Hơn một thập kỷ trước, quy mô GDP của Việt Nam từng đi sau Thái Lan 7 năm, Singapore 4 năm, khoảng cách này đã thay đổi ra sao ở hiện tại?

Trong giai đoạn 2010–2024, tăng trưởng kinh tế Việt Nam đã chuyển mình rõ rệt theo hướng tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, thúc đẩy công nghiệp hóa và tham gia vào Cách mạng công nghiệp 4.0. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) luôn duy trì tăng trưởng với tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2011–2024 đạt 6,09%/năm, đưa Việt Nam từ một quốc gia thuộc nhóm nước nghèo nhất thế giới trở thành nước có thu nhập trung bình với GDP bình quân đầu người năm 2024 đạt 4.700 USD, gấp 2,8 lần năm 2010 (1.690 USD).

Năm 2010, năm đầu tiên của giai đoạn, quy mô GDP của Việt Nam đạt 2.739,8 nghìn tỷ đồng, tương đương 147,2 tỷ USD; đến năm 2019, GDP nước ta đạt 7.707,2 nghìn tỷ đồng, tương đương 334,3 tỷ USD. Trong hai năm 2020 và 2021, mặc dù tốc độ tăng trưởng thấp do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng nhìn chung quy mô nền kinh tế tiếp tục được mở rộng, lần lượt đạt 8.044,4 nghìn tỷ đồng và 8.487,5 nghìn tỷ đồng, tương đương 346,6 tỷ USD và 366,5 tỷ USD.

Năm 2022, kinh tế Việt Nam đã phục hồi mạnh mẽ, quy mô kinh tế mở rộng đáng kể, đạt 9.621,4 nghìn tỷ đồng, tương đương 413,3 tỷ USD. Đến năm 2024 đạt 11.511,9 nghìn tỷ đồng, tương đương 476,3 tỷ USD, gấp 3,2 lần năm 2010.

Nếu so với các nước trong khu vực Đông Nam Á, khoảng cách quy mô kinh tế của Việt Nam so với các nước trong khu vực đã thu hẹp đáng kể. Vào năm 2010, GDP Indonesia gấp 5,13 lần quy mô GDP của Việt Nam; Thái Lan gấp 2,32 lần; Malaysia gấp 1,73 lần; Singapore gấp 1,63 lần; Philippines gấp 1,42 lần.

Ở thời điểm đó, nếu xét trên góc độ quy mô GDP của toàn bộ nền kinh tế, Việt Nam đi sau Thái Lan 7 năm, Indonesia 10 năm, Singapore 4 năm. Cụ thể, GDP của Việt Nam năm 2010 gần tương đương với GDP của Indonesia năm 2000 (165 tỷ USD); Thái Lan năm 2003 (152,3 tỷ USD); Singapore năm 2006 (148,6 tỷ USD).

Quy mô GDP của Việt Nam so với các nước trong nhóm ASEAN-6 giai đoạn 2010-2024. Nguồn: WB

Tuy nhiên, đến năm 2024, với GDP đạt 476,3 tỷ USD, quy mô GDP Việt Nam đã vượt Malaysia (gấp 1,13 lần) và Philippines (gấp 1,03 lần), thu hẹp khoảng cách với các nước còn lại. Cụ thể, GDP của Indonesia chỉ còn gấp 2,93 lần quy mô GDP của Việt Nam; Thái Lan gấp 1,11 lần; Singapore gấp 1,15 lần...

Như vậy, với năng lực hiện tại của Việt Nam, nếu xét trên góc độ quy mô GDP của toàn bộ nền kinh tế, Việt Nam hiện đang đi sau Thái Lan 6 năm, Indonesia tới 16 năm, Singapore 2 năm. Cụ thể, GDP của Việt Nam năm 2024 gần tương đương với GDP của Indonesia năm 2008 (510,2 tỷ USD); Thái Lan năm 2018 (506,8 tỷ USD); Singapore năm 2022 (509 tỷ USD).

Bản đồ xếp hạng quy mô kinh tế thế giới năm 2024 đã ghi dấu Việt Nam với bước nhảy vọt, vươn lên vị trí thứ 31 thế giới (tăng 29 bậc kể từ năm 2000 và tăng 21 bậc kể từ năm 2010), xếp vị trí thứ 4 trong khu vực ASEAN. Đây là kết quả quan trọng góp phần nâng cao vị thế, vai trò của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.