Hôn nhân 3 thập kỷ viên mãn của 'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy và bà xã tỷ phú

Trong phim Tây du ký 1986 , vai diễn Đường Tăng gây chú ý khi có 3 diễn viên khác nhau lần lượt đảm nhiệm. Trong đó, Trì Trọng Thụy được xem là người đóng thời lượng nhiều tập nhất, qua đó để lại dấu ấn rõ nét với nhiều thế hệ khán giả.

Kết hôn bất chấp đàm tiếu

Thành công của Tây du ký góp phần đưa danh tiếng của Trì Trọng Thụy đạt đến đỉnh cao. Tuy nhiên, ông lại quyết định rời bỏ làng giải trí với lý do muốn tập trung cho đam mê kinh doanh. Điều này khiến công chúng tiếc nuối nhiều năm qua.

Sau quyết định giải nghệ, Trì Trọng Thụy kết hôn với tỷ phú Trần Lệ Hoa. Vợ Trì Trọng Thụy là nữ đại gia giàu có thứ ba của Trung Quốc, được gọi là "nữ vương bất động sản".

Trì Trọng Thụy vào vai Đường Tăng trong "Tây du ký" năm 1986.

Cả hai gặp nhau vào năm 1988 khi nữ tỷ phú cùng bạn bè đến nhà hát Kinh kịch xem biểu diễn. Tại đây, bà Trần Lệ Hoa tình cờ nhận ra ngay đó là diễn viên đóng vai Đường Tăng trong Tây du ký mà mình yêu thích.

Được sự tác hợp của người bạn, họ dần tìm hiểu và dành tình cảm cho đối phương. "Đường Tăng" Trì Trọng Thụy thừa nhận, ông yêu vợ vì nể phục tài năng, sự thông minh, sắc sảo của bà.

Trong khi đó, Trần Lệ Hoa cho biết, bà bị hút hồn bởi vẻ ngoài nho nhã, phong cách điềm đạm của nam diễn viên kém 11 tuổi ngay trong lần đầu gặp gỡ.

Tuy nhiên, khoảng cách tuổi tác lớn, địa vị của hai người trong xã hội khiến họ đối mặt với nhiều lời dèm pha. Bà Trần Lệ Hoa hơn chồng 11 tuổi và từng có một cuộc hôn nhân đổ vỡ cùng 3 người con với chồng cũ. Một số người từng cho rằng, mối tình của Trì Trọng Thụy và Lệ Hoa chỉ là "kịch bản", ý kiến khác lại tin rằng, Trì Trọng Thụy tham danh vọng, tiền bạc nên mới kết hôn với đàn chị từng qua một đời chồng.

Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông năm 2023, nam diễn viên lần đầu tiết lộ, ông từng từ chối lời cầu hôn của vợ tới 3 lần trước khi chung sống với bà. Thời điểm kết hôn, Trì Trọng Thụy đã 38 tuổi còn bà Trần Lệ Hoa sắp bước vào tuổi 50.

Hôn nhân viên mãn hơn 3 thập kỷ

Sau khi kết hôn, Trì Trọng Thụy lui về làm hậu phương cho vợ. Công chúng không còn thấy nam diễn viên điển trai trên màn ảnh, sân khấu kịch. Thay vào đó, ông sánh đôi với vợ trong các sự kiện của giới doanh nhân.

Bà Trần Lệ Hoa và Trì Trọng Thụy không có con chung. Nữ tỷ phú có 3 con riêng với chồng cũ. Dù không con chung, song cả hai vẫn hài lòng với cuộc sống.

Điều đặc biệt ít người biết từng được bà Trần Lệ Hoa tiết lộ là 2 vợ chồng dù bên nhau hơn 30 năm nhưng chưa từng gọi 2 tiếng “vợ chồng”. Trì Trọng Thụy thì luôn gọi Trần Lệ Hoa là "chủ tịch", còn Trần Lệ Hoa gọi ông là "thầy Trì".

Trì Trọng Thụy luôn đồng hành bên bà xã.

Từ khi về chung nhà, dư luận vẫn luôn có cái nhìn hoài nghi về mối quan hệ của họ. Tuy nhiên cả hai vẫn ở bên nhau hạnh phúc suốt hàng chục năm. Họ cũng là minh chứng rõ ràng về việc tình yêu không có giới hạn tuổi tác, chỉ cần sự chân thành và tin tưởng.

Sau 30 năm chung sống, Trì Trọng Thụy và Trần Lệ Hoa khiến nhiều người phải thay đổi cái nhìn về cuộc hôn nhân của họ. Nói về cuộc hôn nhân của mình, nam diễn viên từng chia sẻ: "Tôi với bà ấy không chỉ có sự tôn trọng mà còn có cả lòng tôn kính. Nhiều bạn bè hỏi tôi có sợ sệt và áp lực không khi sống với Trần Lệ Hoa.

Bà ấy giàu hơn tôi, tuổi tác lại lớn hơn. Nhưng từ khi kết hôn, tôi chưa bao giờ có cảm giác đó. Tôi cũng không thể ngờ chúng tôi đã bên nhau hơn 30 năm. Cả hai đều có sự nghiệp riêng, mỗi ngày bận rộn trôi qua rất nhanh. Vì thế, chúng tôi luôn phải nâng niu từng thời khắc bên nhau".

Cả hai có hơn 3 thập kỷ gắn bó hạnh phúc.

Theo Sohu đưa tin sáng 7/4, bà Trần Lệ Hoa vừa qua đời vì bệnh tật ở tuổi 85. Theo thông tin trên cáo phó, bà mất tại Bắc Kinh vào ngày 5/4. Thông tin về lễ tang của bà hiện vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên truyền thông Hoa ngữ cho rằng xét đến vị thế của bà khi còn sống, chắc chắn lễ tang sẽ không đơn giản.

Trước đó, truyền thông Trung Quốc đưa tin, tỷ phú họ Trần đã từng lập di chúc. Theo đó, ba người con riêng được bà cho thừa kế 1 tỷ USD (khoảng hơn 23 nghìn tỷ đồng). Còn lại toàn bộ tài sản, Trần Lệ Hoa đều giao cả cho ông xã Trì Trọng Thụy. Nam diễn viên cũng sẽ là người tiếp quản công việc kinh doanh của vợ sau khi bà qua đời.