Hỗn loạn cảnh 2 ca sĩ dùng cần cẩu rải tiền cho 500 người sau khi trúng số độc đắc

VY ANH |

2 nghệ sĩ này đã gây nên tình trạng hỗn loạn, chen lấn ở một ngôi chùa khi tiến hành phát tiền cho người dân.

Ngày 21/3, tờ Dailynews đưa tin 2 ca sĩ chuyên hát nhạc truyền thống của Thái Lan là Somjit Bo Thong và Mae Kru Homhual Theprungruang trúng số độc đắc 2 triệu baht (hơn 1,6 tỷ đồng). Sau khi gặp vận may bất ngờ, Somjit Bo Thong và Mae Kru Homhual Theprungruang quyết định dùng số tiền này để xây dựng tượng Phật tại chùa Wat Pa Ban Mueang nằm ở tỉnh Udon Thani.

Buổi lễ dâng lễ vật và đặt viên đá nền xây tượng Phật của Somjit Bo Thong và Mae Kru Homhual Theprungruang tại chùa, đã thu hút 500 dân làng kéo tới xem. Ngoài ca hát cúng thần linh, 2 ca sĩ này còn phát tiền cho người dân, với tổng số tiền là 100.000 baht (hơn 80 triệu đồng).

Hai ca sĩ Thái Lan (mặc đồ vàng) trúng số độc đắc hơn 1,6 tỷ đồng và quyết định dùng tiền này để xây tượng Phật cũng như làm từ thiện. Ảnh: Dailynew.

Theo đó, Somjit Bo Thong và Mae Kru Homhual Theprungruang đã thuê cần cẩu nâng họ lên cao để rải các tờ tiền có mệnh giá 20 baht (16.000 đồng), 100 baht (80.000 đồng), đồng xu may mắn và các gói quà cho người dân bên dưới.

Hoạt động phân phát tiền, quà của Somjit Bo Thong và Mae Kru Homhual Theprungruang gây ra cảnh tượng hỗn loạn khi đám đông bên dưới chen lấn, cố nhảy lên cao và vươn tay ra để bắt tiền vì tin rằng việc này sẽ giúp họ may mắn, có tài lộc . Thời sự Thái Lan sau đó cũng đã đưa tin về sự kiện rải tiền của Somjit Bo Thong và Mae Kru Homhual Theprungruang.

Thời sự Thái Lan đưa tin về vụ dùng cần cẩu rải tiền của Somjit Bo Thong và Mae Kru Homhual Theprungruang. Nguồn: CH7 News.

Người dân bên dưới đã chen lấn, xô đẩy để bắt được tiền tạo ra cảnh tượng hỗn loạn. Ảnh: Dailynew

Theo nữ ca sĩ Mae Kru Homhual Theprungruang, đây không phải lần đầu bà trúng số. Mae Kru Homhual Theprungruang đã thắng xổ số vài tuần 1 lần trong 6-7 năm qua, với số tiền từ hàng trăm đến hàng nghìn baht. Vì vậy, bà đã nhiều lần tổ chức các sự kiện gây quỹ để trùng tu chùa, phát tiền từ thiện cho người dân nhưng đây là đầu dùng cần cẩu để rải tiền.

Khung cảnh 'khó tin' tại công trình sân vận động Trống Đồng lớn nhất thế giới ở Hà Nội do Vingroup xây dựng

Khung cảnh 'khó tin' tại công trình sân vận động Trống Đồng lớn nhất thế giới ở Hà Nội do Vingroup xây dựng

01:04
Camera phát hiện bất thường, CSGT lập tức có mặt xử phạt 13 triệu đồng với hành vi nhiều tài xế mắc phải

Camera phát hiện bất thường, CSGT lập tức có mặt xử phạt 13 triệu đồng với hành vi nhiều tài xế mắc phải

01:17
Choáng ngợp hàng chục tỉ đồng, hơn 1000 miếng vàng, hàng chục siêu xe trong vụ Mr Pips

Choáng ngợp hàng chục tỉ đồng, hơn 1000 miếng vàng, hàng chục siêu xe trong vụ Mr Pips

01:20
6 thanh niên bốc đầu xe máy nhận “cái kết đắng”: Dính 6 lỗi, tịch thu 3 xe

6 thanh niên bốc đầu xe máy nhận “cái kết đắng”: Dính 6 lỗi, tịch thu 3 xe

00:45
Con gái của ông Kim Jong-un lái xe tăng, khai hỏa súng bắn tỉa thế hệ mới

Con gái của ông Kim Jong-un lái xe tăng, khai hỏa súng bắn tỉa thế hệ mới

00:48
Iran công bố khoảnh khắc "tiêm kích tàng hình F-35 Mỹ trúng tên lửa'- máy bay và phi công hiện ra sao?

Iran công bố khoảnh khắc "tiêm kích tàng hình F-35 Mỹ trúng tên lửa'- máy bay và phi công hiện ra sao?

00:54
Cục Cảnh sát giao thông: Sẽ có nhiều thay đổi trong kỳ thi bằng lái xe, tập trung vào 1 vấn đề

Cục Cảnh sát giao thông: Sẽ có nhiều thay đổi trong kỳ thi bằng lái xe, tập trung vào 1 vấn đề

01:05
Cục CSGT kêu gọi nếu có hiện tượng xe “chim mồi”, người dân hãy báo ngay cho Cục trưởng

Cục CSGT kêu gọi nếu có hiện tượng xe “chim mồi”, người dân hãy báo ngay cho Cục trưởng

01:07
