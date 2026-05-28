Hỗn loạn tại lễ trưởng thành ở 1 ngôi trường Hà Nội: Học sinh lao vào đấm đá, phụ huynh hoảng hốt

Mới đây, mạng xã hội không ngừng lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh hỗn loạn xảy ra trong lễ tri ân và trưởng thành của học sinh cuối cấp tại một nhà hàng ở huyện Đông Anh, Hà Nội.

Theo nội dung đoạn clip ghi lại, thời điểm xảy ra sự việc, hàng chục học sinh đang tập trung tại khu vực tổ chức tiệc để trò chuyện, chụp ảnh lưu niệm sau buổi lễ. Tuy nhiên, không khí nhanh chóng trở nên căng thẳng khi một nhóm nam sinh bất ngờ xảy ra xô xát.

Ban đầu chỉ là màn cự cãi, giằng co giữa vài học sinh, nhưng ít phút sau nhiều em khác tiếp tục lao vào hỗn chiến. Trong clip, các học sinh liên tục dùng tay chân đấm đá đối phương, đuổi đánh nhau giữa không gian buổi tiệc đông người. Một số em còn cầm ghế nhựa và vật dụng xung quanh để đe dọa khiến khung cảnh trở nên hỗn loạn.

Tiếng la hét vang lên, nhiều bàn tiệc bị xô lệch. Chứng kiến cảnh tượng trên, không ít học sinh, phụ huynh và giáo viên không khỏi hoảng hốt. Một số người lớn cố gắng can ngăn nhưng bất thành khi nhóm học sinh vẫn liên tục lao vào nhau.

Clip hiện trường sự việc

Được biết, vụ việc xảy ra tại lễ trưởng thành của học sinh cuối cấp Trường THPT Vân Nội. Địa điểm tổ chức được cho là tại Trung tâm TM Diệp Linh Plaza, xã Đông Anh, Hà Nội. Sau khi nhận tin báo, Công an xã Đông Anh đã có mặt để ổn định tình hình, đồng thời mời các học sinh liên quan cùng phụ huynh lên làm việc để xác minh nguyên nhân vụ việc.

Đoạn clip sau khi xuất hiện trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý cùng hàng loạt bình luận từ cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ tiếc nuối khi một buổi lễ vốn mang ý nghĩa tri ân thầy cô, đánh dấu cột mốc trưởng thành của học sinh cuối cấp lại xảy ra cảnh tượng hỗn loạn.

“Đây lẽ ra phải là ngày vui và đáng nhớ của các em, của phụ huynh và thầy cô, vậy mà cuối cùng lại kết thúc bằng cảnh không mấy tốt đẹp như vậy”, một tài khoản bình luận. Nhiều ý kiến cho rằng sự việc không chỉ khiến buổi lễ mất đi ý nghĩa ban đầu mà còn khiến cha mẹ, giáo viên có mặt tại hiện trường buồn và lo lắng.

Một số cư dân mạng cũng cho rằng học sinh cuối cấp đang ở độ tuổi dễ bốc đồng, khó kiểm soát cảm xúc nên chỉ từ mâu thuẫn nhỏ cũng có thể dẫn tới hành động thiếu kiềm chế. “Các em còn trẻ, nóng tính nên dễ bị kích động, nhưng đánh nhau giữa lễ trưởng thành như vậy thực sự quá phản cảm”, tài khoản khác viết.

Trao đổi với Báo Phụ nữ Việt Nam sáng 27/5, ông Hoàng Hải Đăng - Bí thư Đảng ủy xã Phúc Thịnh cho biết địa phương đã nắm được thông tin vụ việc sau phản ánh từ phụ huynh.

Theo ông Đăng, tối 26/5, một số lớp học sinh cấp 3 tổ chức lễ trưởng thành trên địa bàn Đông Anh. Hiện lực lượng công an đang mời các học sinh liên quan lên làm việc để xác minh nguyên nhân mâu thuẫn.

Lãnh đạo xã Phúc Thịnh cho biết thêm, dù vụ việc xảy ra trên địa bàn xã Đông Anh nhưng có học sinh là con em các gia đình sinh sống tại xã Phúc Thịnh nên địa phương đã yêu cầu lực lượng công an xã phối hợp cùng gia đình để quản lý, giáo dục, tránh phát sinh vụ việc tiếp theo.

"Dù vụ việc xảy ra trên địa bàn Đông Anh, song Trường THPT Vân Nội thuộc địa bàn xã Phúc Thịnh quản lý, đồng thời có nhiều học sinh là con em các gia đình trong xã liên quan nên địa phương đã chỉ đạo lực lượng công an phối hợp với gia đình để quản lý, giáo dục, ngăn ngừa vụ việc tương tự tái diễn", ông Đăng cho biết.

Theo vị lãnh đạo này, địa phương cũng đã yêu cầu nhà trường báo cáo cụ thể về vụ việc. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục rà soát, xác minh những học sinh liên quan.



