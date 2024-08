Hỗn loạn cảnh nam diễn viên bị đám đông vây kín

Ngày 14/8, hiện trường ghi hình chương trình show Sân nhà của tôi (My Zone) hỗn loạn vì công tác an ninh lỏng lẻo. Sau khi kết thúc show, Vương Hạc Đệ bị đám đông lao đến vây kín, có người ngã ra sàn vì trơn trượt, cảnh cảnh xô đẩy, chen lấn xảy ra nhanh đến mức đội an ninh không kịp trở tay.

Phòng làm việc của Vương Hạc Đệ sau đó thông báo rút khỏi show, tạm dừng hợp tác, đồng thời yêu cầu chương trình đưa ra lời xin lỗi công khai.

“Hiện trường ghi hình rất hỗn loạn, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm nhưng chưa được giải quyết, dẫn đến sự cố. Chúng tôi đã liên lạc với tổ chương trình nhiều lần nhưng vấn đề không được giải quyết… Chúng tôi có quyền truy cứu trách nhiệm liên quan đến vấn đề này” - Studio của nam diễn viên cho hay.

Cảnh Vương Hạc Đệ bị đám đông quá khích vây kín. Video: Weibo.

Ê-kíp chương trình My Zone nhận lỗi: "Do sơ suất trong việc thực hiện và kiểm soát nên quy trình tại chỗ đã không được thực hiện. Chúng tôi gửi lời xin lỗi sâu sắc đến Vương Hạc Đệ, khán giả vì điều này". Chương trình tuyên bố sắp xếp toàn diện quy trình quản lý, kiểm soát an toàn.

Người hâm mộ của Vương Hạc Đệ cho biết lịch trình ghi hình show của nam diễn viên được giữ kín, nhưng thông tin do phe vé chợ đen tuồn ra, dẫn đến lượng người vào xem ghi hình không được phía FC kiểm soát.

“Lực lượng bảo vệ ở đâu khi để khán giả chạy ùa về phía nghệ sĩ như vậy. Có người nắm tay Vương Hạc Đệ không buông. An toàn của tất cả người cần được đặt lên hàng đầu ở những sự kiện đông người thế này” - khán giả chỉ trích chương trình.

Vương Hạc Đệ tại buổi ghi hình My Zone.

Tình trạng khán giả gây náo loạn sự kiện vì nghệ sĩ nổi tiếng thường xuyên xảy ra ở Trung Quốc. Hồi đầu tháng 8, Chương Nhược Nam gia sự kiện quảng cáo và bị đám đông vây chặt tới mức không thể di chuyển được trong trung tâm thương mại. Rất may, nữ diễn viên được đảm bảo an toàn khi có nhiều vệ sĩ đi theo.

Tuy nhiên, từng có trường hợp nghệ sĩ bị thương vì bố trí an ninh sơ sài. Năm 2019, Nhậm Đạt Hoa khi tham gia sự kiện ngoài trời ở Trung Sơn (Quảng Đông) đã bị người đàn ông lạ mặt tấn công giữa sân khấu. Nam diễn viên bị đâm 2 nhát ở bụng, ngón tay bị thương khi cố gắng cản nhát đâm. Kẻ gây án bị bắt và được xác định mắc bệnh tâm thần.

Vương Hạc Đệ sinh năm 1998, cao 1,85 m, là ngôi sao nhận được nhiều chú ý những năm qua trong các phim gây sốt như Dĩ ái vi doanh, Thương lan quyết… Năm 2018, nam diễn viên vượt qua 30.000 thí sinh để nhận vai chính Đạo Minh Tự trong Tân vườn sao băng. Trước khi bước chân vào giới giải trí, Vương Hạc Đệ từng tốt nghiệp chuyên ngành tiếp viên hàng không, làm mẫu trên áp phích nhập học của Học viện hàng không Tây Nam Tứ Xuyên.