mới đây, anh quay trở lại với điện ảnh qua vai diễn Sơn "bạch tuộc" phim "Bão ngầm". Vai diễn của Lý Anh Tuấn nhận được sự quan tâm của khán giả.

Lý Anh Tuấn và cuộc sống cực kín tiếng ngoài đời

Lý Anh Tuấn cách đây nhiều năm có tiết lộ, anh đã có một gia đình nhỏ của riêng mình với cô con gái nhỏ tên Thiên An. Lý Anh Tuấn bận rộn với việc làm chồng, làm cha và cả việc buôn bán nữa. Vợ chồng Lý Anh Tuấn và một gia đình người bạn hùn vốn thuê hai kios bán hàng thổ cẩm, đồ lưu niệm, cà phê hạt và trà mạn trong chợ đêm Bến Thành.

Hình ảnh ngoài đời của Lý Anh Tuấn.

Nói về sự lựa chọn kinh doanh, Tuấn cho biết: "Tôi không phải băn khoăn nhiều về chuyện quyết định đứng bán hàng tại chợ đêm chỉ đơn giản đó là công việc mà tôi yêu thích và thấy thoải mái. Tôi cũng chẳng băn khoăn nhiều chuyện mình là diễn viên được nhiều người nhận mặt khi đứng bán hàng để phải xấu hổ. Với tôi đó đơn thuần chỉ là một công việc mà bất cứ ai cũng có thể làm được. Quan trọng là tôi cảm thấy vui". Tuấn kể rằng có những khách hàng khi mua đã nhận diện được người bán là "Đăng Dương" yêu cầu được chụp ảnh kỉ niệm và anh cũng vui vẻ nhận lời.

Bên cạnh công việc hằng đêm tại chợ Bến Thành, Lý Anh Tuấn vẫn dành tinh yêu với phim ảnh. Nhưng nếu hỏi chuyện giữa đoàn làm phim và chuyện vợ con thì anh chàng này có vẻ hào hứng hơn với vế thứ hai. Những hình ảnh, video clip về con gái luôn được Tuấn giữ trong điện thoại và sẵn sàng "khoe" với người đối diện.

Lý Anh Tuấn và vợ cách đây nhiều năm.

Đó là niềm tự hào không cần chối cãi và đó cũng là ước nguyện lớn nhất của đời người đã thực hiện được. Lý Anh Tuấn cũng dự định nếu như có thêm con thì chúng cũng vẫn sẽ mang tên "An", có thể là "Nam An" (nếu là con trai). Có vẻ như sau 29 năm đã "từng trải", Lý Anh Tuấn giờ đang muốn "an" thực sự với cuộc đời của mình. Một chữ "an" được tìm thấy có vẻ như chưa quá muộn.