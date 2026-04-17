Hôn nhân của Nguyễn Cao Kỳ Duyên và chồng Tây: Tiết lộ nhiều lần "trên bờ vực", giờ ra sao sau 6 năm?

Mẫu Việt yêu soái Tây, bắt đầu hẹn hò phải giao tiếp qua Google Dịch

Nữ người mẫu, KOL này trùng tên với Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Cô nàng này sinh năm 1995, không phải là cái tên xa lạ với cộng đồng mạng, đặc biệt trong giới beauty - lifestyle tại TP.HCM. Sở hữu làn da nâu khỏe khoắn, phong cách cá tính cùng hình ảnh “clean girl” hiện đại, cô xây dựng được lượng người theo dõi ổn định trên các nền tảng mạng xã hội.

Bên cạnh sự nghiệp cá nhân, điều khiến Kỳ Duyên được chú ý nhiều hơn cả chính là chuyện tình và cuộc hôn nhân với chồng ngoại quốc - một “soái Tây” từng gây sốt trên sóng truyền hình. Chồng của Kỳ Duyên là Paulo Rothhaar (tên đầy đủ Paulo Henrique, người Brazil), đã sinh sống và làm việc tại Việt Nam nhiều năm.

Anh hoạt động trong vai trò người mẫu và DJ, sở hữu ngoại hình điển trai, nam tính cùng vóc dáng chuẩn. Paulo từng được đông đảo khán giả biết đến khi xuất hiện trong chương trình Người Ấy Là Ai, mùa 1 vào năm 2018. Cũng từ đây, cái tên Paulo Rothhaar bắt đầu được nhắc đến nhiều hơn trên mạng xã hội, đặc biệt khi anh công khai mối quan hệ với Kỳ Duyên.

Paulo Rothhaar từng tham gia Người Ấy Là Ai.

Cả hai từng có cơ hội gặp nhau từ vài năm trước trong một buổi làm việc chung, khi Paulo là người mẫu còn Kỳ Duyên chỉ đóng vai trò hỗ trợ hậu trường. Tuy nhiên, sau lần gặp gỡ đó, họ không giữ liên lạc.

Phải đến một thời điểm sau này, thông qua bạn bè chung, cả hai mới có dịp gặp lại và bắt đầu tìm hiểu. Chính khoảng “trễ nhịp” này lại trở thành chất xúc tác đặc biệt, khiến câu chuyện của họ mang màu sắc định mệnh.

Nếu với Paulo, đó là tình yêu gần như bắt đầu ngay từ ánh nhìn đầu tiên, thì phía Kỳ Duyên lại hoàn toàn trái ngược. Cô từng thẳng thắn chia sẻ rằng mình không có thiện cảm với mẫu người như Paulo: vừa là người mẫu, vừa là DJ, lại quá điển trai - tất cả đều khiến cô liên tưởng đến một cuộc sống nhiều mối quan hệ phức tạp. Là người có phần nhạy cảm và dễ ghen, Kỳ Duyên từng nghĩ nếu yêu kiểu người như vậy thì “sẽ rất đau tim”. Nhưng thực tế lại đi theo một hướng khác. Sau vài lần trò chuyện, đi cà phê cùng nhau, những định kiến ban đầu dần biến mất, thay vào đó là cảm xúc ngày càng rõ ràng hơn.

Cặp đôi thuở mới hẹn hò.

Một chi tiết thú vị từng được chính Kỳ Duyên tiết lộ là trong giai đoạn đầu, cả hai phải giao tiếp thông qua Google Dịch vì rào cản ngôn ngữ. Không cùng ngôn ngữ, không cùng văn hóa, nhưng chính sự kiên nhẫn và chân thành lại trở thành “ngôn ngữ chung” giúp họ xích lại gần nhau. Paulo từng chia sẻ rằng sau khoảng 4 lần hẹn hò, anh đã có cảm giác mình gặp đúng người - không chỉ thích Kỳ Duyên, mà còn yêu cả gia đình, cách sống và con người của cô.

Chuyện tình này sau đó được cả hai chia sẻ cởi mở hơn khi cùng xuất hiện trên Vợ Chồng Son. Tại đây, không chỉ những khoảnh khắc ngọt ngào được kể lại, mà cả những góc khuất rất thật của hôn nhân cũng lần đầu được hé lộ. Một trong những chi tiết gây bất ngờ nhất chính là việc Kỳ Duyên là người chủ động cầu hôn.

Cặp đôi trên sóng chương trình Vợ Chồng Son vào năm 2022.

Dù đồng ý về mặt tình cảm, anh từng tạm hoãn việc cưới hỏi vì cho rằng mình chưa mang đến cho bạn gái một màn cầu hôn đúng nghĩa. Với Paulo, đó là sự trân trọng dành cho người phụ nữ của mình. Nhưng với Kỳ Duyên, những nghi thức ấy không phải điều quan trọng. Cuối cùng, cả hai vẫn quyết định đăng ký kết hôn, lựa chọn cùng nhau bước vào hôn nhân theo cách riêng, không nhất thiết phải giống với những khuôn mẫu truyền thống.

Cả hai đăng ký kết hôn vào năm 2020.

6 năm bên nhau chưa có con, hôn nhân thế nào?

Hiện tại, sau 6 năm bên nhau, Kỳ Duyên và Paulo vẫn đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Trên mạng xã hội, cặp đôi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường như đi du lịch, làm việc cùng nhau, thậm chí là cùng chăm sóc ngoại hình. Họ còn lập một trang riêng mang tên “Gia đình Búp Bê”, tự nhận là “ông bố bà mẹ 4 con” - gồm 2 mèo và 2 chó.

Chia sẻ về chồng sau nhiều năm đồng hành, Kỳ Duyên không ngần ngại gọi Paulo là một người đàn ông “xem mình là cả thế giới”. Theo cô, điều quan trọng không nằm ở những lời nói hoa mỹ, mà là sự lắng nghe, sẻ chia và nỗ lực từ cả hai phía để duy trì mối quan hệ. Dù từng có những lúc rơi vào khủng hoảng, thậm chí đứng trước nguy cơ rạn nứt, nhưng cuối cùng, họ vẫn chọn ở lại và tiếp tục cùng nhau đi tiếp.

Cả hai có 6 năm bên nhau.

Trước đó, trên sóng Vợ Chồng Son, Kỳ Duyên cho biết cả hai chưa có kế hoạch sinh con. Theo cô, hai vợ chồng muốn dành thêm thời gian để ổn định tâm lý, đặc biệt là giúp Paulo cân bằng cảm xúc trước khi bước sang một giai đoạn mới.

Đầu tháng 4 vừa qua, nữ người mẫu đăng tải loạt ảnh cưới vừa được chụp thêm, kèm chia sẻ về nửa kia sau nhiều năm đồng hành. Nhận xét Paulo Rothhaar là một người chồng tuyệt vời.

“Cảm giác trên đời này, kiếm được một người đàn ông xem mình là cả thế giới, chịu sẻ chia mọi với mình, chịu khó lắng nghe và luôn cố gắng để cả hai có thể đồng hành cùng nhau, một người thật sự muốn xây dựng một gia đình với mình.

Một người đàn ông luôn hỗ trợ hết mình công việc, sở thích và tính cách của mình.

Tất nhiên tụi mình cũng trải qua nhiều thất vọng, cũng có lúc trên bờ vực rồi, nhưng cũng vì 1 tình yêu mà tụi mình cố gắng vượt qua. Đến bây giờ mình vẫn chưa 1 lần nghĩ rằng mình hối hận khi lấy người đàn ông này ”, cô chia sẻ.

Song song với cuộc sống gia đình, Kỳ Duyên tiếp tục phát triển sự nghiệp cá nhân trong lĩnh vực beauty, fashion và lifestyle, thu hút hàng trăm nghìn người theo dõi trên các nền tảng.

Hạnh phúc trong hôn nhân, cũng là người chú trọng chăm sóc sắc vóc nên từ nhan sắc tới body của Kỳ Duyên ngày càng thăng hạng. Cô nàng sở hữu làn da nâu ngày càng đều và đậm màu hơn, mang tới hình tượng một clean girl khỏe khoắn. Cô nàng ví mình là “Búp bê da nâu”.

Sắc vóc Kỳ Duyên ngày càng thăng hạng.

Là một KOL chuyên nội dung Beauty, Fashion, và Lifestyle, Kỳ Duyên hiện tại sở hữu hơn 384N follower, Instagram cá nhân với hơn 160N người theo dõi.

Trong khi đó, Paulo vẫn duy trì công việc DJ, người mẫu và hoạt động sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, giữ vững hình ảnh “soái ca Tây” từng khiến nhiều khán giả ấn tượng.

Trên các nền tảng mạng xã hội cá nhân, cặp vợ chồng này cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh đi du lịch, làm việc,... thậm chí là đi thẩm mỹ, tân trang nhan sắc cùng nhau. Paulo Rothhaar cũng thỉnh thoảng xuất hiện trong các content trên mạng xã hội với vợ, vẫn ghi điểm với vẻ ngoài chuẩn soái ca